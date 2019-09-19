7 главных трендов в оформлении квартир и домов

Тренды в оформлении домов меняются постоянно, особенно сейчас, когда вокруг так много вариантов оформления. При этом тренды и мода на оформление интерьеров могут сильно разниться от региона к региону. К счастью, стремление к роскоши и стиль барокко уходят, на очереди – сдержанная эклектика, легкий аскетизм и всё, вдохновленное природой. О том, что сейчас модно в оформлении интерьеров – как в мире, так и в Казахстане – нам рассказали эксперты по декору Yurta Interiors Bureau.

Латунь

Тренд на этот металл держится уже давно, возможно, главное достоинство латуни в универсальном цвете – что-то между золотом и серебром. Латунь подходит под всё – поэтому её можно увидеть в оформлении любой из комнат. Вдобавок, этот металлический сплав можно встретить не только в привычных нам люстрах для гостиных, но и в настенных украшениях.

"Уже несколько сезонов подряд дизайнеры отдают предпочтение латуни. Этот сплав постепенно перекочевал из ванных комнат в жилые помещения. Сегодня он стал всё чаще встречаться в жилых комнатах не только в виде люстр, украшений для мебели, но и в деталях – в декоративных вставках в стеновых и напольных покрытиях. В отличие от яркого золота и холодного серебра, латунь сделает атмосферу в доме более уютной и теплой. И эта тенденция сохранится, на наш взгляд, ещё долго," – комментируют эксперты Yurta Interiors Bureau.

Ротанг

Мебель из тростника или ротанга у многих ассоциируется с дачным отдыхом и загородной атмосферой – такой эффект не всем нравится, но присутствие этого плетеного материала не обязательно означает наличие целого гарнитура или огромного кресла-качалки. Ротанг сейчас можно увидеть в качестве отдельных деталей в лампах и кофейных столиках.

"Плетеная мебель или различные элементы из ротанга, соломки также остаются популярными, несмотря на спорное к ним отношение. Для одних – это пережиток прошлого, а для других – новый источник вдохновения. Чаще всего из этого материала в интерьерах присутствуют плетеные светильники, спинки стульев, изголовья кроватей и ширмы. На наш взгляд, такие предметы прекрасно вписываются в интерьеры в средиземноморском, скандинавском и эко-стилях."

Естественные цвета

В качестве цветовой палитры дизайнеры рекомендуют всё естественное, спокойное и обязательно тёплое. Постепенно мы отказываемся от холодного скандинавского минимализма в пользу тёплых цветовых решений.

"В 2019 году пастельные тона уверенно потеснили белый и серые цвета. На волне популярности – природные тона: шафрановый, абрикосовый, янтарный, чайный и пудрово-розовый. Также дизайнеры рекомендуют успокаивающие оттенки. Приятны глазу светло-фисташковый, ванильный и розово-бежевый цвета. Любой из этих цветов визуально расширяет пространство и подходит к разной мебели. Большой популярностью пользуется морская тематика, в частности – оттенок аквамарин."

Бахрома

Тренды в интерьере и оформлении домов – цикличны, как и в моде на одежду. Казалось бы, ещё в начале 00-х многие бежали от советского стиля и всего, что ассоциируется с ним, к античности и европейской классике. Сейчас детали советского декора снова в тренде – некоторые начали искать себе столы с лакированной деревянной поверхностью и предметы интерьера с бахромой.

"Это привет из советского времени, когда практически в каждой квартире был торшер, а обеденную зону украшала большая люстра с тканевым абажуром. Но современные дизайнеры пошли дальше и предлагают новую подачу бахромы. Например, металлическая бахрома на люстре в современном стиле. Сегодня такая деталь как бахрома украшает диваны, кресла, пуфики, настенные панно, подушки и зеркала. Если вы хотите создать уникальный интерьер, привнести в него нотку уместного кокетства, шика и уюта, вы знаете, что делать."

Мебель в ретро-стиле

Ностальгия – мощный двигатель трендов. Миллениалы не застали 60-70-х, но плавные, обтекаемые линии мебели и ретро-шик интересуют их. Акценты в ретро-стиле хорошо впишутся и в современный интерьер.

"В моду вернулась мебель 70-х, которая имела плавные, округлые формы: мягкие пуфы, уютные диваны с закруглёнными краями и круглые журнальные столики. Ковры и подушки-мячики подобных форм привнесут элегантность в обстановку."

Антиквариат

Если раньше многие старались покупать всё самое новое и "хрустящее", сейчас в моде эксклюзивные вещи с историей, лучше всего – в единственном экземпляре. По всем этим пунктам часто подходит именно антикварная мебель.

"Одним из самых элегантных трендов нынешнего и грядущих сезонов остаётся винтажная мебель, она органично вписывается в современные интерьеры. Всё больше людей предпочитают сохранять или приобретать предметы с историей, нежели покупать "стандартный готовый продукт."

Цветочные мотивы в текстиле

В текстиле, как и в цветовой палитре, в тренде всё, вдохновлённое природой, в частности – растениями. Наволочки с флореальным принтом, аппликации в виде классических роз и ультра-модных пальмовых листьев ещё долго будут в тренде.

"Все виды цветочных узоров – от современных абстракций до традиционных шинуазри – один из главных трендов 2019 года. Бутоны и зелень будут украшать текстиль, а также посуду и обои."