Must go! В "Целлином" пройдет большая техно-вечеринка RYTM

У нас летом не было Weekender'a, зато в ноябре будет RYTM

Относительно беззвучный период в Алматы сменяется, наконец-то, музыкой и танцами. 23 ноября в "Целинном" состоится большая вечеринка электронной музыки – RYTM. Главная вечеринка хмурого ноября – детище организаторов музыкального фестиваля Weekender: Дианы Бимахимовой, Гаухар Сисекеновой и Натальи Тян.

Первый (и надеемся не последний) RYTM с пятью привозами из России и Берлина продлится восемь часов (начнется в 22.00 и закончится в 06.00) в бывшем ночном клубе Heaven. Для безумных танцев под электронную мозгу организаторы подготовили два зала. В ROOM I будут выступать казахстанский диджей Ильдар Хайбуллин, выступающий под псевдонимом Aero (он откроет RYTM в ROOM I), TUNDRA, SIMPLE SYMMETRY, KHIDJA и D-PULSE, а в ROOM II на протяжении всей ночи будет играть Марк Щедрин.

Купить билеты на RYTM можно на сайте Ticketon.

Лайн-ап ROOM I:

Aero

Единственный диджей из Алматы, коллекционер винила и музыкант. В его сэтах играет преимущественно даунтемпо с Ближнего Востока, скандинавский диско и тропический хаус.

Послушать Aero можно по ссылке здесь.

Tundra

Музыкальный коллектив из России, который стал известен своими аудиовизуальными выступлениями и иммерсионными инсталляциями. В Алматы они выступят с программой NOMAD, которую они представили на фестивале MUTEK в Канаде.

Познакомиться с творчеством Tundra можно по ссылке здесь.

Simple Symmetry

Знакомые алматинцам братья Липские из Москвы, любимчики берлинского лейбла Disco Halal. Саша и Сергей находятся в постоянных разъездах из-за гастролей по Азии и Европе. В своем творчестве они сочетают этнические мотивы самых разных культур и грамотно переплетают его с ритмом современной электроники.

Послушать Simple Symmetry можно по ссылке здесь.

Khidja

Вслед за московским дуэтом выступит дуэт из Румынии. Ребята Андрей и Флорентин сейчас базируются в Берлине. Их музыкальный проект ¬- это смелое и неоднозначное смешение самых разных жанров, когда музыка перетекает из одной эпохи в другую, когда латино перетекает в прогрессив, а фанк в джаз.

Послушать Khidja можно по ссылке здесь.

D-Pulse

Как дуэт, Клим Суханов и Семен Перевощиков сформировались еще в юности. Это было их школьным хобби, которое переросло в полноценную карьеру. Затем они нашли единомышленников и организовали группу D-Pulse. Но как диджеи, ребята выступают исключительно дуэтом.

Послушать D-Pulse можно по ссылке здесь.