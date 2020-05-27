Поиск

Kazakhstan
Как не попасться на гринвошинг?

Стиль Жизни | Город

Как не попасться на гринвошинг?

Текст: Buro247.kz


Иллюстрация: "Still Life" by Vesna Bursich. Oil on canvas.

Общество постепенно подходит к осознанному потреблению. Такому изменению в покупательских привычках способствует общедоступность информации. Поэтому когда при покупке стоит выбор между "экологичным" и "обычным" продуктом, многие предпочтут экологичную альтернативу - особенно такой подход характерен для более молодого поколения, озабоченного проблемами экологии и будущего.

Но не каждая компания может позволить себе быть "эко-френдли". Добиться гарантии того, что каждый шаг производства максимально устойчив и не вреден для окружающей среды, практически невозможно, а попытки доказать "экологичность" бренда требуют немалых затрат. Поэтому сегодня производители в погоне за покупателями могут имитировать экологичный подход, так как строгих нормативов до сих пор нет. Такой маркетинговый ход называют гринвошингом (или зеленый камуфляж). 

Как не попасться на гринвошинг? (фото 1)

Чем это плохо?

Гринвошинг, в первую очередь, вводит в заблуждение покупателя, но еще больше вредит компаниям, которые в действительности внедряют устойчивые практики в своем производстве. Попавшись один раз на гринвошинг, покупатели могут потерять доверие к любым брендам, пропагандирующим защиту экологии, в том числе настоящим.

Абсолютно экологичным быть невозможно, и самым лучшим решением будет отказаться от покупок в принципе. Но в реалиях нашего мира отказаться от всего также невозможно. К счастью, последний выбор всегда стоит за покупателем, и если приловчиться и проявить внимательность, эту маркетинговую уловку несложно заметить. Расскажем о том, как можно определить гринвошинг про шопинге.

Как не попасться на гринвошинг? (фото 2)

На что нужно обратить внимание?

Состав и лейбл, нежели на упаковку, выполненную в зеленых или коричневых тонах

Зелень, древесные тона, рисунки животных, деревьев и цветов - это все ассоциируется с природой и, соответственно, с экологичностью продукта. Это первое, что бросается в глаза и привлекает покупателя. Обманчивой может быть не только упаковка, но и рекламные баннеры и видеоролики, где изображены пейзажи, флора и фауна. Хорошим примером будет кейс бутилированной воды Fiji, маркетинговые кампании которой построены на живописных пейзажах Фиджи. Но ничего "чистого" и "экологичного" в этой воде нет - она не только продается в пластиковых бутылках, но и само существование бренда "премиальной" воды контрастирует с настоящей ситуацией в стране производства, где 12% населения не имеют доступ к чистой воде. Поэтому пластиковые пакеты с нарисованной зеленой планетой, шампуни в зеленой упаковке и логотипы брендов с зеленым листочком могут быть обманчивы. Игнорировать упаковку, конечно, не нужно, так как большинство экологичных брендов оформляют свой продукт именно в таком стиле. Но лучше прочтите внимательнее лейбл или маркировку, чтобы убедиться, что бренд действительно старается быть экологичным. Экомаркировок огромное множество, поэтому можно воспользоваться специальными сервисами (например, приложение Ecolabel Guide и веб-сайт Ecolabel Index), в которых собраны различные маркировки и полезная информация об осознанном потреблении.

Неясные слоганы и отсутствие конкретики

Громкие необоснованные заявления - еще один повод для сомнений. Если бренд "заботится о вас и природе" и "делает вклад в экологию", он должен поддержать свои высказывания фактами и статистикой, либо на своем веб-сайте, либо на самом товаре. Впрочем, досконально проверить такие данные простому потребителю сложно, поэтому можно ориентироваться на проверяющие организации, которые облегчают поиск информации. К ним относятся официальные порталы стран по защите прав потребителей (например, Европейского союза и США), независимые организации как FairTrade (устанавливающая лучшие условия труда для работников), Green Seal (отлеживающая экологический след), Leaping Bunny (защищающая права животных) и Good On You (отбирающая этичные и экологичные модные бренды). Также, постарайтесь обратить внимание на историю бренда, у которого вы покупаете. Были ли раньше у компании общественные скандалы на тему экологии и прав человека? Были ли предприняты компанией попытки исправить ситуацию и выполняет ли она цели, поставленные в рамках корпоративной социальной ответственности? 

Как не попасться на гринвошинг? (фото 3)

"Экологичные" термины

В отличии от экомаркировок, большинство экологических терминов, используемых производителем, не регулируются странами на законодательном уровне. Слова "эко-френдли", "натуральный", "чистый", "природный", "экологически чистый" на самом деле могут скрывать правду.

Например, раньше производители, выпускающие изделия из кожзама, не афишировали происхождение используемого материала. Теперь же можно заметить, что термин кожзам заменил "веган", хотя в принципе ничего в производстве материала не изменилось. Такую "кожу" в основном производят из пластика (ПВХ или ПУ), который не поддается переработке и вреден для окружающей среды. Однако, слово "веган" создает иллюзию, что продукт является более экологичным. Еще одним примером является ярлык "без ГМО", который иногда штампуют даже на те продукты, в которых ГМО, в принципе, не может и не должно быть.

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Эко-шопинг: сдавать одежду на переработку и другие полезные привычки
Экокосметика: как бьюти-индустрия подстраивается под экологичные тренды?
Гид по веганской и cruelty-free косметике: все, что вам нужно знать

Оставьте комментарий

Больше