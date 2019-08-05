Архитектурный словарь: 15 базовых терминов на примере Алматы

Архитектура напрямую формирует наш быт и, как следствие, социальные связи. И чем больше людей в ней разбирается, тем выше становится общее качество жизни. Рекомендуем начинать с базовых вещей, понятий и элементов. Чтобы облегчить вам задачу, мы подготовили небольшой словарик на 15 слов, с примерами из Алматы:

Арка - один из базовых архитектурных элементов, который в большинстве случаев является несущим элементом конструкции. За всю историю зодчества появилось бесчисленное множество типов и видов арок, но их можно условно разделить на полукруглые, стрельчатые и другие. Для советской застройки Алматы характерен второй тип - это арки, сформированные из двух или более дуг, которые пересекаются в верхней точке. Они были характерны для готической и мусульманской архитектуры. Таким образом советские архитекторы встроили в унифицированную стилистику локальный элемент - строгие арки с восточным мотивом.







Под ордером понимается последовательное сочетание несущих и несомых частей внешней конструкции здания. Это могут быть различные колонны, столбы, пилястры и остальные элементы, выполненные в определенных пропорциях, стилистике и форме. Традиционно выделяют пять ордеров: дорический, ионический, коринфский, тосканский и композитный.

Под столбом можно понимать любой вертикальный элемент, который обеспечивает структурную опору. Причем они могут использовать как в зданиях, так и для различного рода сооружений, вроде верстовых столбов.

Колонна - это разновидность столба, как правило цилиндрической формы. Их есть бесчисленное множество, начиная простых свободно стоящих колонн, вплоть до триумфальных. Если зачастую столб определён строгой функциональной необходимостью, то колонны обладают конкретными эстетическими особенностями. Через колонны архитекторы и художники выражают определенные предметно-изобразительные и символические значения. Например, традиционные казахские узоры указывают на локальную принадлежность архитектуры, а пятиконечная звезда или "серп и молот" - на идеологию.

Этот элемент часто путают с традиционными колоннами из-за их визуальной схожести. Но пилястра скорее является элементом внешнего декора, нежели необходимостью (за исключением, когда их используют для усиления стены). Это сплющенная колона, которая совсем немного выступает из стены и придает пустой стене глубину и детализацию.

Верхняя расходящаяся часть колонны (или пилястры) на которой расположена несомая часть ордера. Как правило, самая декорированная часть элемента.

Классический карниз - это самый высокий уровень здания, где стена пересекается с крышей. Зачастую пространство покрывают непрерывной горизонтальной лепниной. В Алматы она почти всегда содержит элементы традиционной казахской культуры.

Приподнятая треугольная верхняя часть здания. Фронтон зачастую полый и является одним из ключевых элементов фасада.

Мозаика в архитектуре используется исключительно как декоративный элемент для создания рисунка или облицовки. В Алматы сохранилось множество работ советских монументалистов, которые выкладывали из смальты целые картины. Также многие жилые панельные дома иногда облицовывали одноцветной мозаикой (например, "Три богатыря").

Рельеф в архитектуре довольно обширное понятие, которое можно разделить на барельеф, горельеф, полурельеф, впалый и сплющенный рельеф. Но все они обозначают некую скульптурную поверхность, на которой могут быть изображены лепные фигуры.

Витраж, как мозаика и рельеф, является видом монументального искусства, выполненного из цветного стекла. Зачастую витражи использовали в церквях для заполнения оконных проемов. В Алматы витражи можно встретить в Вознесенском соборе и в советских памятниках архитектуры (академия наук, телебашня).

Балка или другой элемент, разделяющий оконный проем.

Элементы, которые крепятся к наружной части стеклянной стены или там, где расположены окна. Их главная цель - защищать от попадания прямых солнечных лучей. Многие модернистские здания Алматы имеют солнцезащитные элементы в силу резкоконитентального климата и жаркого лета.

Наличники часто по ошибке называют ставнями. На самом деле под наличником подразумевается любое декоративное обрамление оконного (или дверного) проема. Характерно для деревянного русского зодчества - резные деревянные рамы с большим количеством узоров. В Алматы - это старые здания времен Верненской застройки.

Небольшое (в большинстве случаев) окно продолговатой полукруглой формы, которое находится над дверью. Традиционно выполнено в форме веера или солнечных лучей (как на вокзале Алматы-2).