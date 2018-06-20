Как Алматы сохранить архитектурную идентичность? Главные моменты лекции Archcode

В эти выходные в Алматы прошел фестиваль инновационных идей GoViral, в рамках которого Archcode (проект, посвященный сохранению архитектурной идентичности города) провели лекцию на тему: "В чем ценность архитектурного наследия? Опыт Великобритании". Автором лекции стал профессор Тоби Эббс – эксперт по сохранению и реставрации архитектурного наследия и лектор одноименного курса в университете "Ноттингем Трент". Редакция Buro 24/7 выделила четыре основных пункта, при соблюдении которых возможно сохранение архитектурной идентичности Алматы.

Архитектурный код

Местное сообщество энтузиастов должно выявить собственные критерии эстетической значимости зданий. Они могут быть не похожи на западноевропейские стандарты. В Алматы множество локальных архитектурных особенностей, иностранные специалисты ценят их не меньше. Например, у гостиницы Казахстан – интересная золотая крыша с трапециевидными деталями. На Западе она бы ассоциировалась с чем-то буддийским. При этом основная часть здания – классический постсоветский модернизм. Это сочетание красиво и уникально, оно привлечет взгляд любого архитектора. Более того, в разных хипстерских книгах ("Ландшафты коммунизма", Оуэн Хэзерли) и настольных журналах присутствует множество архитектурных объектов из Центральной Азии. Архитектурный код города – это его идентичность. С ним можно составить список зданий локальной значимости. Даже если местные власти не примут список, только с этого шага можно начинать диалог.

Создание методологии

Чтобы у этого диалога было серьезное обоснование, важно собрать все исходные данные о зданиях: заключения архитекторов и инженеров, чертежи, документы об используемых материалах. Конечно, это бюрократия, но она необходима. Она пригодится, когда дело дойдет до внесения здания в список архитектурного наследия или восстановления его первоначального вида.

Сообщество активистов

Исторические или архитектурные памятники могут быть республиканского или локального значения. Статус вторых, чаще всего, определяет именно местное сообщество. Например, Archcode Almaty. У них уже есть детализированный список объектов архитектурного наследия, подробная карта и даже архитектурный гид по городу. Проект издает множество полезных статей и организовывает открытые мастер-классы. Со всей подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Активисты – это те люди, которые должны быть готовы даже приковать себя к зданию, – в случае проведения архитектурных манипуляций или, еще хуже, сноса.

Экономическая выгода от исторических зданий

В Великобритании практикуется особая система реставрации зданий. Организация, выступающая за сохранность их исторического вида, берет на себя 70% затрат, хозяин самого здания – 30%. Как пример – кебаб-шоп на фасаде дома в викторианском стиле, который портил весь вид. Им удалось уговорить хозяина закусочной сделать реставрацию и вернуть зданию архитектурно-стилистическую полноценность. После этого и продажи, и количество рабочих мест увеличились. Усилия по сохранению архитектурного кода не просто создают визуальную целостность городской картинки, они делают улицы и здания привлекательными для местных жителей и туристов. Архитектурная идентичность Алматы – это история и наследие, которые могут обеспечить экономическую выгоду всему городу.