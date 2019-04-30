"Живые" дома появятся в Алматы

Казахстанская строительная компания BAZIS-A начинает строительство нового, инновационного для Алматы жилого квартала Metropole на пересечении проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина. Metropole станет первым жилым комплексом, в котором будет применено вертикальное озеленение фасадов. Так, прямые линии фасадов с панорамными окнами пересекаются с выступающими подиумами-балконами, на которых расположены живые деревья.

Территория Metropole тоже утопает в зелени. Заехать на автомобиле на территорию живого квартала возможности не будет, для этого предусмотрен подземный паркинг, поэтому застройщик обещает, что прогулки по тенистым аллеям, отдых в уютных беседках и активные игры на современных площадках для детей станут неотъемлемой и приятной частью образа жизни жителей. Подобная концепция озеленения будет создана для образования с алматинскими горными пейзажами единого целого.

Апартаменты Metropole будут оснащены технологией "умный дом", которой можно управлять со своего смартфона, находясь даже на другом конце Земли: повышенная шумоизоляция, климат-контроль (жильцам не нужно будет самостоятельно устанавливать кондиционеры, которые портят фасад здания), видеодомофоны-планшеты с функцией просмотра камер видеонаблюдения, датчики системы безопасности, смарт-двери с биометрическими сканерами. Для удобства в Metropole предусмотрен собственный фитнес-центр, street-retail, а для детей – центры детского развития.