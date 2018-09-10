Прогулка по обновленным улицам Алматы c Асетом Абдировым

С мая акимат города проводит работу на центральных улицах города. Началась реставрация исторических зданий, расширение пешеходной зоны и облагораживание заброшенных участков в центре. Редакция Buro 24/7 прошлась по главным проспектам вместе с энтузиастом-урбанистом, автором Instagram канала Katmanjob - Асетом Абдировым. Вместе мы отметили плюсы и минусы.

Проспект Достык

"На примере кинотеатра "Арман" мы видим главную проблему с так называемой реставрацией. У нас привыкли просто красить и не штукатурить. А если стены не выравнивать, то в итоге они останутся кривыми. Все выглядит хорошо издалека. Было бы намного лучше провести тротуар вдоль фасада "Арман", он бы стал больше, а еще лучше было бы пустить его вокруг, чтобы люди могли увидеть все здание. Очень жаль, что в красивом барельефе вырезали большой кусок и небрежно кинули под елку.

С парком ниже кинотеатра похожая история. Хорошая инициатива, но качество исполнения хромает. Плитка коряво положена, газон выше бордюра, стеклянные лифты закрывают вид на Дворец Республики. А тонировка на этих стеклах мало того, что отличается по цвету тонировки, так еще и выполнена без привязки к стилю здания. Выглядит, как киоск. И до сих пор непонятно почему наши фонтаны красят в голубой цвет, это же не бассейн. Так вроде вода чище кажется, но на самом деле нет. Видны все коммуникации, провода и трансформаторы. Нужно выбирать какой-то нейтральный цвет, вроде серого. А вот ниже по улице уже лучше – тротуар расширили, открыли вид на гостиницу "Казахстан", подчистили мертвые растения, стало зелено и красиво. Правда непонятно, зачем кондиционеры засунули в специальные боксы, лучше все равно не стало – по-прежнему висят криво. Эти синие таблички на государственных учреждениях – ужасные. Они портят фасад".

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Проспект Абая

"На Абая стало очень хорошо, еще просторнее. Сделали нормальный тротуар у зданий и теперь можно гулять, разглядывая фасады. Например, здания на пересечении Абая и Достык раньше вообще не было видно, а теперь здесь можно разглядеть узоры и красивые балконы. К счастью, убрали ужасные пристройки. При этом нужно понимать, что это не было проблемой застройщика. Они не знают как правильно, этим должен заниматься акимат, прописывать какой-то архитектурный код города. Велодорожка очень хорошая, но не мешало бы ее разделить с пешеходной зоной и сделать красивый ландшафтный дизайн.

В некоторых местах появились зоны высадки пассажиров из машин, раньше приходилось прыгать через арыки или топтать газон. Но вот на примере этих дурацких скульптур людей на самокатах понятно, что у нас не понимают, что такое "контекст". Они здесь совершенно не к месту. Очень плохо, что не работает арычная система, ведь Абая – это главная "артерия", которая должна разносить воду по всем остальным арыкам в городе. Арыки ведь были сделаны не для слива воды, а для ирригации и создания микроклимата (который может снизить среднюю температуру на шесть градусов)."

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Проспект Назарбаева

"Непонятно зачем у фонарей сняли чугунное основание и сделали такое же пластиковое, которое уже сейчас разваливается. Чугун надо было просто почистить и покрасить. То же самое с бетонными зданиями – их даже красить не надо, просто почистить. Смотрелось бы хорошо. На пересечении проспекта Назарбаева и улицы Курмангазы видно, как хорошо смотрится чистый ракушечник и как плохо грязный. Чуть ниже здания выкрашены в жуткий лаймовый цвет. Понятно, что это вопрос вкуса, но выбором цвета города должен заниматься специалист. Очень хорошо облагородили школы №56 и №28. Теперь вместо закрытой забором и засыпанной мусором зоны появились зеленые со скамейками. Но опять же плитка во многих местах плохо уложена. Обидно, так как через год ее придется снова перекладывать."

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Проспект Абылай Хана

"Стеклянный навес у входа в метро весь в царапинах, пыльный и грязный – выглядит не эстетично. Убрали пристройки, расширили тротуар, появились скамейки и фонтаны, но было бы хорошо всем коммерческим зданиям придумать единый стиль. Все эти изменения – это хорошо, это радует, но качество пока хромает. Думаю, любые дальнейшие изменения будут происходить поэтапно и циклами – сделали раз, где-то подсмотрели как надо. И так до тех пор, пока не выйдет как надо".