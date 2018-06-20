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Как Алматы сохранить архитектурную идентичность? Главные моменты лекции Archcode

Советы лектора университета "Ноттингем Трент" Тоби Эббса

Как Алматы сохранить архитектурную идентичность? Главные моменты лекции Archcode

Текст: Buro247.kz

В эти выходные в Алматы прошел фестиваль инновационных идей GoViral, в рамках которого Archcode (проект, посвященный сохранению архитектурной идентичности города) провели лекцию на тему: "В чем ценность архитектурного наследия? Опыт Великобритании". Автором лекции стал профессор Тоби Эббс – эксперт по сохранению и реставрации архитектурного наследия и лектор одноименного курса в университете "Ноттингем Трент". Редакция Buro 24/7 выделила четыре основных пункта, при соблюдении которых возможно сохранение архитектурной идентичности Алматы.

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Архитектурный код

Местное сообщество энтузиастов должно выявить собственные критерии эстетической значимости зданий. Они могут быть не похожи на западноевропейские стандарты. В Алматы множество локальных архитектурных особенностей, иностранные специалисты ценят их не меньше. Например, у гостиницы Казахстан – интересная золотая крыша с трапециевидными деталями. На Западе она бы ассоциировалась с чем-то буддийским. При этом основная часть здания – классический постсоветский модернизм. Это сочетание красиво и уникально, оно привлечет взгляд любого архитектора. Более того, в разных хипстерских книгах ("Ландшафты коммунизма", Оуэн Хэзерли) и настольных журналах присутствует множество архитектурных объектов из Центральной Азии. Архитектурный код города – это его идентичность. С ним можно составить список зданий локальной значимости. Даже если местные власти не примут список, только с этого шага можно начинать диалог.

 

architectural_heritage

Создание методологии 

Чтобы у этого диалога было серьезное обоснование, важно собрать все исходные данные о зданиях: заключения архитекторов и инженеров, чертежи, документы об используемых материалах. Конечно, это бюрократия, но она необходима. Она пригодится, когда дело дойдет до внесения здания в список архитектурного наследия или восстановления его первоначального вида.

 

architectural_heritage

Сообщество активистов

Исторические или архитектурные памятники могут быть республиканского или локального значения. Статус вторых, чаще всего, определяет именно местное сообщество. Например, Archcode Almaty. У них уже есть детализированный список объектов архитектурного наследия, подробная карта и даже архитектурный гид по городу. Проект издает множество полезных статей и организовывает открытые мастер-классы. Со всей подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Активисты – это те люди, которые должны быть готовы даже приковать себя к зданию, – в случае проведения архитектурных манипуляций или, еще хуже, сноса.

 

architectural_heritage

Экономическая выгода от исторических зданий

В Великобритании практикуется особая система реставрации зданий. Организация, выступающая за сохранность их исторического вида, берет на себя 70% затрат, хозяин самого здания – 30%. Как пример – кебаб-шоп на фасаде дома в викторианском стиле, который портил весь вид. Им удалось уговорить хозяина закусочной сделать реставрацию и вернуть зданию архитектурно-стилистическую полноценность. После этого и продажи, и количество рабочих мест увеличились. Усилия по сохранению архитектурного кода не просто создают визуальную целостность городской картинки, они делают улицы и здания привлекательными для местных жителей и туристов. Архитектурная идентичность Алматы – это история и наследие, которые могут обеспечить экономическую выгоду всему городу.

 

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