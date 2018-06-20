Основатель сайта UyatEmes.kz Карлыгаш Кабатова о секспросвете и стыде

В День защиты детей 1 июня 2018 года в Казахстане был запущен сайт UyatEmes.kz. Его основала команда энтузиастов во главе с исследователем Карлыгаш Кабатовой. "Задумывая UyatEmes.kz, я хотела создать удобный источник знаний для наших подростков. Они слабо понимают, как нужно заботиться о своем сексуально-репродуктивном здоровье и защищаться от сексуальных домогательств, а в школах этому не учат. Поэтому я считаю внедрение всестороннего полового просвещения в школьную программу крайне важным", - пишет Карлыгаш. Недавно случившиеся события с мальчиком из ЮКО, ежегодная печальная статистика Фонда ООН в области народонаселения, даже спектакль "Уят" театра ARTиШОК – все эти события подчеркивают важность и нужность подобной платформы в Казахстане. Мы поговорили с Карлыгаш о трудностях секспросвета, об отсутствии литературы и данных, а также о стыде, который мешает родителям и детям построить диалог.

Как вы пришли к идее этого проекта?

Мне всегда хотелось заниматься социальными вопросами. После магистратуры я начала проводить исследования, потом работала в Университете Центральной Азии специалистом по набору студентов в Казахстане и параллельно участвовала в стажировке по линии фонда "Сорос-Казахстан" для молодых исследователей по инициативе "Публичная политика". Когда мы закончили стажировку в "Соросе", мы получили с моим коллегой Сергеем еще один грант – на проведение исследования по половому просвещению. Затем мне удалось поступить на стажировку в Университет Джорджа Вашингтона.

А почему именно тема полового просвещения?

Когда мы закончили стажировку в Фонде Сорос, нам сказали, что мы можем объединиться в группы по несколько человек и провести исследование. Мы искали тему, и как раз в это время очень много было новостей из глубинки – о выброшенных детях, погибших от абортов школьниц. Мы решили заняться этой темой и понять, почему у нас такой высокий процент незапланированных беременностей, смертей, абортов. Мы сфокусировались на том, что проблема лежит в недостатке образования и элементарных знаний.

Как вы проводили исследования? Тяжело ли было собрать статистику, существовала ли специальная литература, посвященная этому вопросу?

Исследования изредка проводил Фонд ООН в области народонаселения. Литературы как таковой я не нашла, веб-сайтов тоже нет – ни на русском, ни, тем более, на казахском. У меня были разные идеи по поводу того, как сделать исследования по неформальным источникам. Я начала следить за специализированными аккаунтами в Instagram. Хотела сравнить казахстанскую и кыргызстанскую аудитории, потому что и у них, и у нас очень много существует аккаунтов для келiн. Но, сравнив, поняла, что в Казахстане такие вопросы не обсуждают даже в Instagram: все выкладывают постоянно рецепты тортов и баурсаков, а вот в кыргызстанском – больше задают вопросы и отвечают. Очень много, конечно, мифов и слухов, но все равно они более открыты к обсуждению таких тем. У нас есть приложение "Келін", там столько ненависти. Оно было задумано как приложение для невест и отвечало на вопросы вроде: как стать хорошей женой, как правильно войти в семью, советы по готовке. Там был свой форум, где можно было все обсуждать. Когда девушки пытались задавать какие-то вопросы, связанные с этой темой, появлялось столько ненависти, матов, слов унижений. Конструктивного обсуждения я нигде у нас не нашла. Хотя есть специализированные веб-сайты, например, сайт КМПА. У них есть страничка Q&A, они там отвечают на вопросы. Мне кажется, мало кто о них знает, но у них также есть страничка "ВКонтакте". Я узнала об этом, когда мы проводили интервью с исполнительным директором этой ассоциации – Галиной Гребенниковой, которая сейчас участвует в проекте. Найти качественные источники сложно. Я пыталась купить книжки племянникам, но нигде не нашла. Есть энциклопедии для мальчиков и для девочек, но они даже не про строение тела.

Вы знакомы с работами секс-блогера Татьяны Никоновой? Она писала для Wonderzine, а сейчас, вроде бы, взяла отпуск, чтобы написать учебник про половое воспитание в России.

Да, я за ее деятельностью слежу. Перед запуском проекта мы переписывались. На веб-сайте, во вкладке "для родителей" я сделала ссылку на ее блог с ее разрешения, чтобы они могли туда заходить. Я тоже очень жду, когда выйдет ее учебник. У нее очень классная и прогрессивная платформа: там и про феминизм, и про ЛГБТ, и советы для пар. Но у нас с этим очень сложно. Поскольку мне нужно продвинуть эту платформу не только для подростков, но и для родителей, я пока опасаюсь писать на эти темы, хотя в будущем, я думаю, что-то напишу. У нас сразу люди начинают расценивать это как пропаганду, а мне нужно сейчас постараться максимально охватить аудиторию, чтобы молодые люди получили хоть какую-нибудь информацию. Они, конечно, сами могут поискать, если захотят, но редко можно найти что-то качественное. Тем более на казахском языке. Хотя сейчас моя платформа в основном на русском. Материалы на казахский язык переводятся позже, и появляются с замедлением.

Самое сложное, мне кажется, работа с родителями. Были ли какие-то отзывы?

