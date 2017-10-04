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Жизнь / Архитектура и дизайн

Непристойностям тут не место: Лувр не пустил инсталляцию в сады Тюильри

Лувр снял с выставки провокационную скульптуру Domestikator

Непристойностям тут не место: Лувр не пустил инсталляцию в сады Тюильри

19 октября в Париже стартует арт-программа Hors les Murs (поддержка и развитие уличного современного искусства), организованная Fiac. Но еще до начала она оказалась в центре пикантного скандала с участием могучего и влиятельного Лувра. Самый популярный в мире музей снял с показа одну из инсталляций – Domestikator, которая выглядит, как два дома, занимающиеся сексом. Ее должны были выставить в садах Тюильри. Автор проекта – голландский коллектив "Ателье Ван Лишот". В своем интервью для The New York Times художники объявили о своем недовольстве: "Такого не должно случаться. Музей должен быть открытым местом для коммуникации. Главная задача любого музея – это объяснить работу. Сама скульптура не слишком откровенная. Это очень абстрактная форма. Здесь нет гениталий, и она вполне себе безобидна".

В свою очередь, директор Лувра ответил  официальным письмом: "Комментарии в интернете неоднократно отмечали, что в этой работе имеется очень грубый подтекст. Возникает риск быть непонятыми посетителями садов". В итоге власти Парижа предложили проекту выставиться в другом месте, но "Ателье Ван Лишот" отказались от участия в проекте.

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