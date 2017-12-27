Как помочь алматинскому приюту для животных перед Новым годом

В преддверии Нового года мы все тратим огромное количество денег на порой ненужные вещи – бессмысленные подарки или одноразовые предметы, которые могут отправиться на помойку всего через несколько дней. Алматинское рекламное агентство вместо этого предлагает внести небольшой вклад в поддержку приютов для бездомных животных. Свой посильный вклад может сделать каждый.

"Каждый год мы обмениваемся подарками, которые собирают пыль или попадают на свалку. В этом году мы предлагаем вам подарить чудо четвероногим друзьям", – говорится на сайте проекта. Там же предлагается несколько функций. Одна из первых – добровольное пожертвование приюту "Новый шанс", в котором сейчас содержатся 80 собак. Например, за один день на их корм уходит 11 000 тенге, но размер суммы может быть любым. Также желающие могут приютить собаку (только после ознакомления с правилами адаптации) или стать волонтером, если нет возможности забрать животное домой. На этом же сайте можно посмотреть фотографии и подробную информацию о питомцах – их клички, размер, возраст, привычки и особенности.

Акция запущена к Новом году, но приют нуждается в поддержке в течение всего года. Сделать денежный перевод или стать волонтером можно в любое время.