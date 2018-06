5 необычных вариантов жилья на Airbnb

Наряду с комнатами в Лондоне, обласканными солнцем виллами где-нибудь в Италии, марокканскими риадами, рёканами в Осаке и квартирами в мегаполисах, Airbnb также предлагает менее классические места для проживания. Мечтали в детстве жить на ветровой мельнице или в самолете? Теперь это абсолютно реально. Мы собрали 5 необычных предложений для отдыха, которые могут стать запоминающимся опытом. Восторженные комментарии в Instagram гарантированы.

1. Трейлер в Малибу – $600 за сутки

Трейлер был создан специально для того, чтобы сбежать подальше от шумного города, от напряженного рабочего графика и забот. Большая студия с видом на горы Санта-Моники и Тихий океан – будьте уверены, закаты тут невероятные. Ночью можно наблюдать Млечный Путь, считать звезды и слушать прибой. На рассвете вас ждет плотный туман и ощущение, что вы – единственный человек на планете. Хозяин трейлера предостерегает гостей, которые боятся животных: вокруг обитают койоты, совы, кролики, мыши (для них предусмотрительно расставлены ловушки), а на берегу можно обнаружить тюленей. Однако за три года существования студии ни один гость не столкнулся со змеей. Отключайтесь от технологий и подключайтесь к природе.

2. Дом-пузырь в лесу – $305 за сутки

Необычное строение расположено в графстве Фермана на северо-западе Ирландии. Примечательно, что это один из немногих вариантов жилья в данном регионе, где есть кондиционер. Вокруг – 200 тысяч квадратных метров леса. Ночью прозрачные стены дома-пузыря позволяют наслаждаться видом на небо и природу во все возможные 180 градусов. Идеальное место для романтического времяпрепровождения: камин, пушистые халаты, тапочки, кофеварка Nespresso (немножко роскоши), размеренные завтраки и ужины.

3. Самолет – $105 за сутки

Западная Франция, регион Атлантическая Луара, деревушка Сен-Мишель-Шеф-Шеф. Многим людям сон в самолете кажется тем еще испытанием, но в таком самолете даже турбулентности не будет, стюардессы не заберут одеяла, да и еда будет интереснее, чем бутерброд и салат. Жилье-самолет вмещает в себя до четырех гостей, на борту есть кухня, душ и более комфортабельная уборная. С мая по сентябрь можно купаться в бассейне. До моря – две минуты пешком. Рядом три пляжа: Тарон, Проник и Сен-Бревен. Приятного полета!

4. Мельница – $413 за сутки

В нескольких милях от Амстердама расположена мельница 1874 года постройки. Когда-то тут даже гостил нидерландский художник, один из основоположников абстрактной живописи – Пит Мондриан. Вокруг колоритный пастушеский пейзаж c коровами, козами и тихим каналом. Три спальни (максимальное количество гостей – 6 человек), кухня, гостиная, ванная, сад и бесплатный wi-fi. В спальне за окном можно наблюдать двигающиеся лопасти мельницы. Хозяин Мартин, который, кстати, дошел до уровня "Суперхозяин" на Airbnb, также предлагает в аренду велосипеды: всего за 7,5 евро в день. О мельнице есть 25-минутный документальный фильм Art of Windmill Maintenance by Kristen Dirksen.

5. Монгольская юрта не в Монголии – $77 за сутки

Почувствовать себя кочевником центрально-азиатских степей можно даже находясь вдали от дома – например в Германии. Юрта расположена в Холлерн-Твиленфлет, коммуне в Нижней Саксонии с населением в 3335 человек. Все как положено: аутентичная мебель из дерева, войлока и льна, с возможностью размещения до четырех гостей, древесная печь с полностью изолированной дымовой трубой для лучшей безопасности, отдых в окружении яблонь и сливовых деревьев.