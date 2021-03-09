В феврале открылся расположенный в ущелье Аюсай одноименный визит-центр. Это первая точка экотуризма из семи запланированных группой Turanga – проектом по развитию инфраструктуры Национального парка Иле-Алатау. Мы посетили визит-центр Аюсай, узнали, для чего нужны такие туристические объекты в Иле-Алатауском нацпарке, и поговорили о планах развития.

Зачем нужны визит-центры?

Большинство выезжающих в горы не владеют информацией о Национальном парке, его географических пределах и природной значимости, не осведомлены о наличии пеших троп и правилах пребывания в дикой природе. Визит-центры восполняют этот пробел. Они служат воротами в Нацпарк, где люди могут получить первичную информацию о местности, при необходимости - первую помощь. Тут же можно перекусить и приобрести сувениры.

Цель проекта – облагородить территорию и адаптировать ее к возрастающему туристическому потоку, не нарушив экосистему, создать условия для изучения Иле-Алатауского парка. В планах - открытие еще шести таких объектов по территории Национального парка. Аюсай – самый масштабный, в связи с его близким расположением к городу и высокой посещаемостью - от него ответвляется большинство пешеходных троп.

Лекторий, коворкинг пространство и кафе

В здании визит-центра находится инфостойка, где можно получить карту пеших троп, ознакомиться с историей создания Иле-Алатау, найти экскурсовода и купить сувениры. Там же расположен лекторий, где на постоянной основе проводятся семинары, лекции и мастер-классы разного формата, а также лекции от школы пребывания в дикой природе Tamyr. Кроме того, школа устраивает практические занятия на тропах и формирует волонтёрское движение. Среди приглашенных спикеров уже прошедших лекций - кураторы и арт-консультанты Владислав Слудский и Жанна Гужавина и руководитель центра мониторинга снежного барса Института зоологии Казахстана Алексей Грачев.

В визит-центре выделено пространство для коворкинга – неформального офиса в горах. Таким образом люди со свободным графиком, фрилансеры, студенты и другие желающие могут разнообразить рабочий процесс – в перерывах прогуляться по ближайшим тропам. Компании могут использовать это пространство для выездных тимбилдингов и корпоративных мероприятий. Такой формат подразумевает утреннюю пешую прогулку, по возвращении с которой, гости могут выпить горячий травяной чай, а затем устроить мероприятие внутри здания.

Вскоре внутри образовательного центра Аюсай откроется кафе, созданное совместно с ABR. Здесь будут продавать походную еду, которой можно подкрепиться во время отдыха в центре или на прогулке. На данный момент визит-центр открыт с 10 утра до 5 вечера, но время работы будет адаптироваться под поток людей и восход солнца в горах.

Про эко-архитектуру объекта, модульную конструкцию и проезд

Архитектура не должна затмевать природу. Этот принцип экотуризма был взят за основу при проектировании объекта. Скаты крыши повторяют горные хребты, здание гармонично вписывается в ландшафт. Конструкция возводилась на свайном фундаменте, чтобы не рыть котлован и не заливать его бетоном. В интерьере использовано дерево, "навигация" изготовлена из остатков обшитой фанеры, дисплей - из остатков строительных материалов. Из неподалеку поваленных деревьев сооружены скамьи, подставки для брошюр и прочие декоративные элементы. В общественных туалетах (внутри визит-центра, и снаружи) используется специальная технология очистки сточных вод, благодаря которой, минимизировано потребление воды.

Отдельного упоминания достойна сама конструкция. Модульная система обеспечивает быструю сборку на месте и дает возможность масштабировать модель визит-центра Аюсай в других ущельях. На территориях поменьше объекты будут составлены из определенных блоков, которые можно адаптировать под специфический ландшафт.

Еще до инициативы по облагораживанию тут существовала парковка, но в процессе реализации проекта парковочную поляну засыпали щебнем, обрамили деревянными брусьями - сейчас на ней помещается около 73 машин. Команда также планирует работу с шаттлами - ведутся переговоры по продлению маршрута 212 автобуса до ущелья Аюсай и составлению полноценного графика шаттлов.