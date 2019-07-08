Что находится внутри здания Академии Наук

Мы продолжаем нашу рубрику посвященную архитектуре Алматы, на этот раз редакция BURO. посетила Национальную академию наук Казахстана. То самое здание которое раскинулось на 38 тысяч квадратных метров в квадрате улиц Шевченко, Курмангазы, Кунаева и Пушкина. Здание академии наук - жемчужина советской "сталинской" застройки города: тяжелая, монументальная и безумно красивая. Мы обошли почти каждый метр и постарались отметить самое интересное (и самое проблемное).

История здания

Во времена войны Казахстан и его богатые ресурсы играли важную стратегическую роль для всей страны. Грамотное и эффективное их использование гарантировали научные сотрудники. И если перед началом войны местный состав сотрудников не мог похвастать большим количеством (всего 100 человек, из которых только трое обладали докторской степенью), то к концу сороковых здесь насчитывалось порядка 700 человек. Приблизительно в это же время началось строительство нового корпуса академии на улице Шевченко. Для работы над столь важным проектом пригласили одного из самых именитых архитекторов союза - Алексея Викторовича Щусева, автора Казанского вокзала и Мавзолея Ленина в Москве. По его проекту началось строительство нового здания и закончилось лишь в 1957 году, через восемь лет после смерти Щусева.

Оформление академии было выполнено в лучших традициях периода: большие окна, тяжелые резные деревянные двери, большое количество сложных узоров, лепнина и камень. Все эти тяжеловесные материалы создавали ощущение непоколебимости и вечности (вплоть до реконструкции в двухтысячных). Здание выполнено по принципу трех осей. Это значит, что в центре расположен главный портал и по сторонам к нему примыкает два корпуса. В 1981 году с южной стороны здания появилась новая пристройка, выдержанная в стилистике 50-х. Тем самым силуэт здания формирует цифру восемь с двумя внутренними двориками. Отдельно стоит отметить подход архитекторов к локализации унифицированной архитектуры. Традиционные арки было решено сменить на стрельчатые, напоминающие классические восточные формы. В изначальном проекте и вовсе планировалось сделать купол-гамбиз как на мечетях. Идею посчитали слишком броской и показать казахское зодчество было решено за счет узоров и геральдики на фасаде. В 1979 году рядом с академией был разбит небольшой сквер и построен любимый алматинцами фонтан "Восточный календарь", также известный как "Зодиак". Проектировкой занимался архитектор В.З. Кацев, скульпторы - В.С. Твердохлебов и А.Б. Татаринов. В этом же году здание внесли в список памятников истории и культуры города, а три года спустя в список памятников республиканского значения Казахской ССР.

Акустические чудеса и центральный зал

Вход в основную часть здания находится с улицы Шевченко. Здесь почти все сохранилось в оригинальном состоянии. Начиная от ручек дверей и заканчивая большими уличными лампами. В том числе и большая надпись над главным входом "Академия наук казахской ССР". Зайдя внутрь люди попадают в главный вестибюль. Спроектирован он в форме купола таким образом, чтобы внутри комнаты возникало эхо вместо привычной реверберации. Поэтому если решите наведаться в академию наук, попробуйте топнуть ногой в центре зала. К сожалению здесь же мы встречаемся с первыми "спорными" моментами реставрации. Пол выложен керамогранитными плитами, которые судя по всему устанавливали поверх старого мраморного пола. Сам по себе материал плохо сочетается с монументальностью "сталинских" интерьеров, из-за чего и выглядит он сомнительно. В следующем зале и вовсе можно заметить, что положили эти плиты под углом, из-за чего стыки стоят довольно криво. Из фойе можно пройти в несколько залов, правда большая часть дверей будет закрыта для обычного посетителя. Но точно будут открыты музеи, о которых мы писали по ссылке здесь. К ним ведут длинные красивые коридоры с целым рядом деревянных окнон высотой в несколько метров. На самом деле в этих помещениях скрывается огромное количество деталей, которые легко пропустить. Например узорчатые элементы на которые крепятся большие латунные люстры или цветочный рисунок на капителях.

