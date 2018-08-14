Привет из прошлого: советские вывески Алматы

Мы уже показывали незаметную красоту окон старой Алматы и Астаны. На этот раз мы обратили внимание на "памятники" советской рекламы – неоновые вывески, которые потухли тридцать лет назад. Автором и "отцом" световой вывески в СССР можно считать Селезнева. В 1931 году он установил первую неоновую рекламную установку на Таганской площади в Москве. Постепенно тренд на неон добрался и до Алматы. Продуктовые магазины, кондитерские, библиотеки и пошивочные мастерские освещали своими вывесками ночные улицы. Большая часть из них постепенно исчезает, а оставшиеся мы захотели сохранить хотя бы на фото. Снарядили дроны, камеры и отправились на поиски.
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