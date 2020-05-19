Что такое \"tablescaping\" и как правильно оформлять праздничный стол?

Мы уже говорили о том, с чего подойти к декорированию. В этот раз мы решили посвятить отдельное внимание тренду “tablescaping”. Этот термин сформировался из комбинации слов “стол” и “ландшафт”, которые вместе означают дизайн обеденного стола. Фактически, это новое название старой традиции оформления праздничных столов. Единственное отличие в том, что сейчас “tablescape” или “tablescaping” относится к разным предметам мебели, на которые можно что-то поставить - это могут быть кухонные столы, кофейные столики, комоды даже некоторая мягкая мебель. Главная цель “tablescaping” – придание столу праздничного вида. В этом материале рассказываем, что для этого нужно.

Если у вас намечается праздник, первым делом определитесь с тематикой. Мы уже писали о важном правиле дизайнеров интерьера и декораторов: оформлять свой дом так, чтобы он отражал характер и опыт своего хозяина или хозяев. Это правило применимо и в оформлении столов. Так, для успешного преображения вам не обязательно начинать с нуля и покупать новые элементы декора, возможно, у вас уже есть все что нужно. Если мы говорим о дизайне праздничного стола, то базовыми предметами в “tablescaping”, помимо посуды и приборов, считаются бегунки для столов, вазы, цветочное оформление и статуэтки, которые формируют главную композицию на столе.

Как создать сбалансированную композицию?

Оформление стола обычно состоит из одной или нескольких композиций, поэтому всегда нужно помнить о том, что здесь важен баланс между предметами декора. Сам стол не обязательно покрывать скатертью, если гостями станут взрослые люди, но если вы все же переживаете за его сохранность, бегунка будет достаточно, с остальным справятся тканевые салфетки. Если вы все же выбираете скатерть, то простая однотонная станет отличным вариантом, так как ее можно будет сочетать почти со всем. Но стоит заметить, что сегодня белые скатерти в домашней обстановке – редкость, эксперты советуют нейтральные цвета, вроде бежевого, тусклого розового, либо темно-серого. Самые интересные столовые композиции – это динамичные композиции или каскадное оформление, когда на столе присутствуют предметы разных форм и высоты. Симметрия в композиции не так важна, особенно если стол рассчитан на шесть персон и более.

Начинать лучше с центрального предмета, он и должен быть самым высоким. Например, высокая ваза задаст тон композиции и общую тематику, именно на нее первой будет попадать взгляд гостя, вокруг нее можно расставить статуэтки и свечи. Такие композиции также называют виньетками, которые передают тематику праздника. Если подходить с практической стороны, то вазу всегда можно убрать перед началом трапезы, чтобы не блокировать контакт между людьми, сидящими напротив друг друга. При выборе украшений для праздничного стола опирайтесь на стиль вашей мебели. Если сама мебель броская, то не рекомендуется использовать большие, слишком яркие детали. После того как вы завершили свою композицию, обойдите ее, посмотрите на нее с разных углов. Она должна выглядеть хорошо с любого ракурса. Ее можно считать законченной, если взгляд смотрящего человека проходит плавно. Чтобы быть уверенным, попросите кого-то, кто не занимался оформлением, оценить композицию, свежий взгляд поможет быстро выявить недочеты.

Как правильно выбрать детали?

На праздничном столе все должно соответствовать выбранной тематике. Если это ужин для близких, то можно обойтись без высоких ваз и пышных букетов, так вы добьетесь более неформальной обстановки. Не бойтесь использовать сезонные фрукты или овощи для украшения, цветы, которые растут неподалеку от вашего дома, либо ветки хвойных деревьев. Также необязательно концентрировать элементы оформления в центре.

Важно помнить о текстурах на столе и материалах, из которых сделано оформление. Они помогут придать столу характер и индивидуальность. Не бойтесь контрастов, например, дорожки для стола из мешковины будут хорошо сочетаться с утонченными свечами или фужерами. Необязательно покупать наборы из тканевых салфеток, в магазине тканей можно выбрать подходящую по стилю ткань и вырезать себе DIY-салфетки, что обойдется гораздо дешевле. Салфетки можно оформлять специальными кольцами, брошками, завязать их в узел, либо просто сложить на тарелке и сверху положить меню вечера или цветок.

Если раньше все покупали сервизы и ставили на стол посуду исключительно из одного набора, сегодня можно использовать посуду из разных сервизов на одном столе. Здесь гораздо важнее сочетание посуды и приборов с общим стилем в доме или с тематикой вечера. Ваши бокалы могут и не быть одинаковыми, но куда важнее их сочетание с другой посудой на столе. Более того, если вы знаете какой стиль посуды подходит именно вашему дому, вы можете не бояться экспериментировать, начав покупать посуду в антикварных магазинах, маленькие сеты в путешествиях и смешивать их при сервировке.

Статуэтки можно использовать в качестве заключительного штриха. Вы можете выбрать несколько больших статуэток, которые будут стоять в центре стола, либо оформить каждое посадочное место при помощи маленькой фигурки. Сегодня, как мы уже говорили, "tablescaping" относится не только к праздничным и кухонным столам, но и к комодам, и даже для мягкой мебели. На мягкую мебель, к примеру, можно поставить поднос - с кувшином, книгой, либо цветами, так вы получите уютную композицию, которая дополнит интерьер. Подносы не просто красивый элемент, но отличный способ организации мелких элементов декора, так что не бойтесь использовать их вне столовой. Главное помните, что "tablescaping" – легко поправимое дело, поэтому не стоит относиться к нему слишком серьезно, ищите вдохновение в своем окружении, природе и своих интересах.