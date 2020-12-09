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Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома

Стиль Жизни | Архитектура и дизайн

Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома

Текст: Томирис Балтабаева


Праздничное настроение чувствуется в многолюдных пространствах: кафе, ресторанах и торговых центрах, где играет рождественская музыка, а витрины изобилуют яркими красками. Ароматы цитрусов с корицей, свежей выпечки в кондитерских и хвои тоже играют не последнюю роль в создании атмосферы. Запах, как ольфакторный маркетинг, является частью стратегии продвижения бренда. Если в помещении рождественскую мелодию дополняет соответствующий аромат, то это увеличивает продажи и заставляет посетителей задержаться в магазине дольше.

Ароматы способны изменить и атмосферу домашнего пространства. Даже если для человека запах Нового года - сугубо личный, существуют ароматы, знакомые всем. Это запахи цитрусовых фруктов, специй (гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь), кипариса, ели, шоколада, шампанского или праздничного крепкого алкоголя. А ладан, мирра, перечная мята и бобы тонка - менее очевидные ароматы. Наполнить дом ольфакторными ассоциациями можно при помощи ароматических смесей и помандеров. Это способы из жанра “сделай сам”. Смесь из палочки корицы, мускатного ореха, ветвей ели, цедры лайма или апельсина и ванильных стручков нужно залить водой в кастрюле и держать на медленном огне. Такая смесь может наполнять дом запахами в течении всего дня. Помандеры обычно делают из апельсинов, в которые втыкают головки гвоздики. Хранятся они недолго, так как фрукт быстро портится.

Менее время- и энергозатратный способ - диффузор для эфирных масел. Для диффузоров можно использовать эфирные масла пихты, ели сизой, перечной мяты, ладана, мирры, пихты бальзамической, имбиря, кедра, ягоды можжевельника, гвоздики, сладкого апельсина и корицы. Цитрусовые хорошо сочетаются со специями или мятой. Попробуйте использовать пару капель эфирного масла апельсина и по одной - корицы и гвоздики или же перечной мяты. Ладан и мирра хорошо гармонируют друг с другом - считаются библейскими ароматами и пахнут "истинным" Рождеством. 

Диффузор с палочками - хорошая альтернатива для тех, кто не хочет “химичить” и предпочитает готовые ароматы. Попробуйте диффузор с ароматом шампанского от Voluspa, миррой и бобами тонка от Jo Malone, зимними специями от ESPA или аромат, имитирующий запах огня в камине, от Zara Home. К слову, атмосферу дома с зажженным камином можно создать и при помощи свечей WoodWick, фитиль которых потрескивает при горении. Помимо ароматических свечей и диффузоров используйте уходовые очищающие средства, которые привносят новогодние запахи и в ванную комнату. Например, жидкое мыло для рук от Molton Brown с ладаном и специями или от Apotheke Co с кедром и сандалом. 

Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 1)
Диффузор Chimney Zara Home
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 2)
Диффузор Crisp Champagne Voluspa
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 3)
Диффузор Jo Malone London Myrrh & Tonka
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 4)
ESPA Winter Spice Diffuser
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 5)
Vitruvi Porcelain Essential Oil Diffuser
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 6)
Ellia Gather Ultrasonic Essential Oil Diffuser
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 7)
Свеча Diptyque Oranger Scented Candle
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 8)
Cowshed Winter Candle
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 9)
SKANDINAVISK Hygge Scented Candle
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 10)
Hot Toddy
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 11)
Cozy Cabin Trilogy
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 12)
Christmas in New York Candle
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 13)
Festive Frankincense & Allspice Fine Liquid Hand Wash
Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома (фото 14)
Charcoal Liquid Soap Apotheke Co

 

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