10 самых красивых бассейнов мира

Бассейн - это сооружение, постройка которого требует больших логистических, инженерных и креативных навыков. Бассейн должен соответствовать всем санитарным и техническим нормам, из-за чего эстетика часто отходит на второй план и они становятся похожи на утилитарные помещения. Редакция BURO. выбрала 10 бассейнов со всего мира, которые несмотря на свою функциональность, напоминают архитектурные шедевры.

Borden Park Natural Swimming Pool

Канада, Эдмонтон

Это первый публичный открытый бассейн в Канаде, где не применяются химикаты для очистки воды. Создатели хотели сделать технологию, которая обеспечит естественный процесс фильтрации, который сохранит высокий уровень контроля качества воды (обязательный момент для любого публичного бассейна). Вода очищается с помощью камня, гравия и песка. В итоге все эти материалы стали основной дизайн-кода нового места.

Bondi Icebergs Club

Австралия, Сидней

История плавательного клуба Bondi Icebergs уходит в 1929 год. Основатели хотели иметь возможность заниматься фитнесом в зимние месяцы. С каждым годом количество членов клуба увеличивалось и встал вопрос о расширении, поэтому 60-е из небольшого сарая бассейн переехал в двухэтажное здание со своим баром и покерным залом. Сейчас это один из самых красивых бассейнов в мире, который находится на берегу Тихого океана.

Alfriston Swimming Pool

Великобритания, Беконсфилд

Проект построили в 2008 году как часть спортивного комплекса школы для девочек с особенными потребностями. Новое здание включает в себя бассейн с четырьмя рядами, раздевалки, спортивный зал и офисы для администрации. По факту, это пристройка к зданию 1980-го года и весь комплекс находится посреди зеленой поляны, а окна выходят на лес.

Shane Homes YMCA ar Rocky Ridge

Канада, Калгари

YMCA - это не только припев популярной песни, но и аббревиатура молодежной волонтерской организации Young Men's Christian Association. Здание в Калгари является одним из крупнейших объектов под руководством YMCA в мире. Огромный комплекс служит региональным хабом для проведения культурных и фитнес программ.

Pool Pavilion

США, Кин

Pool Pavilion - это один их тех проектов, которые с уважением подходят к окружающему пространству/природе. Со слов архитектурной студии Gluck+ - "это раскол в ландшафте на берегу Лейк-Джордж. Это скорее не здание, а земляная фигура, чья структура помогает соединить воедино всю инфраструктуру". В этот "павильон" входит множество террас, патио, театр, спортивный зал, офисные помещения и, конечно, бассейн.

Villa Auska

Литва, Паланга

Сейчас в этом здании располагается отель, в прошлом этот комплекс принадлежал Леониду Брежневу. Комната с бассейном - отличный пример советской школы архитектуры: тяжелые чугунные лампы, монументальное искусство (барельефы, мозаики) и обильное использование мрамора.

Клязьма

Россия, Пушкинский район

Этот комплекс был построен в 60-е года на берегу Кашинского залива Клязьминского водохранилища. В него входило четыре пансионата: "Березки", "Подмосковье", "Дубрава" и "Клязьма". Последний - настоящий архитектурный объект, который, несмотря на время и запустение, смог сохранить свою оригинальную форму и облик. По замыслу архитекторов, пансионат должен был дополнять природный ландшафт, о чем говорят огромные витражные окна, устремленные в лес.

Липки

Россия, Одинцовский район

"Липки" - многофункциональный проект. Он выполнял две цели: летом это был пионерлагерь, а в остальное время комплекс работал как открытый пансионат. Архитектурно здание не похоже на типологические советские постройки. Красный кирпич и простые геометрические формы напоминают скорее ранний конструктивизм.

Vigilius Mountain Resort

Италия, Лана

Курорт находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, добраться до Vigilius можно с помощью канатной дороги. Внутри гостей ожидает велнес-центр с различным спа-процедурами. Вообще, велнес и устойчивое развитие - главная философия Vigilius. Весь курорт построен из натуральных материалов, включая экстерьер, интерьеры и мебель. На территории комплекса функционирует несколько бассейнов, есть и открытый, с видом на горы Мерано.

Repton Park

Великобритания, Лондон

Бассейн является частью комплекса Repton Park, который занимает территорию бывшего госпиталя Claybury. Это историческое место, здания были построены в конце девятнадцатого века. Редевелопмент произошел уже в нулевых, и бассейн построили в здании бывшей церкви, в главном зале.