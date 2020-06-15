За кем следить в Instagram: аккаунты про Нур-Султан

Мы уже писали о любимых Instagram-страницах про Алматы. На этот раз мы сфокусируемся на нашей столице. Ее часто и много критикуют за небогатую историю или отсутствие интересной архитектуры, но мы уверены, что городу на Ишиме есть что показать. Чтобы избавиться от предрассудков, мы собрали подборку любимых аккаунтов про Нур-Султан.

@fading.tse

Одна из самых интересных и активных страниц про историю столицы. В описании аккаунта сказано, что fading.tse – это “ода исчезающему городу”, поэтому основа контента посвящена архитектурному наследию и его сохранению. Также Темиртас Искаков (автор страницы) выбирает оригинальные маршруты для прогулки, что позволяет раскрыть виды еще времен “Целинограда”.

@vetvi.pamyati

Второй проект от fading.tse посвящен черному тополю, который жители называют самым старым деревом в городе. Ветви памяти – это своего рода онлайн фотоальбом. Каждая новая фотография с тополем – это история из прошлого, будь то 2003 или 1972 год.

@ dimasg 1974

В связи с тем, что архивы в Казахстане находятся в закрытом доступе, в социальных сетях архивными материалами делятся энтузиасты. Например, на этой странице собраны фотографии Акмолинска и Целинограда с сопутствующими историями.

@astana_old

Также поступает и автор страницы @astana_old. Правда, автор страницы ведет astana_old в менее формальном стиле и не ограничивается историческим периодом Акмолинска и Целинограда. Поэтому наряду с архивными фотографиями, часто встречаются фотографии, сделанные совсем недавно.

@astana_central

Здесь автор также касается темы ностальгии, но использование интересных форматов выделяет эту страницу на фоне остальных. Например, до/после, в котором рассматриваются отдельные здания, улицы или площади. Идет сравнение визуальной части разных исторических периодов, что создает уникальный контекст времени.

@welcometonursultankz

Это официальная страница города, где делается упор на привлечение иностранных гостей. Здесь можно не только любоваться лучшими видами столицы, но и узнать о предстоящих важных мероприятиях.

@monuments_of_nursultan

Официальная страница ГККП "Дирекции по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия акимата г.Нур-Султан. Здесь можно подробно узнать информацию как о самих памятниках (на государственной охране находится 46 памятников), так и важности их сохранения.