На удивление, пока у меня не было негативных отзывов от родителей. Возможно, потому, что мы еще не такая раскрученная платформа. Несколько дней назад было в общем 8,5 тысяч посещений, около 3 тысяч индивидуальных посещений. В Facebook более прогрессивные пользователи, пока я получаю только поддержку. С негативом я столкнулась, когда на днях давала интервью "Радио Азаттык", они выложили его в YouTube. Там были комментарии типа: "мына қатынды өлтіру керек" (убить эту женщину - каз.). Даже, когда мы интервьюировали Райымбека Сисемалиева из Фонда ООН, примерно год назад, он говорил, что, когда они вводили предмет "Валеология" в колледжах, родители, наоборот, очень радовались этому. Они сами знают, что эта информация очень нужна, но им крайне неудобно и стыдно, они не знают, как это делать, как разговаривать с детьми. Наверное, это все – русскоязычное население, с казахоязычной частью все пока не так просто: у них и доступа к информации меньше, и больше консервативных установок в голове: это стыдно и говорить об этом не надо.

К слову, в каком формате сейчас этот вопрос освещается в школах, в чем разница между казахоязычными и русскоязычными учреждениями?

В школах, как такового, этого предмета нет. Люди говорят по-разному: у кого-то в школе была валеология, у кого-то нет. Например, в Шымкенте, когда я разговаривала с завучем одной очень хорошей школы, она говорила, что такого предмета вообще нет, и никто детей этому не обучает, не рассказывает даже о гигиене. Та же ситуация в Астане. Никаких предметов нет и в "Назарбаев Интеллектуальной школе". Я говорила с девушкой из НПО, она рассказала, что им выдают гранты, чтобы они проводили занятия по репродуктивному здоровью в школах. Но, опять же, они предназначены для девочек: говорят о менструации. Но это происходит раз в год или в полгода. Нет накопления знаний, как на Западе, когда ученики с младшей школы, постепенно, согласно возрасту, получают необходимую информацию. В казахской школе есть валеология по расписанию, но никто ее не вел, мне рассказывал мой младший брат. Один раз только пришел один учитель и сказал: "Будьте осторожны", – что под этим понимать? Люди там стараются обходить эти темы. Но между тем, школа – это единственный социальный институт, который полностью охватывает почти 100% подростков и детей. Часто говорят, что это – предмет не для школы, и обсуждать такие вопросы надо в семье, но есть и дети, у которых нет семей. Конечно, нужно обучать и родителей, и детей, повышать осведомленность людей. Это легче всего делать через школу.

Есть ли языковая проблема при обсуждении этих вопросов с казахоязычным населением?

У меня первое образование – лингвистическое. Слова любого языка формируются из необходимости людей описывать то, что происходит в их жизни. Если есть этот предмет в их жизни, то они создают слова, чтобы его описать. Мне кажется, в казахском языке нет специального термина для понятия "оргазм", потому что у нас не принято об этом говорить – слишком уж это личное и интимное. В казахском языке даже нет подходящих терминов для описания половых органов – у нас есть либо ругательные, либо детские. Поэтому, я думаю, язык наш в этом плане беден, потому что одно влияет на другое. Мы это не обсуждаем, поэтому и нет слов, а медицинские термины не всем понятны. Сексолог Асель Шаназарова рассказывает, что родители часто приводят к ней детей и говорят: "Вы сами с ними поговорите, я не хочу ничего обсуждать, я не знаю, как об этом говорить". Самим родителям стыдно называть гениталии подобающими названиями.

Я так поняла, этот сайт – ваша индивидуальная инициатива. Планируете вы работать с государством?

Все наши исследования делались на средства "Сороса" и других грантов. От государства я ничего не пыталась получить, с другой стороны, не хочется с ними связываться, потому что это очень сложно и много бюрократии. Я лучше буду искать гранты в международных организациях. Но я бы хотела участвовать в обсуждениях, программах, так как многое делается только "для галочки". Например, есть разные модели полового просвещения: рестриктивная – это когда она "заточена" на то, чтобы пропагандировать воздержание до свадьбы, и пермиссивная – рассказывающая, но не запрещающая. Анализ научных исследований показал, что рестриктивные методы не работают: на самом деле это – то же самое, что говорить: "Не занимайтесь сексом". Люди не перестанут делать, даже если запретить. Например, в Америке, в штатах, где пропагандируется рестриктивная модель поведения, зарегистрировано больше абортов и подростковых беременностей, чем в тех, где поддерживается свободный выбор. Нужно решать проблему, а не отгораживаться от нее. Я боюсь, что, если у нас сейчас наше государство начнет разрабатывать программу полового просвещения, то будет сделана рестриктивная модель. Но это не есть "половое просвещение", и это неправильный подход.

Мы говорили о блоге Никоновой, и вы затронули темы ЛГБТ и гендера. Планируете ли вы освещать эти проблемы? Мало кто понимает различие между гендером и биологическим полом, например: проблемы сексуальной ориентации также происходят из детства, из-за неполученных знаний.

Существует много мифов по этому поводу, я бы очень хотела эту тему освещать. Я буду, но позже, потому что даже сама тема полового просвещения, разговоров и сексуальной грамотности вызывает такое отторжение у людей. Эта тема еще сложнее. Цель этого сайта – рассказать, что необходимо уважать человека независимо от пола, гендера, сексуальной ориентации. Долгосрочная цель – мне хотелось бы содействовать развитию гендерного равенства, чтобы люди просто понимали и уважали друг друга, независимо от пола или ориентации. Все мы абсолютно равны в правах. Поэтому я делаю статьи и "для нее", и "для него". При прочтении такого нейтрального материала у людей что-то останется в головах.