Бывший дворец культуры АХБК (ТЮЗ им. Сац): потерянное наследие, история и перспективы

Алматы был богат на сложные архитектурные ансамбли. Правда располагались они все в условном центре города, а все "развивающиеся" районы застраивались унифицированным панельным жильем. Не было действительно интересных архитектурных доминант. Исключением стал дворец культуры АХБК (ныне ТЮЗ им. Сац) - массивное, брутальное, пятиэтажное сооружение, выполненные в лучших традициях советского модернизма. Мы побывали внутри монументального сооружения и посмотрели на состояние архитектурного памятника.

История

Прежде чем говорить о самом дворце, нужно понять исторический контекст его появления. Здание появилось при Алматинском хлопчатобумажном комбинате (АХБК). Это был один из крупнейших заводов города, республики и даже всей страны. Появился он в послевоенное время, уже в конце 50-х годов. Когда был налажен процесс производства, АХБК стал одним из самых успешных комбинатов союза. Работало три фабрики, коллективно они выпускали порядка 74 миллионов метров ткани в год. Такая производительность стала возможной в первую очередь благодаря сложной машинной инженерии и 10 000 сотрудникам завода.

Соответственно встал вопрос - куда поселить работников комбината. Для этого рядом с АХБК начали строительство новых жилых микрорайонов. И для работников были особые условия на получение квартир. Поскольку АХБК был де-факто главным заводом республики, партия беспокоилась о благосостоянии и досуге своих сотрудников. Поэтому на территории завода функционировали свои кружки самодеятельности, стояли спортивные снаряды, работал медпункт, а для отличившихся сотрудников готовили поездки в различные лечебные санатории. И когда правительство осознало масштабы завода, было решено построить для комбината собственный дворец культуры. Но из-за нехватки средств проект заморозили. Завершить постройку дворца удалось только к 1981 году, причем по личной инициативе Динмухамеда Кунаева (о его доме-музее мы писали здесь). В 2000 году здание передали в пользование Русскому театру для детей и юношества им. Н. Сац. В 2010 году был пересмотрен Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы и здание ТЮЗ'а внесли в список. Сейчас идет речь о том, чтобы внести здание в список памятников государственного значения.

Главными архитекторами назначили А. Петрова, З. Мустафина и Г. Джакипова. Здание поражает своей масштабностью. Тяжелый фасад дополнен большой крытой галереей, примыкающей с фронтальной части. Ее крыша выполнена в форме полых квадратов, сквозь которые просачивается свет. Правда их закрыли дополнительной пластиковой крышей, а территория используется как парковка для машин, что привело к захламлению пространства и потере изначального смысла. С другой стороны, в глаза бросается большой мозаичный горельеф Владимира Твердохлебова (автор множества монументальных работ в Алматы, в том числе мозаики и витражи в здании академии наук). В общем здание состоит из трех блоков - основного, где расположена большая часть функционального пространства здания и двух сценических, где расположены все залы и помещения для работы со сценой.

Фойе, главный зал, цеха, музей и сад

С восточной части попадаете в просторное фойе, почти полностью отделанное мрамором. В его центре расположена колонна, которая символизирует древо жизни. По всему периметру висят массивные люстры из чешского стекла. Их изготавливали по специальному заказу для алматинского дворца культуры АХБК. В западной части фойе по длине всей стены установлен еще один рельефный мозаичный горельеф. Над ним работал Владимир Твердохлебов и Юрий Функоринео. Весь пол выложен из больших мраморных плит, а стены выложены из мангыстауского ракушечника. Кстати говоря, здесь же расположен лифт, который работает с момента открытия дворца. С двух сторон фойе расположены лестницы с уникальными мраморными периллами, выполненными в форме необычного геометричного узора. Наверху нас встречает еще несколько мозаик. Собственно, ведут эти в лестницы в главный зал (сотрудники его называют "историческим"), который находится на втором этаже. Общее количество посадочных мест составляет 900 мест на двух этажах. К сожалению, все кресла пришлось заменить на новые. Чешские кресла были слишком высокие и дети часто не могли разглядеть сцену. Похожие поблажки пришлось сделать на третьем этаже, где располагается небольшой сад. Были поставлены высокие стеклянные перила, которые перекрывают оригинальные мраморные. Администрация посчитала, что они были недостаточно высокие и представляют большую опасность для детей. Сам сад довольно небольшой и сейчас обставлен скульптурами. Отсюда же можно выйти на основной козырек. Правда дверь скорее всего будет закрыта на металлический замок. Также на территории театра функционирует камерный зал всего на несколько десятков мест. Здесь проходят более серьезные выступления. Четвертый этаж здания используется под рабочие цехи и пошивочные мастерские, пятый - административные помещения. Ранее эти два этажа выполняли клубную деятельность для работников АХБК. Здесь они могли учиться игре на фортепиано, гитаре, пению и заниматься другой художественной деятельностью. В сценической части здания находится закулисье для работы с декорациями и гримерные комнаты.

Проблемы

Удаленность архитектурного памятника от центра города стало проблемой и спасением для здания. Сейчас облицовочные панели ракушечника потрескались, а некоторые и вовсе обвалились. Кое-где на стенах даже можно найти граффити. Но все это легко чинится и меняется, а вымыть грязь из ракушечника можно пескоструйным аппаратом. Внутри никаких фундаментальных работ не проводилось, поэтому видно, что, например мозаика утратила яркость красок и нуждается в срочной реставрации. Возможно, из-за своей удаленности или низких бюджетов на реставрационные работы, здание смогло сохранить свой оригинальный облик, в отличие от того же театра Лермонтова, интерьер которого полностью потерял историческую и архитектурную ценность. Да, в ТЮЗ'е есть множество проблем, но большая часть из них косметическая: восстановить и отмыть хрустальные люстры (уже в планах новой администрации), убрать лишние информационные табло, все детские сиденья и кресла вынести в отдельный уголок ожидания, освободить монументальную мозаику от всего лишнего, снести пластиковые комнаты для кассиров. Сложнее всего будет работать с внутренней облицовкой, ракушечник закрасили слоем белой краски, и он полностью потерял свою фактуру и цвет. Всю краску придется сбивать и вычищать весь материал. Все эти проблемы возникли после реставраций и реконструкций в начале нулевых.

Потенциал

Еще одна большая проблема таких объектов - закрытость. Они представляют интерес как для местных жителей, так и для иностранцев. Но попасть в здание вне спектакля невозможно. Даже если двери не будут закрыты, то охранники обычно не пускают никого внутрь. Здание занимает несколько тысяч квадратных метров, но большая часть пространства не используется. Хотя здание отлично подходит для проведения различных мероприятий, даже большой козырек можно использовать как локацию для активностей под открытым небом. Более того, сам дворец культуры раньше использовался для проведения кружков. Учитывая большое количество жилых домов около ТЮЗ'а, здание вновь может открыть свои двери для похожих мастер-классов, лекций, паблик-токов и панельных дискуссий. Тем самым активируется спальный район, и ТЮЗ вновь станет местным центром притяжения.