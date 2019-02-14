Как отпраздновать День святого Валентина в будний вечер: пять сценариев

Сегодня День святого Валентина, и хотя мы согласны, что праздновать любовь надо каждый день, 14 февраля от романтического флера никуда не деться. Если у вас есть вторая половинка, и вы хотите сделать этот будний вечер особенным, рекомендуем воспользоваться нашими подсказками. Мы составили пять сценариев для самых разных пар – выбирайте, какой подходит именно вам, и действуйте!

Американское свидание

Кино и ужин – американская классика свиданий, о которой с придыханием говорила Кэрри Брэдшоу. Такой сценарий идеально подходит для тех моментов, когда вы только-только знакомитесь друг с другом, или, наоборот, когда давно не выходили вдвоем нарядными. Сначала – поход в кино, желательно, на ромком, хотя всё зависит от ваших вкусовых предпочтений. Затем ужин в хорошем ресторане, с вином и долгими душевными разговорами. Обязательно: пройтись пешком до дома, обсуждая по пути всё на свете, и поцеловать свою половинку на прощание у двери. PS: вариант не сработает, если ресторан был на улице Кабанбай батыра, а домой надо возвращаться в Орбиту.

Поход в горы вечером

Нет, мы не призываем вести своего партнера на Пик Фурманова в четверг ночью (даже если вы оба увлекаетесь outdoor). Но почему бы не устроить небольшую прогулку с горячим шоколадом и сэндвичами? Надевайте пуховик и теплые кроссовки, пакуйте бутерброды, готовьте термос с какао и поднимайтесь до Медео. Машину оставляйте внизу и не спеша поднимайтесь до плотины по дороге. Тех, кто поднимется по маршруту до конца, ждет невероятный вид на ночной каток. Обратно спускаться лучше по лестнице – это быстрее. PS: для начала удостоверьтесь, что спутник готов к долгим пешим прогулкам на морозном воздухе.

Одни дома

Наверное, самый популярный рецепт для вечера буднего дня. Чтобы он не напоминал все остальные вечера, рекомендуем подготовиться и закупить приятные мелочи для атмосферы. Можно достать гирлянды, оставшиеся после Нового года, взять меховой плед, свечи или ночник (второй вариант менее пожароопасен), нарядные пижамы (именно о праздничных вариантах мы рассказывали в этом материале), смешные и уютные тапочки, продукты для несложного блюда вроде пасты. Начните вечер с приготовления еды и распития вина, затем переходите к играм на Play Station или сериалам на Netflix, ну а дальше – вы и сами знаете. PS: главное – не уснуть.

Бар-хоппинг

Подойдет тем, кому не надо вставать рано на работу в пятницу. Если у вас и у вашей половины свободные графики – смело отправляйтесь штурмовать бары. В четверг в них будет меньше народа, и закрываются они раньше, – так что возможности загулять до самого утра у вас не будет, что тоже хорошо (оставьте силы на выходные). Начните с легкого ужина, но не засиживайтесь за столом, а отправляйтесь по заранее выстроенному маршруту. Что вы больше всего любите: шумные пивные пабы, уютные винотеки, или коктейльные бары? Отталкивайтесь от предпочтений, но и постарайтесь подобрать места так, чтобы они находились недалеко друг от друга. Вам понадобятся: удобная обувь, заряженный телефон (чтобы хватило батареи на все перемещения) и силы. PS: активированный уголь в начале вечера также не повредит.

СПА-побег

Массаж любят все, а раз так, почему бы не доставить удовольствие себе и своему партнеру? СПА будет идеальным решением для работающих пар, ведь всё необходимое сделают за вас, а вам останется только расслабляться и отдыхать. К праздникам большинство СПА-центров всегда заготавливает парные программы, куда как правило входят баня, пилинг, обёртывания, массаж и приятные мелочи – фрукты как угощение. Бронируйте сразу сеансы на 3-4 часа, а домой отправляйтесь свежими и отдохнувшими. Единственный минус: в SPA вам вряд ли нальют бокал шампанского или вина, но этот пробел с легкостью можно восполнить после.