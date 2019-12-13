Альтернативы традициям: как необычно украсить дом на Новый год?

Новый год - отличный повод украсить дом, сменить декор и создать ту самую праздничную атмосферу. Но что придумать помимо новогодних гирлянд, рождественских венков и классической звезды на верхушке елки? Делимся советами.

Железное дерево Anthropologie Железное дерево Anthropologie

Елка - главный атрибут праздника, но она не обязательно должна быть пушистой, зеленой и большой. Елку можно соорудить из книг или световых гирлянд, повторив силуэт дерева или даже купить лампу в форме дерева. Если у вас есть домашние растения - украсьте их тоже!. Тем более что сейчас выпускают игрушки, которые подойдут даже самым хрупким веткам. Самым необычным вариантом станет металлическая елка или любое другое дерево из метала без листьев.

LED гирлянды Urban Outfitters LED гирлянды Urban Outfitters Елочные игрушки в виде батончиков Hershey's Urban Outfitters Елочные игрушки в виде батончиков Hershey's Urban Outfitters

Если у вас уже есть готовая елка, то разнообразить праздник в этом году можно необычными украшениями. Вместо привычных "дедов морозов" и "снежинок" советуем закупиться игрушками в виде батончиков Reese's, кусочков пирога брауни, или наоборот украсить елку более сдержанными украшениями в виде капель, металлических ромбов и кристаллов.

Новогодние украшения H&M Новогодние украшения H&M Новогоднее украшение с агатом Urban Outfitters

Также вместо елки можно украсить дом зелеными растениями и высушенной листвой или же повесить одну густую ветку хвойного дерева. Растения придадут атмосферу сказки, также традиционно такие композиции использовались в качестве оберега против злых духов. Следует помнить, что растения сохраняют свежесть всего несколько дней, поэтому украшать дом таким образом стоит за пару суток. Если у вас есть деревья во дворе - можно позаимствовать обычную ветку, повесить ее в гостиной или над кроватью и тоже украсить игрушками. Но лучше всего для этих целей подойдет хвойная ветвь - она даст и характерный запах. Вместо традиционных цветочных аранжировок, можно подвесить над праздничным столом засушенную ветку с корицей и сушеными апельсинами, чтобы придать столовой аппетитный аромат.

Гирлянды Anthropologie Гирлянды Anthropologie Новогодние украшения для растений Urban Outfitters Новогодние украшения для растений Urban Outfitters

Еще один самый необычный тренд - украшение запахами. В таком случае в выборе новогоднего запаха советуем придерживаться максимальной традиционности - выбрать ароматы имбирного печенья, карамели или хвойных деревьев. При этом диффузоры и ароматические свечи не единственный способ. Можно и сделать все по-старинке и гораздо экологичнее - приготовить пирог, испечь пряники дома. Добиться мгновенного преображения вам поможет освещение - вместо привычных свечей, можно найти интересные варианты в форме елок или шишек.