Байсеитовой Мауленова Жамбыла

Байсеитовой Мауленова Жамбыла

Проблемные и прекрасные арыки Алматы

Текст: Илья Юн

Фото: Рамита Сулейменова

Можно долго ностальгировать о прекрасном Алматы. Яблоневые сады с апортами, унифицированная архитектура будущего, свежий воздух, добрые люди – все это недостижимый образ прошлого, идеализированный местными жителями. Но есть один элемент местной архитектуры, который всячески напоминает о том, что “было” – арыки. Вода течет по ним и по сей день, но старожилы поговаривают, что раньше из них можно было смело пить воду. На деле “арык” – уникальное явление для Центральной Азии и многие жители даже близлежащих республик не знают значения этого слова. Попробуем отделить ностальгию от фактов и выделим несколько серьезных арычных проблем.

Арыки и акведуки

В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (универсальная энциклопедия начала 18-го века) арык определяют следующим образом: “так наз. в Туркестане и прилегающих к нему странах водопроводные каналы, посредством которых туземцы орошают свои поля. Арыки тянутся иногда десятки верст и часто на своем пути разливаются озерками, а на окраинах обработанных полос образуют целые ряды разливов, озерков и болотин, отчасти пересыхающих во время маловодья. Озерки эти порастают обыкновенным камышом, а по берегам их заседают заросли гребенщика и расстилаются болотистые луга, богатые травянистой растительностью. Берега арыка частью зарастают, частью представляют голый песок. Путешественник по Хиве, Туркестану и соседним странам в высохших и частью теперь существующих оставленных арыков видит свидетельство ютившейся здесь жизни, так как без арыков оседлая жизнь здесь немыслима. Арыками пользовались с древних времен”. В этом определении можно выделить три важнейших элемента: первое – арыки используются для полива и орошения; второе – арыки используются с древних времен, что говорит о возрасте и “живучести” этой системы; третье – оседлая жизнь в жарком климате Центральной Азии без арыков “немыслима”.

Фактически арык тот же акведук, совсем как Древнем Риме. Это гидротехническая установка для отвода воды из источника в населенные пункты. Хотя римские акведуки и отличались сложностью, на деле технология была придумана еще на Ближнем Востоке. Египет и Вавилон строили огромные ирригационные системы, которые не уступали по масштабу Римским. Это было скорее необходимостью, учитывая климатические особенности, постоянная жара и сухость плачевно сказывались на урожае. Тоже самое касается и Центральной Азии, особенно бескрайней степи, где фактически нет воды. Кочевым народам не было надобности создавать сложные технические сооружения, почему арыки на местах стоянок напоминали простые земляные рвы. В “Казахстанской Энциклопедии” можно найти записки майора Перемышельского, основателя укрепления Верного. В них он пишет, что в долине много “прекрасной, изрезанной арыками хлебопахотной земли”, датируются эти слова августом 1853 года. Это значит, что арыки были неотъемлемой частью Алматы. Если и говорить о каком-то локальном отличительном архитектурном элементе – это арыки.

Достык Чайковского Пушкина

Мирабы, мельницы и головной арык

В 1869 году появился генеральный план развития Верного. Там мы видим первые мысли о развитии арычных сетей. Архитекторы Павел Зенков и Николай Криштановский спланировали снабжение разветвленных городских арыков через реку Малую Алматинку. Когда Павел и Николай строили свои планы, на Малой Алматинке работало около 40 промышленных мельниц. Более того, воду нужно было использовать под специфичные нужды времен, вроде рва, окружающего крепость “Верный”. Впоследствие арыки начали облагораживать и нормализовалась система подачи воды. Так как в городе не было водопровода, жители использовали для своих промышленных, хозяйственных и рекреационных нужд именно арычную воду. Но поскольку они представляли собой земляной ров, их часто размывало, соотвественно город подтапливало, после чего все улицы были в грязи. Помимо этого, возникало и множество других проблем. Было решено модернизировать и облагородить всю систему. В 1899 году по проекту Яна Козелл-Поклевского была построена еще одна искусственная ветка – Головной/Магистральный арык. Функционирует он и по сей день по проспекту имени Абая. В народе его прозвали “головнушкой”, из-за большого потока воды. Около него создавался уникальный микроклимат, поэтому верненцы часто проводили там вечера и устраивали пикники. В это же время началась проработка правил пользования водными ресурсами. Например, в вечернее время проводился полив садов, огородов и объемы строго контролировали. Для этого на арыках установили шлюзы, а за подачей воды следили старосты – мирабы. В среднеазиатских ханствах мирабы отвечали не только за воду, но и за проверку количества засеянной земли, количество урожая и казенного сбора.

