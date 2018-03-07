Режиссеры и цветы: необычные букеты на любой случай

Мы, конечно, понимаем, что 8 Марта – праздник совсем не про цветы и конфеты, но именно этот день флористы считают своим Новым годом. Даже если вы не собираетесь дарить букет подругам и коллегам, то любимая девушка, мама и бабушка наверняка будут его ждать. Рекомендуем подойти к выбору оригинально – вместо обычной охапки тюльпанов или роз собрать необычную цветочную композицию в соответствии с ее кинопредпочтениями. Вместе с цветочным магазином Something Else мы составили пять букетов, вдохновляясь стилем разных режиссеров. Наш гид подойдет не только на 8 Марта – готовьтесь радовать своих подруг-синефилов в течение всего года. Итак, кого будем смотреть – Дэвида Линча, Альфреда Хичкока, Уэса Андерсона, Тима Бертона или Квентина Тарантино?

Дэвид Линч

Классическая роза

Альфред Хичкок

Антуриумы

Папоротник

Квентин Тарантино

Мимоза

Краспедия с кровью

Антуриум

Ранункулюс

Аспарагус

Уэс Андерсон

Диантус

Ранункулюс

Суккулент

Мимоза

Краспедия

Камыш

Эвкалипт

Тим Бертон

Роза Мента

Гвоздика

Лизиантус

Антуриум

Перо