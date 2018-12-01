Самые красивые дома 2018 года: итоги премии RIBA

На днях Королевский институт британских архитекторов (RIBA) провел свою ежегодную премию на звание лучшего дома. Ранее премия называлась медалью Manser. В этом году в шортлист попали семь проектов от британских архитекторов со всей Великобритании.

Pheasants

Архитекторы: Сара Гриффитс и Амин Таха

Для архитекторов дом Pheasants стал одним из самых проблемных и сложных в карьере. Проектирование и оформление договоренностей заняли порядка десяти лет. Несмотря на сложности, Сара и Амин сохранили свои амбиции. В итоге – это большой и просторный участок с панорамным домом, который расположен за рекой Темза. Дом в два этажа выполнен из бетона, с большими стеклянными витражами, которые открывают вид на большой бассейн и сад. Все жилые помещения повернуты на юг, а служебные – на север, чтобы внутри дома было четкое зонирование.

Red House

Архитекторы: студия 31/44 Architects

Главной проблемой для студии стал вопрос органичности. Было необходимо спроектировать дом, который мог бы грамотно вписаться в квартал со строениями Викторианской эпохи. При этом здание не должно смотреться искусственно и должно соответствовать окружению – и духовно, и визуально. Было решено сохранить масштабы архитектуры IX века. Деревянная лестница на входе спланирована таким образом, чтобы через окна между пролетами свет и воздух поступали в самые дальние уголки дома. Красный кирпич был выбран специально в целях гармонии со старыми зданиями, к которым прилегает Red House.

Coastal House

Архитекторы: студия 6a architects

Проект заключался в полной реконструкции дома XX века. Дом расположен на берегу Ла-Манша, на юге графства Девоншир. Архитекторы смогли сохранить богатую историю, корни дома, при этом добавив множество современных деталей. О реновации экстерьера говорит новая веранда из дуба. Внутри дома было решено убрать один из оригинальных дымоходов. Сложные лестницы и веранды верхних этажей выполнены из светлого клена. На первом этаже пол был занижен, а окна вытянуты, тем самым было создано дополнительное пространство для зальных комнат.

Old Shed New House

Архитекторы: студия Tonkin Liu

Клиенты несколько лет искали себе подходящее тихое место, где можно было бы спокойно провести отпуск. После долгих лет поисков они нашли небольшой фермерский сарай в диком саду, который находится рядом с маленькой деревней в Северном Йоркшире. Новое здание стало отражением окружающей природы. Двухэтажная галерея и высокая библиотека сохранили органическое расположение, витражная комната стала продолжением рощи из серебряных берез. По всему дому расположены зеркала, они отражают свет и создают ощущение уюта в большом пространстве. Этот проект был реализован для максимального комфорта, с высоким уровнем изоляции и герметичности пространства, с механической вентиляцией и утеплением. Западный фасад закрывают деревянные солнцезащитные элементы, что ограничивает излишний доступ солнечного света в библиотеку.

Lochside House

Архитекторы: студия HaysomWardMiller Architects

Победитель премии RIBA 2018. Корпус состоит из трех домов, которые выполнены из обожженной шотландской лиственницы. Большие окна открывают вид на завораживающую природу Шотландии. Пространство интерьера гармонично переплетается с большой коллекцией предметов искусства.

Vex

Архитекторы: Ченс Дэ Силва и Scanner

На создание этого сложного бруталистского проекта ушло три года. Архитекторы вдохновлялись музыкальным произведением Vexations в исполнении Эрика Сати. Характерная особенность композиции – потенциальная бесконечность её нотной последовательности. В здании это выражено в форме трех этажей, которые формируют округлую спираль. В отделке были использованы изогнутые и рифленые бетонные элементы. Такая необычная планировка позволяет максимально выгодно использовать внутреннее пространство. Окна расположены так, чтобы внутрь попадало максимальное количество света. Второй этаж выделен под жилые комнаты, кухню и столовую. На первом – находятся две спальни и общая уборная. Цокольный этаж выделен под студию.

The Makers House

Архитекторы: Liddicoat & Goldhill

Архитекторы описали этот проект как "песочница для новых идей", где всё разрабатывалось методом проб и ошибок. Здесь вы не найдете никаких посредственных архитектурных решений. Вместо этого – открытые балки, огромные окна, специальные поручни для перил и даже сетки. Все эти элементы используются на всех четырех этажах, создавая уникальную для Liddicoat & Goldhill дизайн-среду.