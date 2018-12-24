Что находится внутри телебашни “Кок-Тобе”?

"Телебашня Кок-Тобе" – символ города", – пишут во всех источниках. На деле к этому "символу" нельзя подойти без особого пропуска, на территории нельзя гулять (прогонят вооруженные охранники), фотосъемка тоже под запретом. Редакции BURO удалось попасть в закрытую телебашню, в её заброшенные залы и на смотровую площадку.

История башни

Первая вышка появилась в Казахстане в 1958 году. Это была обычная металлическая конструкция (расположена она на улице Сатпаева). Чуть позже встал вопрос об увеличении диапазона телетрансляций по всей территории страны. В качестве примера была взята Останкинская телебашня в Москве с вращающимся на большой высоте рестораном. По тем временам это был архитектурный и инженерный шедевр, который привлекал туристов со всего Союза. Строительство высотной телебашни в Алматы обсуждалось несколько лет. Изначально планировалось разместить ее за чертой города, на ровном ландшафте. Но по личной инициативе Д.А. Кунаева было решено построить башню на Кок-Тобе. Прежде всего из-за значительно увеличивающихся дальности трансляции и точности приема, но также и потому, что башня должна была стать "точкой притяжения". Её должно было быть видно из любой точки в городе, а также на подлете к городу из окна самолета. На этапе планировки инженеры столкнулись с несколькими проблемами – высокая сейсмичность региона, рыхлый ландшафт и грунтовые воды. Для проектировки были приглашены специалисты трех институтов – двух московских и одного алматинского. Чтобы нивелировать ветровые нагрузки и сейсмичность, фундамент пришлось погрузить на глубину 40 метров. Если не вдаваться в технические подробности, то можно сказать, что основание башни сделали настолько тяжелым по отношению к самому стволу (то есть башня устроена по принципу неваляшки), что во время подземных толчков, оно гасит все колебания.

Неудачи и проблемы

В эксплуатацию башню сдали в 1984 году. В первой смотровой вышке (на высоте почти в 200 метров) планировалось открыть ресторан, но по каким-то причинам инженеры не продумали пожарный выход, из-за чего это пространство пустует по сей день. Наверное, это хорошо, потому что буквально через несколько месяцев после сдачи объекта в эксплуатацию на фидерах телевизионных передатчиков начался пожар. Урон был минимальным, так как его удалось быстро потушить. В 2004 году из-за проливных дождей сошло несколько оползней, и по склону горы поползли трещины. Возникла серьезная опасность того, что башня рухнет. Начались работы по укреплению склона, рабочие бригады пробурили и забетонировали в общей сложности 395 скважин.

Архитектура и заброшенные залы

Поскольку башня имеет статус "государственного объекта", к ней запрещено подъезжать, подходить, фотографировать и вообще находиться на территории. Это полностью убивает любой туристический интерес, который вызывает конструкция. Но даже при условии полной открытости, башня будет интересна только как смотровая вышка, не более. После попыток провести реновацию, оригинальный "советский" интерьер был почти полностью уничтожен. Монументальные материалы поменяли на дешевый пластик, алюкобонд и безвкусный сайдинг. Главный зал, где происходит мониторинг всех транслируемых телеканалов, стал похож на обыкновенный офис из очередного бизнес-центра. Так как смотровые вышки не эксплуатируются, они пустуют. Это округлые, почти стерильные комнаты, из окон которых открывается красивый панорамный вид на город. Но это не спасает ситуацию, пол выстелен кривым линолеумом, стены и потолок обшиты сайдингом, который кажется вот-вот отвалится. А ведь башня могла стать местом, которая хранит историю старого города и архитектурного наследия.

Показательным в этом смысле считается пустой зал на втором этаже, который местные работники прозвали "мраморным". Здесь также планировалось построить ресторан, была продумана сложная система вытяжки, подогрев пола. В мраморном рисунке на полу можно разглядеть круги, на которые планировалось поставить столы. Благодаря усилиям акимата, сотрудникам башни запретили как-либо взаимодействовать с "мраморным" залом, поэтому он почти полностью сохранил оригинальный вид, несмотря на его плачевное состояние. С двух сторон в зале установлены чешские витражи. С парадной стороны они выполнены в холодных синих оттенках. Продвигаясь дальше, "мраморный" зал заполняет теплый желтый и оранжевый свет от второй половины витражей. На них изображены различные рисунки: животные, акыны, батыры на лошадях, женщины в традиционных казахских нарядах. К сожалению, сейчас это пространство используется как склад для бумаги, сломанных стульев и старых компьютеров. Многие металлические конструкции с течением времени погнулись, проржавели или были уничтожены. В некоторых местах раскололся мрамор, несколько стекол потрескалось. Несмотря на наплевательское отношение к залу, его довольно легко и недорого можно восстановить и вернуть к оригинальному состоянию.

На стене башни, которая направлена в сторону города, установлена одна из самых масштабных мозаик в городе длиной 20 метров и высотой 8. По слухам, её воздвигли в честь запуска космического корабля "Союз Т-12", отсюда и изображение космонавта и спутников. Однако точной истории происхождения мозаики никто не знает, её авторы неизвестны (местные художники говорили, что ею занималась специальная группа из Восточной Европы). В недрах башни есть несколько туннелей, которые ведут к бомбоубежищу. Работники между собой шутят, что если там потеряться, то вряд ли тебя когда-нибудь уже найдут.

Гонка с Ташкентом

Алматы и Ташкент долгое время боролись за звание "жемчужины" Центральной Азии. Противостояние выражалось в развитии инфраструктуры и даже в такой глупости, как высота телебашни. Строительство обеих башен началось приблизительно в одно время, но алматинцы оказались продуктивнее и были готовы сдать проект на год раньше. Строительство шло в атмосфере секретности, венцом конструкции должна была стать дополнительная секция шпиля башни, что сделало бы её немного выше ташкентской. Но когда Узбекистан прознал про новую секцию, было собрано экстренное заседание правительства, в ходе которого было решено установить похожую секцию, которая сделала бы башню на три метра выше алматинской. Когда правительство Узбекистана отправило заявление в Москву, алматинские рабочие уже монтировали антенну. Менять проект было поздно. Так, ташкентская телебашня стала выше на три метра башни "Кок-Тобе" (однако по сей день, наша телебашня остается самой высокой в мире над уровнем моря: 1452 метра).

Из чего сделана башня

Здание, которое лежит у основания башни, выполнено из розового ракушечника – классический для советской Алматы материал, который добывали в Мангыстау. Сама башня обшита специальными легковесными алюминиевыми панелями. Благодаря им удалось сохранить небольшой вес ствола башни без потери прочности. Ресторан на втором этаже выполнен в лучших традициях "дорогих" советских ресторанов. В интерьере использованы тяжелые мраморные блоки, которые создают ощущение монументальности. А стены и потолок украшены рисунком с казахским узором, который напоминает о региональной принадлежности.