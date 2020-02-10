Самые романтичные подарки на День святого Валентина

Приближается самый важный праздник в году для тех, кто влюблен. И если в прошлом году мы советовали, что подарить скептикам, предпочитающим практичность, то в этом году считаем нужным рассказать о подарках, которые, возможно, не пригодятся вам в повседневности, но исчерпывающе расскажут о ваших чувствах.

Винный набор Vinebox Хорошее вино - всегда отличный подарок, но на 14 февраля он будет особенно актуален. Сервис Vinebox предлагает создать набор из девяти вин (каждое в изысканной бутылочке по 100 мл). Доставят по почте.

Вечные розы Цветы всегда актуальны, но проблема в том, что срок их цветения очень мал. Venus et Fleur придумали специальный раствор, который позволяет живым цветам сохранять форму в течение года. Что еще лучше расскажет о вечной любви чем вечные розы?

Чугунная кастрюля в форме сердца В подарках для фуди мы уже рассказывали, что человек знающий обязательно оценит качественную чугунную кастрюлю, в которой можно делать практически все. А если это еще и кастрюля в форме сердца, то ваш подарок - это стопроцентное попадание.

Набор растений Это не обычный куст в горшке, а очень красивый и трогательный набор с необходимыми инструментами для ухода за саженцами. Вы можете ухаживать за растением вдвоем, и если все сложится успешно, он вырастет в красивый пышный цветок.

Букинг отеля в последний момент В эффектных подарках должен быть элемент неожиданности. Как насчет спонтанного романтического getaway? Специальный сервис Hotel Tonight позволяет зарезервировать отель в самых крупных городах мира буквально за несколько часов.

Кулер для вина И еще один винный подарок - красивый холдер, которая одновременно охлаждает вино. Не самая необходимая вещь в хозяйстве, но изящная - безусловно.