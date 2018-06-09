В холодном оттенке серого: самые красивые здания из бетона

Брутализм – сложное и специфичное направление в архитектуре, которое было очень популярно в период с 1950 по 1970 годы. Особенно в СССР. Почти все здания, построенные в период правления Никиты Хрущева, были выполнены в стиле брутализма. Основа эстетики заключается в сером безликом бетоне, игре с формой и геометрией. Постепенно этот стиль оброс стереотипами, и здания стали ассоциироваться с бедностью, тоталитаризмом и безвкусицей. Редакция Buro 24/7 попробует разрушить эти стереотипы и показать по-настоящему красивые, современные строения, выполненные из бетона.

Университет технологий и инженерных наук (UTEC), Лима

Архитектурное агентство Grafton Architects, Shell Arquitectos

Кампус напоминает здание из какой-то модернистской утопии и включает в себя аудитории, исследовательские лаборатории, классы, библиотеку, конференц-залы и зоны отдыха. Экстерьер и дизайн вдохновлен скалистым берегом Лимы и Тихим океаном (который находится в 10 минутах ходьбы от здания университета), отсюда и каскадные балконы с маленькими садами. С верхних этажей открывается панорамный вид на город и океан. В первую очередь, архитекторы стремились грамотно вписать здание в пространство города. При планировке учитывались климат и расположение по отношению к солнцу. Например, главный холл повернут так, чтобы на него попадало как можно больше солнечного света (даже в дождливые дни). Образовательные комнаты, напротив, скрыты от города и шума.

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Met Breuer, Нью-Йорк

Архитектурное агентство Beyer Blinder Belle

Met Breuer – часть Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В залах Met Breuer собрана огромная коллекция современного и модернистского искусства. Само здание было построено еще в 1966 году, и долгое время оно было домом для музея американского искусства Уитни. По инициативе филантропа Леонарда Лаудера было решено начать перестройку и реновацию. Работы закончились в марте 2016 года. Архитекторам удалось сохранить "чистоту и красоту" оригинала, при этом увеличив эффективность потока и оборота посетителей (теперь он может принять до 3000-5000 человек в день). Это было достигнуто за счет работы над внутренним пространством, например: уменьшением ритейл-пространства, добавлением пунктов самообслуживания и увеличением количества точек продаж билетов.

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Дом 4x4 II, Кобе

Архитектурное агентство Tadao Ando Architect & Associates

Тадао Андо – один из самых известных архитекторов Японии и обладатель Притцкеровской премии. "Дом 4х4" стал его первым проектом на месте страшного землетрясения, которое произошло в городе Кобе в 1995 году. Тадао пришлось брать в расчет особенности местности и расположения на берегу Харимского моря – сейсмичность, ветренность и шум прибоя. Изначально был построен только один дом, а позже, по просьбе одного клиента, была построена его зеркальная копия. Каждый этаж выполняет функцию отдельной комнаты: нулевой – мастерская и прихожая, первый – спальня, второй – офис, третий – кухня и зал. На последнем этаже – большие 4-х метровые панорамные окна с видом на воду.

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Leeum – музей искусства Samsung, Сеул

Архитекторы: Марио Ботта, Жан Нувель, Рем Колхас

Музей искусства был построен по инициативе корейской компании Samsung. Дизайном занимались три признанных архитектора: Марио Ботта, Жан Нувель и Рем Колхас. Комплекс состоит из двух зданий. Музей под номером один преимущественно посвящен традиционному корейскому искусству, залы второго – современному, собранному со всего мира. Между двумя зданиями располагается центр детского образования и культуры Samsung (дизайн разрабатывал Рем Колхас). Здесь компания работает над креативностью будущих поколений. Как архитектурный комплекс Leeum интересен именно благодаря трем уникальным подходам. Ботта использовал классическую корейскую терракотовую плитку, которая отражает два элемента – землю и огонь; Нувель сфокусировался на стекле и железе ржавого цвета, а Колхас использовал в своей работе необычные материалы вроде черного бетона.

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Public Condenser, Париж

Архитектурное агентство MUOTO

Здание кампуса расположено на территории французского университета Сакле. Архитекторы хотели создать максимально удобное пространство для студентов, с легким доступом к каждой комнате и свободой перемещения внутри. Поэтому все территории связаны между собой открытыми лестницами. Здание построено по принципу книжной полки, в основе всей конструкции – только бетон и стекло. Внутри кампуса расположены кафе, ресторан, публичные пространства, открытая площадь для прогулок, террасы и парковые зоны. Но самый впечатляющий элемент здания – крыша, которая используется в качестве спортивной площадки для игр в футбол и баскетбол.