Чем пахнет Новый год? Создаем праздничную атмосферу дома

Праздничное настроение чувствуется в многолюдных пространствах: кафе, ресторанах и торговых центрах, где играет рождественская музыка, а витрины изобилуют яркими красками. Ароматы цитрусов с корицей, свежей выпечки в кондитерских и хвои тоже играют не последнюю роль в создании атмосферы. Запах, как ольфакторный маркетинг, является частью стратегии продвижения бренда. Если в помещении рождественскую мелодию дополняет соответствующий аромат, то это увеличивает продажи и заставляет посетителей задержаться в магазине дольше.

Ароматы способны изменить и атмосферу домашнего пространства. Даже если для человека запах Нового года - сугубо личный, существуют ароматы, знакомые всем. Это запахи цитрусовых фруктов, специй (гвоздика, мускатный орех, корица, имбирь), кипариса, ели, шоколада, шампанского или праздничного крепкого алкоголя. А ладан, мирра, перечная мята и бобы тонка - менее очевидные ароматы. Наполнить дом ольфакторными ассоциациями можно при помощи ароматических смесей и помандеров. Это способы из жанра “сделай сам”. Смесь из палочки корицы, мускатного ореха, ветвей ели, цедры лайма или апельсина и ванильных стручков нужно залить водой в кастрюле и держать на медленном огне. Такая смесь может наполнять дом запахами в течении всего дня. Помандеры обычно делают из апельсинов, в которые втыкают головки гвоздики. Хранятся они недолго, так как фрукт быстро портится.

Менее время- и энергозатратный способ - диффузор для эфирных масел. Для диффузоров можно использовать эфирные масла пихты, ели сизой, перечной мяты, ладана, мирры, пихты бальзамической, имбиря, кедра, ягоды можжевельника, гвоздики, сладкого апельсина и корицы. Цитрусовые хорошо сочетаются со специями или мятой. Попробуйте использовать пару капель эфирного масла апельсина и по одной - корицы и гвоздики или же перечной мяты. Ладан и мирра хорошо гармонируют друг с другом - считаются библейскими ароматами и пахнут "истинным" Рождеством.

Диффузор с палочками - хорошая альтернатива для тех, кто не хочет “химичить” и предпочитает готовые ароматы. Попробуйте диффузор с ароматом шампанского от Voluspa, миррой и бобами тонка от Jo Malone, зимними специями от ESPA или аромат, имитирующий запах огня в камине, от Zara Home. К слову, атмосферу дома с зажженным камином можно создать и при помощи свечей WoodWick, фитиль которых потрескивает при горении. Помимо ароматических свечей и диффузоров используйте уходовые очищающие средства, которые привносят новогодние запахи и в ванную комнату. Например, жидкое мыло для рук от Molton Brown с ладаном и специями или от Apotheke Co с кедром и сандалом.