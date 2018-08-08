Хочу заняться благотворительностью. С чего начать?

Сегодня, чтобы сделать доброе дело, требуется всего пара кликов мышкой. В Инстаграме есть множество аккаунтов детей, которые нуждаются в помощи, в Фейсбуке активно работают группы помощи бездомным животным, а казахстанские блогеры регулярно поддерживают благотворительные акции. Вместе с экспертами в этой сфере мы решили выяснить, как начать творить добро и не попасться в руки мошенников.

Как обстоят дела с благотворительностью в целом?

В 2012 году британская международная благотворительная организация Charities Aid Formation провела исследование, согласно которому Казахстан занимает 115-е место по всемирному индексу благотворительности среди 146 государств. "В Казахстане только 10 % городского населения делают пожертвования на благотворительные цели, 20 % участвуют в волонтерской деятельности, 30 % населения оказывают мелкую помощь нуждающимся", – делится данными Forbes.kz. Причем, чаще всего эти пожертвования существуют в формате уличной милостыни. На государственном уровне благотворительность регулируется лишь частично – например, ежегодно выделяются гранты, которые получают неправительственные организации. Но большая часть работы до сих пор проводится частными организациями и фондами, такими как "Добровольное общество Милосердие" или центр "Кенес". В этом плане показателен пример России, где понятие профессиональной благотворительности также не развито на государственном уровне, но существуют частные проекты, которые объединяют фонды и помогают регулировать поток пожертвований. Например, проект "Такие дела" существует и как медиа, и как фонд – ежедневно они публикуют статьи, фотоотчеты и расследования о самых разных случаях, когда есть потребность в финансовой или волонтерской помощи. Там же можно сделать пожертвование в одну из 115 благотворительных организаций, которые они курируют. На сайте можно сделать подписку, и тогда определенная сумма будет отчисляться с вашего счета ежемесячно.

Куда стоит делать пожертвования?

Как уже упоминалось, самые крупные фонды – частные, и они регулярно нуждаются в поддержке. Например "Добровольное общество Милосердие" Аружан Саин – одна из старейших институций, которая помогает лечить детей с тяжелыми заболеваниями, а также занимается проблемой детей-сирот. Еще дольше существует фонд "Бауыржан" , который поддерживает работу благотворительных НПО и меценатов. Он проводит ежегодную премию для меценатов "Алтын журек" и ежегодную конференцию "Благотворительность в Казахстане" – в принципе, это одна из немногих организаций, которая подходит комплексно к решению проблем. Тем же занимается "Самрук Казына Траст" – например, развивает инфраструктуру реабилитационных центров в Казахстане. Благотворительный фонд "Аяла" занимается сбором средств для более чем десяти проектов: "Дыши, малыш", "Вдохнем жизнь", "Тепло домашнего очага" и других. Фонд "Дара" – для детских медицинских учреждений, детдомов, а также школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. Проект "Здоровая Азия" помогает онкобольным по всему Казахстану. Недавно в помощь детскому хоспису Нагимы Плохих была организована акция, но во взносах хоспис нуждается ежемесячно.

В регулярной поддержке нуждаются волонтеры, которые занимаются бездомными животными. Но именно с финансовыми отчислениями ситуация тяжелая. "Очень много волонтеров нуждаются в регулярной финансовой поддержке. Но в Казахстане есть всего пара организаций, которые пытаются заниматься этим официально и по законам, например общественный фонд "Аяныш" или проект "Добрый город", который пытается исправить ситуацию с отловом (больная тема для всех зоозащитников). Другие группы существуют как независимые волонтерские объединения, например "Котопес". У них нет своего офиса или приюта, они организовывают передержки у себя дома. На это им, естественно, требуются средства. Помочь животным можно также через группу в Фейсбуке "Помощь бездомным животным Алматы" – там ежедневно выкладывают фото животных, которым срочно нужна помощь. Но комплексного подхода к решению проблем пока нет. Хотя сейчас строятся два частных приюта - "Гималаи" и "Хвостатый рай", – рассказывает зоозащитник и активист Наргис Омарова.

Как часто делать пожертвования?

"Мое собственное кредо – ни одного дня без доброго дела. Но это не правило. Доброе дело должно совершаться от сердца, неважно как часто – будь то единоразовое пожертвование, ежегодное по религиозным мотивам или же ежемесячные фиксированные отчисления. Почему-то многие считают, что заниматься благотворительностью могут только богатые люди. На самом деле, по моим наблюдениям, большинство сумм собирается именно благодаря небольшим отчислениям от людей с невысоким достатком", – рассказывает телеведущая и попечитель фонда "Здоровая Азия" Адель Оразалинова.

У меня нет денег, но я хочу помочь. Что делать?

Чаще всего те же волонтерские объединения нуждаются в лишних руках, например те, которые могут предоставить дом животному хотя бы на несколько недель, пока не найдутся хозяева. Также всегда нужны корм, наполнители для туалета, лекарства. Помочь можно и своими навыками и временем. "Например, юрист может помочь бесплатной юридической консультацией детскому дому, массажист – раз в месяц устраивать бесплатные сессии массажа для деток с ДЦП, даже студент раз в месяц может выделить время, чтобы навестить стариков, помочь им убрать в квартире, купить хлеба и круп. Это не требует финансовых вложений, но пользы от этого не меньше", – советует Адель Оразалинова.

Как понять, что это не мошенники?

"В первую очередь стоит перестать истерично делать перепосты фотографий с просьбой о помощи. Большая часть таких случаев – и есть мошенничество. Да, бывают родители, которые создают аккаунты для большей огласки, но чаще всего дети уже привязаны к какому-то определенному фонду, который занимается их случаем", – рассказывает Адель. Во-первых, стоит позвонить по указанным телефонам, и если они отключены или не отвечают, переводить деньги точно не стоит. Затем не надо бояться требовать документы, например направление от врача на лечение за границей с датами, данными ребенка, всеми картами и анализами. Если сбор денег продолжается уже давно (это можно понять по аккаунту), обязательно нужно запросить смету расходов. "Часто бывает и так, что ребенок действительно болен, но родители не понимают, что есть ответственность за полученные деньги. Начинаются импульсивные поездки по зарубежным клиникам, которые не несут результата, трата средств на предметы не первой необходимости – и вот уже собранной суммы нет", – комментирует Адель. Очень важно ни в коем случае не давать денег уличным сборщикам с коробками: у них никогда нет документов, и куда идут деньги в этом случае – непонятно.

С животными ситуация обстоит так же – выписки от ветеринаров, чеки и подробные отчеты стоит запрашивать перед тем, как собираетесь перевести средства. Но, в любом случае, полезнее всего будет встретиться с волонтерами лично, как советует Наргис Омарова. Обычно раз в неделю они собираются вместе, развозят корм и помощь деньгами по нужным адресам, навещают животных в клиниках. С недавних пор производители кормов Purina проводят благотворительный фестиваль "Давай поможем" - например, в этом году акция проходила в MEGA Alma-Ata. Там собрали более 150 животных из разных приютов, которых можно было взять домой. "Это невероятно круто, когда большие компании с бюджетами организуют подобные акции. Но главное, конечно, это люди, которые приходят и забирают животных" - рассказывает Наргис.