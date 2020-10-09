Что находится внутри здания Архива Президента РК

Когда архитектура дружелюбна и ориентирована на комфорт человека, тогда здания кажутся легкими и открытыми, а их внешний вид мотивирует зайти внутрь. Советская архитектура порой выглядит тяжеловесно и неприветливо, но в рамках контекста – закрытая политика диктовала форму и значение архитектуры. Здание же центрального партийного архива – удачный пример гармонии стилистики, функций здания и чаяний партии. В статье мы хотим рассказать об истории архива, его современном значении и проблемах.

История и архитектура

История здания тесно связана с Институтом истории партии ЦК КП КазССР. Он занимался сбором документов и их категоризацией. В 1969 году было решено, что для этой функции необходимо наличие отдельного здания. Изначально планировалось построить архив на берегу реки Большая Алматинка (ныне р. Есентай) и вписать его в стилистику нового центра вместе с театром имени Ауэзова, цирком и художественной галереей. Но решение отменили и вписали новое здание в ансамбль улицы Ленина. В невысокой застройке Алматы архив стоял особняком (в 1974 году гостиница Казахстан ещё не была построена). Девятиэтажное строительство при высокой сейсмичности региона было новшеством.

По своему назначению архив должен был выполнять одну четкую задачу – хранить информацию. Большая её часть – на бумаге, недолговечном материале. Для сохранности документов были разработаны четкие нормативы по освещенности, продуваемости и влажности помещений. Свет – агрессивная среда, отсутствие прямых солнечных лучей в помещении обеспечивает дополнительную безопасность бумажным фондам. Архитектор Борис Стесин действовал решительно и убрал с фасада здания окна (два ряда окон размещены только с тыльной стороны). Отсутствие окон имело и символическое значение. Архив должен восприниматься как неприступный бастион, так как главные государственные документы хранились именно там.

Снаружи он напоминает прямоугольный монолит. Форму "коробки" было решено смягчить функциональным декором в виде бриллиантовой рустики (облицовка здания плотно сложенными камнями/панелями). Она выполнена из бетонных панелей, украшенных традиционным казахским орнаментом. Это придает экстерьеру здания необходимую глубину. Также рустика не позволяет стенам перегреваться, правильно распределяя свет и тепло по всему объему. Это было важно в 70-е, когда техника не позволяла поддерживать необходимую температуру внутри здания.

К архиву также относятся два корпуса: одноэтажный лабораторный – по улице Сатпаева и трехэтажный административный, где ранее располагался Институт истории партии. Их вид – максимально нейтральный, чтобы не отвлекать внимание от главного элемента – башни.

После развала СССР архив потерял былую значимость. В 1994 году на его основе был сформирован новый "Архив Президента Республики Казахстана". Теперь, помимо советских, здесь хранятся документы различных государственных органов, подчиненных администрации Президента РК. Сейчас в архиве работает несколько управлений, три совета и экспертно-проверочная методическая комиссия.

Значения и современные смыслы

Несмотря на визуальную закрытость, архив частично открыт для посещения. По предварительной записи гости могут воспользоваться библиотекой архива и читальным залом. При необходимости любой документ можно перевести в цифровую форму. Сделано это в первую очередь для исследователей, которые напрямую работают с источниками. Все услуги предоставляются абсолютно бесплатно. С точки зрения архитектурной ценности, посетителям библиотеки смотреть не на что, ведь она располагается не в башне, а в дополнительном трехэтажном строении, почти всё советское наследие которого было утеряно в период реконструкции. Здание имело сугубо функциональный характер, и архитекторы не видели смысла в его дорогой отделке или декоре.

К сожалению, доступа к самой башне у гостей нет. В ней по-прежнему в большом количестве хранятся печатные документы, но увидеть их невозможно. Теоретически, один из этажей можно преобразовать в музей документов, что сделает здание абсолютно открытым. В таком случае будет необходимо соблюдать строжайшие правила контроля за экспонатами. Благо, современные технологии это позволяют. Такое решение эффектно коррелировало бы с политикой открытости городских властей и стало бы дополнительной возможностью для привлечения туристов. А горожане, наконец, смогли бы попасть в неприступную крепость.