Три архитектурных маршрута для прогулки по Алматы

Текст: Илья Юн

Карантин продолжается, и мы продолжаем переживать о нашем неясном будущем после COVID-19. Но на этот раз нам разрешено гулять, соблюдая дистанцию. Чтобы скрасить это время, мы решили разработать три архитектурных маршрута для прогулки по городу. Они разбиты на три исторических периода и охватывают несколько главных архитектурных памятников города.

Верненский

Современный город появился в феврале 1854 года. Тогда правительство Российской империи приняли решение построить военное укрепление на реке Малая Алматинка. В 1859 укрепление Верный отметили на карте, а к 1867 город стал центром Семиреченской области в составе Туркестанского генерал-губернаторства. К сожалению, большая часть построек того времени не сохранилась в связи с сильнейшим землетрясением 1887 года. Тем не менее, поскольку город имел непосредственную важность для региона, люди обжились здесь довольно быстро. К 1913 году здесь проживало более 41 тысячи человек. Они и оставили за собой самые старые постройки в Алматы.

Верненского стиля не существует и архитектура того периода – это традиционное русское деревянное зодчество. Недаром наш маршрут начинается от одного из самых старых зданий города – Свято-Вознесенского Кафедрального собора. К сожалению, большинство зданий того периода хаотично разбросаны по всему городу. Поэтому мы предлагаем отправиться в старейшие районы, где все еще можно встретить купеческие дома, резьбу по дереву и наличники. Правда перед этим, стоит заглянуть в музей народных музыкальных инструментов, который находится неподалеку от церкви в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Изначально здание было предназначено для клуба офицерского состава, а музеем стало только в 1983 году. Далее рекомендуем направиться в так называемую Большую станицу. Ранее это был обособленный населенный пункт и не считался частью Верного, несмотря на свою близость к основному укрепления. Сегодня этого разделения, как и большинства памятников того периода – не осталось. Благо в квадрате “Жургенова-Латифа Хамиди-Райымбека-Куратова” сохранилось множество старинных дореволюционных домов. Поскольку они находятся в частной собственности, многие из них не сохранили исторический облик, однако если присмотреться, можно найти несколько уникальных реликтов прошлого. После мы направляемся в Малую станицу, где мы встречаемся с еще одним квадратом улиц “Татибекова-Менделеева-Гурилева-Бестужева” и такими же старинными домами. Заканчивается наш маршрут у Свято-Казанского Собора, который было основан в 1857 году, но в знакомом нам виде появился лишь в 1898 году, после реконструкции Зенковым и Брусенцовым. Здесь сложно отметить один конкретный маршрут. Для того чтобы посмотреть все дома нужно обойти каждую улицу Большой и Малой станицы, поэтому мы выделили два квадрата с наибольшей плотностью хорошо сохранившихся домов.

Сталинский

Формально сталинской архитектуры не существует. Тем не менее именно так сохранилась архитектурная эклектика 40-50-х годов в истории. Мы уже рассказывали, что из себя представляет этот стиль, его недостатки и наследие. В Алматы не так много архитектурных памятников, выполненных именно в сталинском стиле. Именно поэтому наш маршрут пройдет по улице, которая раньше носила имя Сталина – Абылай хана. Начинается все с вокзала Алматы-2. Архитекторы считали, что гости должны сразу попадать на главную улицу имени лидера страны. Здесь же и будут располагаться самые красивые здания, как жилые, так и административные. По улице Абылай хана рекомендуем подниматься вплоть до улицы Толе би. Потому что далее помимо жилых зданий нет достопримечательностей. На Толе-би же располагается здания КБТУ (ранее Дом правительства). Далее мы встаем на улицу имени Панфилова и если смотреть на юг, перед нами открывается вид на казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая. Следуя по улице Кабанбай батыра мы видим еще несколько жилых домов с характерными пилястрами, колоннами и прочими украшениями. Заканчивается наш маршрут у Национальной академии наук Казахстана. В отличие от КБТУ, мы видим, что академия больше соответствует традициям сталинского ампира. Богатые декорации украшают буквально каждый метр фасада, а если приглядеться к деталям, можно увидеть сохранившуюся советскую символику.

Модернистский

Этот маршрут получился самым длинным из всех. Связано это в первую очередь с тем, что модернизм - главный стиль города. Большинство построек и памятников относятся к этому периоду. Наш маршрут также связан с улицей названой в честь вождя - Владимира Ленина. Модернизм идеологически знаменовал собою светлое будущее, поэтому было решено, что центральная улица станет примером для всего города. Начиная с самой “нижней” (северной) точки мы уже видим, нехарактерные для Алматы высотные здания. Учитывая высокую сейсмичность, архитекторам пришлось разрабатывать инновационные решения для поддержки таких зданий. А гостиница Казахстан и вовсе была самым высоким зданием Республики. Буквально впритык стоит дворец Республики (ранее дворец Ленина), но после реконструкции он утерял всякую историческую и эстетическую ценность. Благо следующий объект сохранился почти в неизменном виде – кинотеатр Арман, построенный архитекторами Коржемпо, Паниным и Слонови. По замыслу улица Ленина должна была уходить в горы, символизируя светлое будущее в высоте. Но после дворца Школьников (ранее дворец пионеров) наш маршрут свернет в площади Республики. Здесь располагается акимат города (в прошлом здание ЦК Компартии Казахстана) и ансамбль зданий, где ранее располагались институт истории партии и министерство сельского хозяйства, магазина “Океан” и АСК-2. Над площадью работала большая группа архитекторов и после завершения строительства в 1982 году они получили Государственную премию СССР. Заканчивается наш маршрут еще одним архитектурным ансамблем, который сформирован вокруг театра драмы имени Аузова. Интересно, что жилые дома не были встроены в ансамбль, поэтому плотность архитектурных памятников поражает. Помимо театра здесь расположены: дворец бракосочетания, казахский Государственный цирк, дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака и Государственный музей искусств РК имени Кастеева.