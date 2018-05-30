Участники фестиваля еды “Вкусная Алма-Ата”: выбор Buro 24/7

В субботу, 2 июня в Алматы пройдет очередной семейный фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата". По традиции фестиваль расположится в зеленом сквере, ниже университета КБТУ (квадрат улиц Абылай Хана - Казыбек би - Панфилова - Айтеке би). На этот раз все проходит в рамках рекламной кампании Visit Almaty "Узнай свой город лучше!" при поддержке акимата города. В этом году заявлено 34 участника, а организаторы ожидают более 20 000 посетителей. Фестиваль будет проходить с 11:00 до 23:00. Редакция Buro 24/7 выбрала семь фаворитов, чью еду стоит попробовать обязательно.

A post shared by THÁLI Restaurant (@thali_almaty) on May 19, 2018 at 11:16pm PDT

Thali

Thali – ресторан с традиционной, но адаптированной для местного населения индийской кухней. На фестиваль Thali подготовили меню из восьми позиций: самосы, пакоры, карри, бириани, риса басмати, наан, двух видов салата и хумуса с баклажанами.

A post shared by Aurora Cafe Shop & Bar (@auroracafekz) on Apr 4, 2018 at 6:25am PDT

Aurora café

Наткнувшись на фестивале на корнер Aurora cafe, обязательно закажите японскую гречневую лапшу – "соба". На выбор: соба с овощами и соба с курицей. Также в меню обозначены апельсиновые и яблочные чипсы, произведенные из местных сортов.

A post shared by Велоедов (@veloedov) on May 9, 2018 at 2:58am PDT

Велоедов

Пусть "Велоедов" прославился своими сэндвичами, ребята охотно экспериментируют с новыми блюдами. На "Вкусной Алма-Ате" они будут угощать традиционными чешскими булочками трдельник, которые готовят на открытом огне.

A post shared by UMAMI (@umami_almaty) on Feb 12, 2018 at 2:56am PST

Umami

Umami делают лучшее мороженое в городе. Здесь вы не найдете банальное клубничное или сливочное мороженое. Смело заказывайте мороженое со вкусом лаванды, персика и просекко, соленой карамели, пармезана и инжира, виски и кофе.

A post shared by ЗАСУЧИ РУКАВА (@zasuchi_rukava) on Nov 4, 2017 at 2:14am PDT

Засучи рукава

Один из владельцев ресторана – Дамир Бастаубаев – прожил в США полгода, чтобы научиться всем тонкостям приготовления мяса. Ребрышки и брискеты повара "Засучи рукава" готовят в настоящем смокере и придерживаются принципа "лучше меньше, но качественно". Поэтому на фестивале у них всего одна позиция – филадельфийский чизстейк. Это – сэндвич с сочной говядиной, нарезанной мелкими ломтиками, луком и плавленым сыром.

A post shared by Семейное Кафе! (@greentable.almaty) on May 23, 2018 at 2:22am PDT

The Green Table

На фестивале The Green Table адепты здоровой еды будут разливать фреши (яблочный, апельсиновый и морковный), подавать сэндвичи с курицей или семгой, а также роллы с индейкой.

A post shared by BAO Noodles*Sushi*Bar (@baoalmaty) on May 9, 2018 at 11:41pm PDT

BAO

Всем, кто любит азиатскую кухню, стоит идти к BAO. На пробу: бао-бургеры на паровой азиатской булочке с маринованной говядиной или филе утки с салатом айсберг и специальным соусом, классическая WOK-лапша с говядиной или курицей и японские теппаньяки.