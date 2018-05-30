Поиск
Участники фестиваля еды “Вкусная Алма-Ата”: выбор Buro 24/7
Филадельфийские чизстейки, самоса и чешские булочки трдельник
В субботу, 2 июня в Алматы пройдет очередной семейный фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата". По традиции фестиваль расположится в зеленом сквере, ниже университета КБТУ (квадрат улиц Абылай Хана - Казыбек би - Панфилова - Айтеке би). На этот раз все проходит в рамках рекламной кампании Visit Almaty "Узнай свой город лучше!" при поддержке акимата города. В этом году заявлено 34 участника, а организаторы ожидают более 20 000 посетителей. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 23:00. Редакция Buro 24/7 выбрала семь фаворитов, чью еду стоит попробовать обязательно.
Thali
Thali – ресторан с традиционной, но адаптированной для местного населения индийской кухней. На фестиваль Thali подготовили меню из восьми позиций: самосы, пакоры, карри, бириани, риса басмати, наан, двух видов салата и хумуса с баклажанами.
Aurora café
Наткнувшись на фестивале на корнер Aurora cafe, обязательно закажите японскую гречневую лапшу – "соба". На выбор: соба с овощами и соба с курицей. Также в меню обозначены апельсиновые и яблочные чипсы, произведенные из местных сортов.
Велоедов
Пусть "Велоедов" прославился своими сэндвичами, ребята охотно экспериментируют с новыми блюдами. На "Вкусной Алма-Ате" они будут угощать традиционными чешскими булочками трдельник, которые готовят на открытом огне.
Umami
Umami делают лучшее мороженое в городе. Здесь вы не найдете банальное клубничное или сливочное мороженое. Смело заказывайте мороженое со вкусом лаванды, персика и просекко, соленой карамели, пармезана и инжира, виски и кофе.
Засучи рукава
Один из владельцев ресторана – Дамир Бастаубаев – прожил в США полгода, чтобы научиться всем тонкостям приготовления мяса. Ребрышки и брискеты повара "Засучи рукава" готовят в настоящем смокере и придерживаются принципа "лучше меньше, но качественно". Поэтому на фестивале у них всего одна позиция – филадельфийский чизстейк. Это – сэндвич с сочной говядиной, нарезанной мелкими ломтиками, луком и плавленым сыром.
The Green Table
На фестивале The Green Table адепты здоровой еды будут разливать фреши (яблочный, апельсиновый и морковный), подавать сэндвичи с курицей или семгой, а также роллы с индейкой.
BAO
Всем, кто любит азиатскую кухню, стоит идти к BAO. На пробу: бао-бургеры на паровой азиатской булочке с маринованной говядиной или филе утки с салатом айсберг и специальным соусом, классическая WOK-лапша с говядиной или курицей и японские теппаньяки.
Статьи по теме
Подборка Buro 24/7
Другие истории
Подборка Buro 24/7
Смех, слезы, красивые люди и месяцы без сна: наши бывшие коллеги рассказывают о работе в Buro 24/7
Тбилиси – новая техно-столица
Как носить кимоно, чтобы не быть похожей на актрису из "Мемуаров гейши"
Алматинская скейт-культура – как она появилась?
Основатель сайта UyatEmes.kz Карлыгаш Кабатова о секспросвете и стыде
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий