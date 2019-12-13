Альтернативы традициям: как необычно украсить дом на Новый год?
Новый год - отличный повод украсить дом, сменить декор и создать ту самую праздничную атмосферу. Но что придумать помимо новогодних гирлянд, рождественских венков и классической звезды на верхушке елки? Делимся советами.
Елка - главный атрибут праздника, но она не обязательно должна быть пушистой, зеленой и большой. Елку можно соорудить из книг или световых гирлянд, повторив силуэт дерева или даже купить лампу в форме дерева. Если у вас есть домашние растения - украсьте их тоже!. Тем более что сейчас выпускают игрушки, которые подойдут даже самым хрупким веткам. Самым необычным вариантом станет металлическая елка или любое другое дерево из метала без листьев.
Если у вас уже есть готовая елка, то разнообразить праздник в этом году можно необычными украшениями. Вместо привычных "дедов морозов" и "снежинок" советуем закупиться игрушками в виде батончиков Reese's, кусочков пирога брауни, или наоборот украсить елку более сдержанными украшениями в виде капель, металлических ромбов и кристаллов.
Также вместо елки можно украсить дом зелеными растениями и высушенной листвой или же повесить одну густую ветку хвойного дерева. Растения придадут атмосферу сказки, также традиционно такие композиции использовались в качестве оберега против злых духов. Следует помнить, что растения сохраняют свежесть всего несколько дней, поэтому украшать дом таким образом стоит за пару суток. Если у вас есть деревья во дворе - можно позаимствовать обычную ветку, повесить ее в гостиной или над кроватью и тоже украсить игрушками. Но лучше всего для этих целей подойдет хвойная ветвь - она даст и характерный запах. Вместо традиционных цветочных аранжировок, можно подвесить над праздничным столом засушенную ветку с корицей и сушеными апельсинами, чтобы придать столовой аппетитный аромат.
Еще один самый необычный тренд - украшение запахами. В таком случае в выборе новогоднего запаха советуем придерживаться максимальной традиционности - выбрать ароматы имбирного печенья, карамели или хвойных деревьев. При этом диффузоры и ароматические свечи не единственный способ. Можно и сделать все по-старинке и гораздо экологичнее - приготовить пирог, испечь пряники дома. Добиться мгновенного преображения вам поможет освещение - вместо привычных свечей, можно найти интересные варианты в форме елок или шишек.
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