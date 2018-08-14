Привет из прошлого: советские вывески Алматы

Мы уже показывали незаметную красоту окон старой Алматы и Астаны. На этот раз мы обратили внимание на "памятники" советской рекламы – неоновые вывески, которые потухли тридцать лет назад. Автором и "отцом" световой вывески в СССР можно считать Селезнева. В 1931 году он установил первую неоновую рекламную установку на Таганской площади в Москве. Постепенно тренд на неон добрался и до Алматы. Продуктовые магазины, кондитерские, библиотеки и пошивочные мастерские освещали своими вывесками ночные улицы. Большая часть из них постепенно исчезает, а оставшиеся мы захотели сохранить хотя бы на фото. Снарядили дроны, камеры и отправились на поиски.

Материал сделан при поддержке Walking Almaty.

Ул. Масанчи, 100

Пересечение ул. Манаса и ул. Жандосова

Пересечение пр. Абая и ул. Айтиева

Ул. Жандосова, 156

Ул. Гоголя, 73

Пересечение ул. Емцова и пр. Райымбека

Пр. Абылай хана, 71

Ул. Акан Серы, 13а

Ул. Староэлеваторская, 17

Ул. Каблукова, 123

Пересечение ул. Абдулиных и ул. Айтике би

Пр. Достык, 109

Пр. Назарбаева, 172

Пр. Жибек Жолы, 63

Пр. Жибек Жолы, 66

Ул. Толе Би, 73

Ул. Жургенова, 31

Ул. Жумабаева, 98а