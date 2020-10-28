Джапанди: скандинавский модерн и японская эстетика в дизайне интерьеров

Современному человеку просто необходимо иметь возможность расслабиться в спокойной и уютной обстановке. Один из актуальных трендов в дизайне интерьеров джапанди - как раз про это. Джапанди (Japan+Scandi) сочетает в себе скандинавский уют и японской минимализм: понятие хюгге сошлось с философией ваби-саби.

Джапанди основывается на простоте и экологичности. Возникновение стиля отчасти является реакцией на бессознательное одноразовое потребление. И в японской, и в скандинавской культурах качество стоит над количеством. Огромное внимание уделяется прочности и долговечности предметов быта. Поэтому в джапанди изобилуют ремесленные изделия. Потрескавшаяся краска, шероховатые текстуры, необычные формы – из культуры ваби-саби джапанди перенял любовь к не идеальному. Японцы не спешат менять старые вещи на новые. Их стараются восстановить, считая, что отреставрированные предметы хранят в себе историю и теплые воспоминания.

Цветовая палитра стиля нейтральная, естественная. Консервативный черный и коричневый, характерные для японской эстетики, отлично разбавляют пастельные тона, присущие скандинавскому стилю, создавая идеальный баланс. Редко встречаются узоры или этнические мотивы. Все материалы, применяемые в декоре – натуральные. Предпочтительно использование дерева или бамбука. Мебель чаще низкая, все линии лаконичные, чистые. Много внимания в интерьерах джапанди уделяется практичности. Продуманные до мелочей системы хранения, отсутствие нефункциональных предметов, как можно больше открытого пространства и света. Никаких заставленных стеллажей, минимум броского декора. В качестве декоративных элементов чаще всего выступают растения. Предпочтение отдается цветам с гладкими листьями - таким, как ховея или рапис. Важно не переборщить с количеством.

Успех джапанди обусловлен тем, что стиль вобрал в себя лучшее из двух культур - консервативной японской и расслабленной скандинавской. Простая и понятная философия позволяет джапанди сохранять позиции в течении долгого времени.