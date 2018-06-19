За кем следить в Instagram? Ироничные истории об Алматы на странице Katmanjob

Урбанистика – модный тренд в Алматы. За последние пару лет появились группы активистов, которые выступают за сохранение архитектурного наследия, облагораживание неблагополучных районов и разработку архитектурного кода Южной столицы. Среди них есть как организации вроде ArchCode и Urban Forum, так и индивидуальные активисты. Один из них – основатель студии Colour Lab Асет Абдиров. Его Instagram stories – это кладезь ироничных рассказов о дурацких архитектурных решениях, ошибках планировки и проблемах нашего города. Асет рассказал, что сподвигло его на создание рубрики "Родненькое" и что с этим делать.

Асет Абдиров

"Когда я жил в Караганде, я думал: "Хорошо, что половина Караганды выкрашена в голубой цвет, или нет?" Благодаря родителям я часто бывал за границей и было с чем сравнивать свой серый город. Мне всегда нравилось сравнивать "наше" и "заграничное" в разговорах с друзьями и близкими. После визита Варламова в Алматы возникла идея делать что-то похожее, как раз тогда появилась опция Stories в Instagram – удобный, быстрый инструмент, который не отнимает много времени и освобождает от обязанности обрабатывать фотографии и редактировать текст.

Общаясь с друзьями и близкими я заметил, что им небезразличны благоустройство и эстетика города. Хочется, чтобы он был по уровню чуть ближе к городам развитых стран. Идея заключается в том, чтобы донести свое мнение до категории людей, которая не замечает очевидных проблем, ссылаясь на плохой климат и коррумпированное правительство. На деле проблема – в банальном отсутствии определенных знаний и вкуса у людей. Даже положительные инициативы иногда выливаются в нечто абсурдное. Можно привести в пример много неудачных реноваций исторических зданий, которые не нуждались в этих переменах. Нужна была всего лишь правильная поддержка с целью сохранения задуманного авторами вида. Моя задача – открыть людям глаза, пока Алматы окончательно не превратился в безвкусный и небезопасный город.

Все эти проблемы можно решить. Во-первых, нужно прекратить бесконечное строительство спальных районов с многоквартирными жилыми домами. Доказано, что такие районы из-за слабой инфраструктуры имеют низкую плотность населения на улицах. Там было некомфортно находиться и было нечем заняться. В результате при первой возможности жители съезжали, а оставались не самые состоятельные группы людей. Я бы хотел видеть кварталы с большим количеством маленьких магазинов и мелких бизнесов. Я бы убрал в некоторых местах палисадники, вместо них стоит сделать тротуары или парковки. За палисадниками все равно не следят, они превращаются в импровизированные парковки или тропы, из-за которых в городе грязно. Открытый грунт – большая проблема Алматы и городов Казахстана. Всю эту грязь разносят автомобили и пешеходы, пыль становится одним из факторов смога.

Важно активно развивать общественный транспорт, он не должен вызывать чувство дискомфорта. Мне нравится наличие станции проката велосипедов и, думаю, скоро появится такой же прокат электросамокатов. Но для них нужно развивать инфраструктуру, не просто нарисовать краской разделительную полосу, а проложить отдельные безопасные дорожки. А как только я завел пса, то столкнулся с проблемой отсутствия специальных зон для выгула собак.

Пока что акимат никак не откликнулся на мои многочисленные stories, а было бы приятно увидеть, если что-то сказанное мной повлияет на их действия. Они что-то делают для города, и мне это нравится. Но далеко не все".