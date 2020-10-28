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Что находится внутри здания Института проблем горения

Стиль Жизни | Архитектура и дизайн

Что находится внутри здания Института проблем горения

Текст: Илья Юн


Фото: Айгерим Танатар

Мы много писали про советский модернизм в Алматы. По историческим меркам это достаточно короткая архитектурная эпоха. Ее закат пришелся на 90-е, когда архитекторам в креативном плане позволялось намного больше, чем раньше. Одно из самых интересных зданий того времени – Институт проблем горения на улице Богенбай батыра. Его постройка символизировала переход к новому этапу, как архитектурному, так и политическому.

Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 1)

История

Алма-Ата в конце 20-го века была центром научной, архитектурной и культурной деятельности Средней (Центральной) Азии. Соответственно, образовывались кластеры по интересам. Власти выделяли средства и территории для их развития. За научную деятельность отвечал КазГУ – ведущее высшее учебное заведение страны. Количество исследовательских институтов и научных кадров росло с каждым днем, и привычные научные городки уже не отвечали существующим запросам. Потребовались новые решения - в конце 80-х при КазГУ, в квадрате улиц Карасай батыра, Байтурсынова, Толе би и Масанчи образовался комплекс зданий с упором на научные исследования. Самое интересное из них – это Институт проблем горения, построенный в 1991 году.

Интересно, что именно этот институт пережил все сложности 90-х и по сей день продолжает функционировать. Главные задачи – исследование химической физики, процессов горения, плазмофизики, механохимии, наноматериалов и нанотехнологий. Более детально о деятельности института можно прочитать по ссылке здесь.

Архитектура

В книге “Алма-Ата: архитектура советского модернизма 1955-1991” пишут, что институт скорее напоминает виллу, чем научное учреждение. Действительно, форма и детали здания отдаленно напоминают гостевые дома Ле Корбюзье: игра с геометрией, вынесенные колонны, утопленные вглубь балконы, малая этажность. Такое расхождение со строгими принципами советской архитектуры – демонстрация перехода к новому периоду. Этот стиль иногда называют постмодернизмом. Однако норм различия модернизма и постмодернизма нет, поэтому термины часто используют в качестве синонимов. Если обобщать, большинство зданий конца 80-х и начала 90-х относятся к постмодерну.

Самая примечательная визуальная часть института – вырезанная циркумференция (постройка, располагающаяся по кругу) с витражным окном на втором этаже. С фасадной стороны это смотрится необычно и непонятно. Почему в стиле, где ценится архитектурная функциональность вдруг появился большой стеклянный вырез? Это решение архитектора и основателя института – Георгия Ксандопуло – было продиктовано тем, что он, как человек деликатный, не захотел срубать дерево, росшее на территории будущего здания. Было решено обустроить второй этаж вокруг ствола. К сожалению, в процессе стройки корневая система была поражена, и дерево не выжило.

Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 2)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 3)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 4)

Именно второй этаж разбивает монотонность квадратной формы основного корпуса здания. Но глубину придает отделка из ракушечника. В отличие от привычных плит, здесь используются профилированные – с горизонтальным рисунком. Внутри здания встречаются привычные для советской архитектуры элементы – металлические алюминиевые двери, пол из гранитных плит и огромные коридорные помещения. Несмотря на свой уникальный облик, здание никогда не входило в списки памятников архитектуры. Это значит, что в любой момент его можно снести, не учитывая ценность постройки. Над зданием никогда не проводилось реконструкций и реставраций – оно будто стоит на условной “резервации”, сохраняя большую часть оригинальной архитектуры. Да, постепенно разрушаются и теряются аутентичные элементы. Но на фоне опыта реконструкции Дворца Республики, этот вариант не кажется таким плохим.

Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 5)

Поскольку институт имеет сугубо практическое назначение, как и в случае архива, здесь нет места для излишней декоративности. Помещения максимально понятные и простые. Главное фойе серией лестниц и коридоров связывает различные лабораторные помещения. Те немногие  архитектурные элементы, которые все же присутствуют, находятся в неудовлетворительном состоянии. Налицо недостаток финансирования, что прослеживается в мелочах – грязная облицовка, местами треснувший мрамор, погнутые алюминиевые элементы. Стены обросли множеством плакатов и указателей. Выполнены они в разном стиле и, учитывая архитектурный контекст, смотрятся как визуальный мусор. Но это мелочи – навести эстетический порядок и привести к единому визуальному знаменателю несложно. Куда важнее задуматься о статусе здания. Это символ науки, который появился в Казахстане на пороге наступления нового времени. Если институт останется без охранного статуса, мы можем потерять не только архитектурное наследие, но и символ.

Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 6)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 7)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 8)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 9)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 10)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 11)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 12)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 13)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 14)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 15)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 16)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 17)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 18)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 19)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 20)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 21)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 22)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 23)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 24)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 25)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 26)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 27)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 28)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 29)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 30)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 31)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 32)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 33)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 34)
Что находится внутри здания Института проблем горения (фото 35)

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