Пристройка и заколоченный Ленин

Пройдя в фойе южного крыла можно догадаться, что построили его в другое время. Здесь отличается планировка, архитектурные формы и общее оформление. К счастью здесь сохранился оригинальный мраморный пол, к сожалению потолок сделали навесным. Тем самым в зале полностью пропало ощущение пространства и масштаба. Такой потолок не только обесценивает окружающее пространство, но и сильно сокращает высоту комнаты. Очень жаль, потому что именно здесь расположены необычные мозаики за авторством В.С. Твердохлебова, Б.П. Анисимова, Ю.И. Функоринео, Г.Д. Завизионный. На них изображены главные мыслители Казахстана. Пристройка вообще богата на монументальное искусство. В столовой находится два барельефа, в зимнем саду на пятом этаже сохранились маленькие круглые рельефы с изображениями животных, а напротив сада стоит огромный витраж из цветного стекла"Культура Казахстана. Связь между прошлым и настоящим" Твердохлебова. Он окрашивает всю комнату в оранжевые, красные и синие цвета. Изготавливали витраж на лучшем стеклозаводе СССР "Неман" в Беларуси. Правда здесь стоит большая барная стойка, которая закрывает часть витража. Судя по всему она давно не используется, ее можно демонтировать и открыть роскошный витраж полностью. Особого внимания заслуживает сам зимний сад, который за годы разросся и теперь действительно напоминает дикий сад. Пол застелили пластиковым искусственным газоном, но под ним скрывается все тот же красивый мрамор. Раньше на стенах сада была изображена фреска, но сейчас она утеряна.

Дальше идет малый зал, в котором должна юыла находиться еще одна работа Твердохлебова - большая флорентийская мозаика из полудрагоценных камней. К сожалению, сейчас она заколочена, так как на ней изображен портрет В.И. Ленина.. Ранее сотрудники академии уверяли, что зашивать мозаику не будут и на время мероприятий будут закрывать шторой.

Новые смыслы исторического памятника

Стоит отдать должное руководству здания - здесь идет постоянная активность. И если раньше академия выполняла сугубо одну функцию, сейчас внутреннее пространство стало многофункциональным. Внутри работают четыре музея, имеются читальные залы. Правда работают они по будням и закрываются на обеденный перерыв. В новом корпусе сдаются залы, поэтому здесь довольно часто проходят различные мероприятия, концерты, церемонии и награждения. Здесь же расположен небольшой кинотеатр, который совсем недавно получил новую аппаратуру. Например, центр современной культуры "Целинный" проводил здесь показы фильмов об искусстве и современной культуре в рамках Garage Screen Film Festival. Туры по залам, музеям и монументальному искусству проводит Дэнис Кин, которые можно забукировать на его сайте Monumental Almaty.

Проблемы и потенциал

При всем этом у здания остается большой неиспользованный потенциал. Например зимний сад - идеальное место для проведения камерных светских мероприятий. Можно полностью переработать внутреннюю столовую и сделать из нее современное кафе. Мировая практика показывает, что достаточно привлечь активную сеть ресторанов для оживления пространства. Возможно имеет смысл открыть внутренние дворики для свободного посещения людьми. Так у всех жителей появится возможность посмотреть на здание изнутри. Вообще "закрытость" - одна из главных проблем зданий такого типа. Раньше здание охраняла вооруженная охрана. Хоть оружия у охранников больше нет, вас все равно вряд ли пустят внутрь. Охранный персонал в Казахстане - это почти всегда первый опыт знакомства с любым памятником архитектуры. Возможно у охраны должен быть свой протокол, который помогал бы направлять туристов на открытые части академии. А еще лучше и вовсе устраивать некое подобие "открытых дней", когда памятник архитектуры мог бы посетить каждый желающий. Да, из-за реставрации многие залы утратили свою историческую ценность, но зато они сохранили общий вид. И при небольшой косметической работе эти залы сами могут стать музеем ушедшей эпохи.