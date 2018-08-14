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Привет из прошлого: советские вывески Алматы

Что скрывают алматинские деревья?

Привет из прошлого: советские вывески Алматы

Текст: Илья Юн

Мы уже показывали незаметную красоту окон старой Алматы и Астаны. На этот раз мы обратили внимание на "памятники" советской рекламы – неоновые вывески, которые потухли тридцать лет назад. Автором и "отцом" световой вывески в СССР можно считать Селезнева. В 1931 году он установил первую неоновую рекламную установку на Таганской площади в Москве. Постепенно тренд на неон добрался и до Алматы. Продуктовые магазины, кондитерские, библиотеки и пошивочные мастерские освещали своими вывесками ночные улицы. Большая часть из них постепенно исчезает, а оставшиеся мы захотели сохранить хотя бы на фото. Снарядили дроны, камеры и отправились на поиски.

Материал сделан при поддержке Walking Almaty.

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 1)

Ул. Масанчи, 100

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 2)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 3)

Пересечение ул. Манаса и ул. Жандосова

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 4)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 5)

Пересечение пр. Абая и ул. Айтиева

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 6)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 7)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 8)

Ул. Жандосова, 156

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 9)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 10)

Ул. Гоголя, 73

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 11)

Пересечение ул. Емцова и пр. Райымбека

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 12)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 13)

Пр. Абылай хана, 71

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 14)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 15)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 16)

Ул. Акан Серы, 13а

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 17)

Ул. Староэлеваторская, 17

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 18)

Ул. Каблукова, 123

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 19)

Пересечение ул. Абдулиных и ул. Айтике би 

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 20)

Пр. Достык, 109

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 21)

Пр. Назарбаева, 172

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 22)

Пр. Жибек Жолы, 63

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 23)

Пр. Жибек Жолы, 66

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 24)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 25)

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 26)

Ул. Толе Би, 73

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 27)

Ул. Жургенова, 31

Привет из прошлого: советские вывески Алматы (фото 28)

Ул. Жумабаева, 98а

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