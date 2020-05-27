Как не попасться на гринвошинг?

Общество постепенно подходит к осознанному потреблению. Такому изменению в покупательских привычках способствует общедоступность информации. Поэтому когда при покупке стоит выбор между "экологичным" и "обычным" продуктом, многие предпочтут экологичную альтернативу - особенно такой подход характерен для более молодого поколения, озабоченного проблемами экологии и будущего.

Но не каждая компания может позволить себе быть "эко-френдли". Добиться гарантии того, что каждый шаг производства максимально устойчив и не вреден для окружающей среды, практически невозможно, а попытки доказать "экологичность" бренда требуют немалых затрат. Поэтому сегодня производители в погоне за покупателями могут имитировать экологичный подход, так как строгих нормативов до сих пор нет. Такой маркетинговый ход называют гринвошингом (или зеленый камуфляж).

Чем это плохо?

Гринвошинг, в первую очередь, вводит в заблуждение покупателя, но еще больше вредит компаниям, которые в действительности внедряют устойчивые практики в своем производстве. Попавшись один раз на гринвошинг, покупатели могут потерять доверие к любым брендам, пропагандирующим защиту экологии, в том числе настоящим.

Абсолютно экологичным быть невозможно, и самым лучшим решением будет отказаться от покупок в принципе. Но в реалиях нашего мира отказаться от всего также невозможно. К счастью, последний выбор всегда стоит за покупателем, и если приловчиться и проявить внимательность, эту маркетинговую уловку несложно заметить. Расскажем о том, как можно определить гринвошинг про шопинге.

На что нужно обратить внимание?

Состав и лейбл, нежели на упаковку, выполненную в зеленых или коричневых тонах

Зелень, древесные тона, рисунки животных, деревьев и цветов - это все ассоциируется с природой и, соответственно, с экологичностью продукта. Это первое, что бросается в глаза и привлекает покупателя. Обманчивой может быть не только упаковка, но и рекламные баннеры и видеоролики, где изображены пейзажи, флора и фауна. Хорошим примером будет кейс бутилированной воды Fiji, маркетинговые кампании которой построены на живописных пейзажах Фиджи. Но ничего "чистого" и "экологичного" в этой воде нет - она не только продается в пластиковых бутылках, но и само существование бренда "премиальной" воды контрастирует с настоящей ситуацией в стране производства, где 12% населения не имеют доступ к чистой воде. Поэтому пластиковые пакеты с нарисованной зеленой планетой, шампуни в зеленой упаковке и логотипы брендов с зеленым листочком могут быть обманчивы. Игнорировать упаковку, конечно, не нужно, так как большинство экологичных брендов оформляют свой продукт именно в таком стиле. Но лучше прочтите внимательнее лейбл или маркировку, чтобы убедиться, что бренд действительно старается быть экологичным. Экомаркировок огромное множество, поэтому можно воспользоваться специальными сервисами (например, приложение Ecolabel Guide и веб-сайт Ecolabel Index), в которых собраны различные маркировки и полезная информация об осознанном потреблении.

Неясные слоганы и отсутствие конкретики

Громкие необоснованные заявления - еще один повод для сомнений. Если бренд "заботится о вас и природе" и "делает вклад в экологию", он должен поддержать свои высказывания фактами и статистикой, либо на своем веб-сайте, либо на самом товаре. Впрочем, досконально проверить такие данные простому потребителю сложно, поэтому можно ориентироваться на проверяющие организации, которые облегчают поиск информации. К ним относятся официальные порталы стран по защите прав потребителей (например, Европейского союза и США), независимые организации как FairTrade (устанавливающая лучшие условия труда для работников), Green Seal (отлеживающая экологический след), Leaping Bunny (защищающая права животных) и Good On You (отбирающая этичные и экологичные модные бренды). Также, постарайтесь обратить внимание на историю бренда, у которого вы покупаете. Были ли раньше у компании общественные скандалы на тему экологии и прав человека? Были ли предприняты компанией попытки исправить ситуацию и выполняет ли она цели, поставленные в рамках корпоративной социальной ответственности?

"Экологичные" термины

В отличии от экомаркировок, большинство экологических терминов, используемых производителем, не регулируются странами на законодательном уровне. Слова "эко-френдли", "натуральный", "чистый", "природный", "экологически чистый" на самом деле могут скрывать правду.

Например, раньше производители, выпускающие изделия из кожзама, не афишировали происхождение используемого материала. Теперь же можно заметить, что термин кожзам заменил "веган", хотя в принципе ничего в производстве материала не изменилось. Такую "кожу" в основном производят из пластика (ПВХ или ПУ), который не поддается переработке и вреден для окружающей среды. Однако, слово "веган" создает иллюзию, что продукт является более экологичным. Еще одним примером является ярлык "без ГМО", который иногда штампуют даже на те продукты, в которых ГМО, в принципе, не может и не должно быть.