Что делать с “панельками”: будущее социального жилья

Социальное жилье - это здания, которые принадлежат государству и сдаются в аренду. Главная их цель – предоставить доступное жилье за короткое время, при максимальной плотности заселения. Теоретически, это звучит замечательно, по факту – с появлением новых кварталов всплыло множество проблем социального характера. Такие здания превращались в огромные "муравейники", а кварталы – в опасные гетто. Особенно популярно такое строительство было в середине XX века, когда в мире возник кризис жилья. Вместе с новыми запросами, начали развиваться и технологии. Особенно популярно стало типовое проектирование, когда здания, конструкции и остальные сооружения производились серийно. Так появились первые панельные дома, которые дом за домом заполнили территорию всего Союза. Как нам рассказали в фильме "С легким паром", эти панельки были практически идентичны.

01

/

03

Однако массовое жилье часто не рассматривало человеческий фактор. На Западе средний класс вскоре покидал такие районы, из-за чего они быстро беднели и превращались в криминальные точки. Сейчас эта проблема становится особенно актуальной. Из-за роста численности людей на планете, плотность городов увеличивается в постоянной прогрессии. Более того, многочисленные исследования заявляют, что люди продолжат покидать маленькие города, пригороды и деревни ради больших городов. И сейчас перед нами встает вопрос: "как предоставить недорогое жилье с высокой плотностью, не жертвуя качеством жизни людей?". Например, в Сингапуре к концу 90-х было построено более 51 000 апартаментов, в которых жило порядка 400 000 жителей (четверть населения). Государство решило не только давать здания в аренду, но и предоставило все возможности для полного выкупа собственной квартиры. Для этого создали специальный фонд, и к 2016 году около 82% жителей Сингапура жили в собственных домах. На YouTube канале The B1M рассмотрели, как этот вопрос решают власти Лондона:

01

/

02

Новые технологии в строительстве от Watts Grove от Waugh Thistleton

Архитектурное бюро Waugh Thisleton представили новый проект на 65 домов в неразвитом районе Тауэр-Хамлетс. Проект разбит на несколько блоков, каждый из которых будет отличаться по высоте. Все квартиры оснащены большим окнами, что позволяет большему количеству света попадать в комнату. Также весь проект будет полностью закрыт от машин, чтобы мотивировать людей больше ходить. Выбраться к основному транспортному маршруту на канал Лаймхаус Кат можно будет через специальную пешеходную тропу. Также дома будут окружены зеленью, во внутреннем дворе будет обустроенная площадка для игр и небольшой сад, с целью максимально сблизить жителей и создать сообщество. Все это звучит как очень дорогой девелопмент-проект, но сами Waugh Thisleton называют свой проект на 100% доступным. Благодаря новой системе, дома будут построены на 50% быстрее и стоить на 10% меньше. Все будет построено из деревянных прямоугольных блоков (по принципу панельного домостроения) и каждый блок будет отдельно обустроен под кухни, уборные и другие комнаты в рамках массового производства.

01

/

04

Редизайн старых пространств

Paxton House от Alma-Nac

Архитекторы Alma-Nac отказались от традиционной планировки и создали круговое расположение квартир. Благодаря этому все жилые комнаты будут направлены на юг. Сюда же выходят балконы, закрытые деревянными панелями, образуя форму балюстрады. Это позволяет укрыться от соседей и жителей близлежащих квартир, при этом, не блокируя естественный свет. По сути, проект является реновацией и реконструкцией старого офисного здания. Это позволило добиться низких цен при реализации проекта, и как следствие - при продаже.

01

/

04

Смешение разных форматов

Brentford Lock от West Mae Architects

Brentford Lock гораздо больше бохож на традиционные девелопмент-проекты с большим количеством квартир и плотностью. В целом проект состоит из двух жилых блоков, каждый из которых поделен на шесть павильонов. Все они соединены между собой различными путями. Главная идея архитектурной студии - создать уникальные, ярковыраженные жилые блоки, которые вместе будут создавать цельное общественное пространство. Этому будет способствовать большой двухэтажный атриум и коммерческие пространства, где люди смогут собираться.

На примере Лондона мы можем пересмотреть локальные проекты социального жилья, учитывая качество постройки новых районов. Так, например в Алматы огромное количество пустующей индустриальной зоны, которую можно было бы переработать по примеру Paxton House от Alma-Nac. Однако вопрос редизайна и реконструкции касается не только новых построек, но и старых панельных домов. Так, например, Ikea в России показала интересный проект - "Квартиротека". Это бесплатная библиотека дизайн-проектов для советских типовых домов. На сайте необходимо указать свой адрес или фотографию дома и вам подберут подходящий под типологию дизайн-проект. Это очень удобный метод переработки внутреннего пространства уже построенных (и значительно износившихся) домов. Пользователи могут выбрать даже отдельные проект для каждой комнаты: балкон, гардероб, гостиная, кухня, спальня.

Евгений Цой архитектор Metropolis

Нужно признаться, что я не эксперт в этой области и могу охватить лишь ряд аспектов и проблем. В Казахстане все грустно, большая часть наших микрорайонов - это гетто и, как следствие, потенциальный очаг социального напряжения. Я предполагаю, что многие до сих пор не понимают, архитектура - это наука. Причем наука социальная, "прикладная", и играет решающую роль в формировании сознания, социальных отношений, культуры отношений и даже коррупции. Исходя из этого можно начать формировать "нового гражданина". На мой взгляд нужно начинать с работы с "теорией". Не нужно ничего изобретать, на эту тему огромное количество трудов и удачных реализованных проектов. Наглядный пример – Алматы, реализация удачного проекта "город для пешехода" началась именно с теории, консультаций, оценки и привлечения международных экспертов.

Понятие "социальное жильё" возникло относительно недавно. И думаю стоит отдельно поговорить о соцжилье в контексте постсоветского пространства. Индустриализация, послевоенная эпоха, демографические перекосы, необходимость перебрасывать людские ресурсы и обживать новые территории (порой непригодные для жизни) - все это ставило определенную задачу. Было необходимо разработать и унифицировать стандарты для массовой застройки. И во главе такой застройки должна стоять экономика. Тут сошлись теоретики, архитектурные романтики, экономика, реальность и сроки. К теоретической базе подошли фундаментально, вклад в разработку новой индустрии внесли лучшие архитекторы того периода. Была проделана колоссальная работа и задача была выполнена. И это были действительно отличные, "дружелюбные" по отношению к человеку решения! Это подтвердит любой архитектурный эксперт, особенно западный. Однако, стоит понимать, что архитектура работала исключительно для того времени, ритма жизни, скорости обмена информации, транспорта и далее. Сейчас проблемой социального характера является не сама "панелька", а тот факт, что инфраструктура и социальные/транспортные связи исчерпали свои возможности.

Надо заново изучить теорию, привлечь к вопросу молодых специалистов, обмениваться опытом с зарубежными архитекторами и проводить конкурсы! Нужно проводить честные открытые конкурсы, хоты бы на концепты и эскизное проектирование. И дальше можно работать по отработанной годами схеме. Уже этого будет достаточно для хорошего результата. Важно, чтобы экспертами с решающими голосами были авторитетные практикующие архитекторы, с четкой экономической моделью и алгоритмом расхода средств, потому что есть мнение, что на социальное жилье государство выделяет достаточно бюджета. На самом деле, есть множество примеров решения этих "проблем": начиная от реновации панельных микрорайонов в Восточной Германии, Польше и Прибалтике, вплоть до массовой новой застройки в Скандинавии.