Дома у минималиста: с чего начать и как обустроить квартиру?

Минимализм в интерьере, как бы парадоксально это не звучало, не самый простой стиль. С ним связано много заблуждений. Например, то, что обставить дом минималистично - легко и дешево. Мы сходили в гости к настоящему поклоннику минимализма в интерьере Славе Кириленко, и узнали какие были его первые шаги при выборе интерьера, с какими подводными камнями он столкнулся и что бы он посоветовал тем, кто планирует так же обставить дом. Наш герой поделился опытом и советами, рассказал в чем плюсы и минусы минималистичного интерьера.

Оказалось, обустроить дом в минималистичном стиле - это только половина дела, самое сложное здесь - поддерживать стилистику. Если вы не ведете минималистичный образ жизни или не планируете его, вряд ли у вас получится сохранить дом в выбранном стиле. Как мы уже писали, любой интерьер должен быть отражением образа жизни хозяина, минимализм - не исключение.

"Мне очень нравится эстетика Баухаус. Поэтому путь к минимализму у меня был несложный. К тому времени, когда мне пришлось выбирать интерьер, мой вкус уже сформировался в работе и в одежде. Я никогда не любил огромное количество вещей и всегда старался минимизировать покупки. В целом, минимализм просто совместим с моей жизнью," - рассказывает Слава.

В минималистичном интерьере каждый предмет на счету. Практически как экспонат.

"Сначала минимализм кажется простым, но это обнаженная эстетика. Если выбрать один неподходящий предмет, он будет сильно выбиваться и может раздражать. Минималистичный дом - по ощущениям и эстетике - очень похож на музейное пространство, поэтому здесь нужно аккуратно подходить к каждому предмету декора и мебели. С другой стороны, если у вас много вещей в доме, из них можно собрать эклектичный ансамбль, а вот в минимализме нужна внимательность, здесь хаос не пройдет," - делится опытом наш герой.

С чего начать?

Шаг 1: Насмотреться.

Минимализм - стиль жизни, но ни в коем случае не свод правил. Для каждого минималиста он свой, так же как и со стилем в одежде, здесь важна насмотренность и знание того, что вам подходит, а что нет. Вы можете обратиться к профессионалам, но сделать это самому тоже возможно, главное - иметь хорошее представление об основах этого вида дизайна, посмотреть, как обустраивают дома другие минималисты.

"Я все делал самостоятельно на протяжении года. Перед тем как начать ремонт, я собрал подборку фотографий и эскизов в Pinterest. При помощи подборки понял, что мне подходит по стилю и по планировке квартиры. Основной ремонт, с чернового вида, занял четыре месяца, уже после я стал покупать мебель и детали. Насмотренность поможет вам понять и раскрыть ваши предпочтения. Какими-то вещами я вдохновился в дизайн-студиях, например, дизайном рабочего стола у UP interiors и Loft London. При этом я понял, что двух идентичных минималистичных домов не может быть, мой все равно будет другим."

Шаг 2: Выбрать палитру и расставить акценты.

"В первую очередь, очень важно определиться с палитрой. Стены у меня белые, белый цвет - основа для моей мебели и декора. Советую выбрать один главный цвет вместе с двумя-тремя хорошо сочетающимися цветами. У меня это оттенки серого цвета и дерево."

Если вы боитесь того, что все будет выглядеть однотонно и плоско, добавьте яркий цвет при помощи деталей, расставив в каждой комнате произведения искусства и растения. Если не знаете какую картину выбрать - можно остановиться на чем-то абстрактном, с более мягкими формами. Такая работа поможет сбалансировать прямые углы и геометрию в мебели. Выбирайте центральный яркий объект в каждой комнате, как вишенку на торте. Например, у Славы - это пальма в зале и картина с голубым кругом. В прихожей стоит мольберт и еще одна пальма.

Шаг 3: Функциональная мебель.

Не стоит бояться пустоты в пространстве. Выбирайте простую и только необходимую мебель, а внимание переносите на предметы декора. "У меня есть диван-раскладушка с Ikea, который мне не сильно нравится, просто он был нужен. С другой стороны, он очень функциональный, в собранном виде выглядит аккуратно и не занимает много места."

Еще, отличный пример функциональной мебели - это встроенный шкаф. Такое решение идеально для минималистов и для тех, кто просто хочет освободить место в доме. В квартире Славы всего 50 квадратных метров, подобный шкаф мог бы помочь ему освободить зону в прихожей. Пока что у Славы стоит универсальный шкаф 2 в 1, где хранятся не только его вещи, но и холодильник. "Функционализм - важная вещь в интерьере. Я не готовлю, поэтому долгое время не нуждался в холодильнике. Недавно я наконец-то приобрел его и совместил со шкафом в прихожей - это вынужденная мера, нечаянно получившаяся минималистичной." - рассказывает он.

Шаг 4: Быть готовым менять интерьер.

"Плюс минимализма в том, что нет захламленности. Благодаря этому я могу переставлять, менять мебель и декор с легкостью. Возможно именно по этой причине, мне приходится часто что-то менять. Например, изначально, я хотел сделать шкаф по собственному эскизу из фанеры. Материал недорогой, но, как оказалось, с ним у нас не умеют работать - если это только не маленькие предметы. Из-за непрочности фанеры мой шкаф просто перекосился. В итоге мне пришлось перейти на более традиционный и дорогой материал. Есть и другие вещи, которые я хотел бы со временем поменять - снять ламинат и сделать наливной бетонный пол - моя планировка и интерьер все это позволяют."

Шаг 6: Находить новое применение старым вещам.

Не все, что стоит дома у Славы - новое. Минимализм - это еще и про эффективное использование повседневных вещей, книг, произведений искусства, чтобы не закупаться лишними декоративными объектами, а работать с тем, что есть. Например, в квартире в прихожей стоит мольберт. Когда-то он учился живописи. Больше он не рисует на мольберте, но использует его в качестве вешалки и подставки для ключей. Также можно использовать старые книги и журналы в качестве тумбочки или подставки для вазы.