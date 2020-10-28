Что находится внутри здания Института проблем горения

Мы много писали про советский модернизм в Алматы. По историческим меркам это достаточно короткая архитектурная эпоха. Ее закат пришелся на 90-е, когда архитекторам в креативном плане позволялось намного больше, чем раньше. Одно из самых интересных зданий того времени – Институт проблем горения на улице Богенбай батыра. Его постройка символизировала переход к новому этапу, как архитектурному, так и политическому.

История

Алма-Ата в конце 20-го века была центром научной, архитектурной и культурной деятельности Средней (Центральной) Азии. Соответственно, образовывались кластеры по интересам. Власти выделяли средства и территории для их развития. За научную деятельность отвечал КазГУ – ведущее высшее учебное заведение страны. Количество исследовательских институтов и научных кадров росло с каждым днем, и привычные научные городки уже не отвечали существующим запросам. Потребовались новые решения - в конце 80-х при КазГУ, в квадрате улиц Карасай батыра, Байтурсынова, Толе би и Масанчи образовался комплекс зданий с упором на научные исследования. Самое интересное из них – это Институт проблем горения, построенный в 1991 году.

Интересно, что именно этот институт пережил все сложности 90-х и по сей день продолжает функционировать. Главные задачи – исследование химической физики, процессов горения, плазмофизики, механохимии, наноматериалов и нанотехнологий. Более детально о деятельности института можно прочитать по ссылке здесь.

Архитектура

В книге “Алма-Ата: архитектура советского модернизма 1955-1991” пишут, что институт скорее напоминает виллу, чем научное учреждение. Действительно, форма и детали здания отдаленно напоминают гостевые дома Ле Корбюзье: игра с геометрией, вынесенные колонны, утопленные вглубь балконы, малая этажность. Такое расхождение со строгими принципами советской архитектуры – демонстрация перехода к новому периоду. Этот стиль иногда называют постмодернизмом. Однако норм различия модернизма и постмодернизма нет, поэтому термины часто используют в качестве синонимов. Если обобщать, большинство зданий конца 80-х и начала 90-х относятся к постмодерну.

Самая примечательная визуальная часть института – вырезанная циркумференция (постройка, располагающаяся по кругу) с витражным окном на втором этаже. С фасадной стороны это смотрится необычно и непонятно. Почему в стиле, где ценится архитектурная функциональность вдруг появился большой стеклянный вырез? Это решение архитектора и основателя института – Георгия Ксандопуло – было продиктовано тем, что он, как человек деликатный, не захотел срубать дерево, росшее на территории будущего здания. Было решено обустроить второй этаж вокруг ствола. К сожалению, в процессе стройки корневая система была поражена, и дерево не выжило.

Именно второй этаж разбивает монотонность квадратной формы основного корпуса здания. Но глубину придает отделка из ракушечника. В отличие от привычных плит, здесь используются профилированные – с горизонтальным рисунком. Внутри здания встречаются привычные для советской архитектуры элементы – металлические алюминиевые двери, пол из гранитных плит и огромные коридорные помещения. Несмотря на свой уникальный облик, здание никогда не входило в списки памятников архитектуры. Это значит, что в любой момент его можно снести, не учитывая ценность постройки. Над зданием никогда не проводилось реконструкций и реставраций – оно будто стоит на условной “резервации”, сохраняя большую часть оригинальной архитектуры. Да, постепенно разрушаются и теряются аутентичные элементы. Но на фоне опыта реконструкции Дворца Республики, этот вариант не кажется таким плохим.

Поскольку институт имеет сугубо практическое назначение, как и в случае архива, здесь нет места для излишней декоративности. Помещения максимально понятные и простые. Главное фойе серией лестниц и коридоров связывает различные лабораторные помещения. Те немногие архитектурные элементы, которые все же присутствуют, находятся в неудовлетворительном состоянии. Налицо недостаток финансирования, что прослеживается в мелочах – грязная облицовка, местами треснувший мрамор, погнутые алюминиевые элементы. Стены обросли множеством плакатов и указателей. Выполнены они в разном стиле и, учитывая архитектурный контекст, смотрятся как визуальный мусор. Но это мелочи – навести эстетический порядок и привести к единому визуальному знаменателю несложно. Куда важнее задуматься о статусе здания. Это символ науки, который появился в Казахстане на пороге наступления нового времени. Если институт останется без охранного статуса, мы можем потерять не только архитектурное наследие, но и символ.