Инстаграм дал новые возможности ремесленникам по всему миру - теперь они могут делиться своим искусством с тысячами поклонников по всему миру. Более того, социальная сеть помогает творческому взаимообмену идеями и опытом. Мы уже рассказывали о самых интересных аккаунтах о вышивке, музыке и стрит-арте, и сегодня решили изучить самые крутые аккаунты о керамике.

@elementclaystudio

Element Clay Studio - небольшой бренд керамики, основанный художницей Хизер Найт. Ее работы заинтересовали дизайнерское сообщество еще в 2007 году, тогда девушка начал выкладывать свои необычные керамические скульптуры в личном блоге. Ее работы напоминают подводные раковины и моллюски - сама девушка признает, что часто вдохновляется природными формами и силуэтами.

@floriangadsby

Флориан Гадсби - британский мастер по керамике из Лондона. Уже пять лет он тщательно документирует процесс создания посуды и регулярно делится этим в инстаграме. В течение полугода он проходил обучение у японского мастера по керамике Кена Мацузаки, где знакомился с традиционными японскими техниками обжига, а после чего стажировался в нескольких разных студиях. Для его стиля характерен минималистичный сдержанный подход, а также цветовой дуализм - почти вся посуда выполнена только в двух ключевых оттенках.

@ceramicreview

Как становится ясно из названия аккаунта, Ceramic Review - это ежемесячный журнал, посвященный керамике по всему миру. В своем инстаграм-аккаунте авторы подбирают самые интересные работы на их взгляд и коротко рассказывают об авторах. Это могут быть как произодители посуды и декора, так и современные художники и скульпторы.

@ceramicsbytilly

Натали Томас - еще один британский мастер по керамике. В ее аккаунте совсем мало подписчиков, и мы считаем это досадным упущением. Чаще всего на своих работах Натали изображает лица - такой декор уже стал ее характерным почерком.

@handmade_tile

Керамика - это не только посуда и статуэтки, но и плитка. Plakart Studio занимаются изготовлением керамической плитки с 2005 года, и с тех пор успели создать тысячи самобытных принтов и дизайнов, поэтому их аккаунт - идеальное место для вдохновения, особенно, если вы планируете ремонт.

@potteryforall

Pottery For All - самое большое инстаграм-сообщество, посвященное керамике. В нем авторы собирают преимущественно посуду и предметы декора, которые можно приобрести прямо сейчас. Полезен аккаунт тем, что они сразу делятся контактами авторов, помогая таким образом, ремесленникам находить покупателей и наоборот.

@ihavethisthingwithceramics

Этот аккаунт однозначно понравится тем, кто также неравнодушен к интересной иллюстрации и росписи. Авторы собирают самые красочные работы от ремесленников, художников и мелких магазинов по всему миру - зачастую здесь можно найти художников, которые специализируются на росписи посуды в разных стилистиках.

@ceramica_v_radost

Аккаунт с трогательным названием ведет мастерица из Подмосковья. Характерная особенность ее работ - мелкие флореальные и растительные узоры, которыми она покрывает посуду, разделочные доски и панно. Кому-то они напомнят работы русских народных промыслов вроде хохломы.

@farmers_studio

Поклонники абсолютного минимализма в дизайне и формах точно оценят аккаунт японской керамической студии Farmers. Их фотографии - настоящее удовольствие для глаз. Авторы соблюдают идеальный баланс форм и цвета. Помимо посуды в их аккаунте можно также найти идеальные столовые приборы, которые составят отличную компанию керамической посуде.