Учитывая, что у города предгорное расположение, большое годовое количество осадков и летом таят высокогорные ледники, нет ничего удивительного, что многие реки селеопасны. В 1921 году на город обрушился сель и почти вся инфраструктура была уничтожена. Восстанавливать старые рвы было уже неактуально и власти решили начать процесс облагораживания. Поскольку местность в Алматы каменистая, актуальной стала профессия каменотеса. Они вручную отесывали гранитные глыбы с гор Тянь-Шаня, чтобы получить каменные блоки, которыми выкладывали арыки. Это позволило сохранить чистоту горной воды. Из-за специфики материала, вода, ударяясь о камень создавала уникальный звук журчания. Старожилы с трепетом вспоминают это время, говоря, что арыки раньше “разговаривали” и “пели” свою песню. Это звучит действительно романтично – каждый арык со своей характерной песней, чистая питьевая вода и апорт, который с яблоневых садов мог с потоком приплыть прямо в руки алматинцу. Проверить эту информацию сейчас конечно невозможно, вероятно это просто ностальгия, но наличие мирабов современному Алматы точно не помешает. Впоследствие камень заменили на более дешевый бетон, тогда арыки приобрели уже привычный нам вид.

Шевченко Тулебаева Наурызбай батыра

Забитые, грязные и сухие

Нынешние арыки не блещут бывалой красотой. Да, сейчас они выглядят намного лучше, чем пять-шесть лет назад. По многим журчит вода и на тенистых аллеях вроде улицы Тулебаева, сохраняется микроклимат с прохладой в летний вечер. Но в ходе деградации городской среды, с конца 80-х арыки постепенно потеряли изначальный функционал. Алматы славился своей зеленью из-за чего и получил звание “Город-сад”. Но вот для подпитки всей этой зелени необходимы огромные водные массивы. Получала зелень воду именно за счет арыков, это первостепенная функция системы. Что мешает просто пустить воду по всем арыкам города? На это есть множество причин. Первая – разрушение самих арыков и неправильная их укладка. Если с юга на север вода может течь более-менее свободно из-за уклона, то с востока на запад необходима точечная установка с учетом контура уклона, что очевидно соблюдается не везде. Вторая – с развитием города многие арыки начали использоваться для отвода ливневых вод. Это критическая ошибка, потому что вода с дороги и тротуаров полна реагентов, химикатов и грязи, которая вредит зелени. Это одна из причин почему многие растения умирают, поэтому нельзя сказать, что Алматы “утопает в зелени”. Решается эта проблема путем создания отдельной ливневки, которая сможет собирать всю лишнюю воду и отводить ее по отдельному пути. Дорогостоящий метод, но он позволит вернуть городу ту необходимую “фишку”. Третья причина – это халатное отношение жителей и гостей города. Многие видят арыки как мусорки или канализацию. Пытаться уповать на осознанность и повышение культуры бесполезно, кажется, это можно решить лишь путем серьезных штрафов. Например, во времена Верного угрожали ударами палкой.

До сих пор идет постоянная работа с арыками. Жители и городские власти отчетливо понимают важность архитектурного элемента и его локальную особенность. Римские акведуки – мировое историческое достояние, посмотреть на него съезжаются миллионы людей. Например, в Нахичеванской Автономной Республике еще в нулевых восстановили кяризы (местный аналог арыков, которые преимущественно проходят под землей). Это было сделано усилиями OОН, Европейской комиссей, министерством международного сотрудничества Канады и многим другими международными организациями. Это говорит о том, что даже такой бытовой элемент как система орошения может представлять исторический и культурный интерес. Конечно, алматинские арыки уже потеряли былой вид и функционал, с точки зрения истории они слишком молоды, но они остаются той самой “фишкой”, визитной карточкой города. Мы к ним привыкли, принимаем как должное. А людям из других стран открытые арыки с журчащей водой кажутся уникальным новшеством. В наших интересах сохранить и восстановить эту систему, чтобы в будущем мы могли ностальгировать, как сейчас это делают пожилые алматинцы.