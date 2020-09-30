На днях официально открылась новая площадь “Алмалы”, которая несколько лет стояла за высоким забором. Проект-долгострой – часть будущего ТРЦ, его фасад, сад и территория для проведения культурных мероприятий на открытом воздухе. Команда “Алмалы” поставила перед собой цель – создать общественное пространство, которое станет примером и новой нормой для Алматы. Мы побывали на площади, попрыгали на батутах новой детской площадки, узнали о значении муралов и планах на культурную программу.

Детская площадка

Хотя проект “Алмалы” все еще дорабатывают, на экоплощадке во всю резвятся дети. Именно она задает главную активность, движение и является центром притяжения. Основная часть площади пока бездействует, почему плотность людей на детской площадке мигом бросается в глаза. Поскольку площадь находится перед зданием акимата, рабочая команда хотела показать актуальность площадок нового типа для города, с надеждой, что именно такой формат городские власти смогут использовать в будущем. Приставка “эко” стоит преимущественно из-за использования натуральных материалов – дерево, каучук, сталь, большое количество зелени и деревьев. Территория и ранее пользовалась огромной популярностью у детей, но было необходимо повышать планку. Новая игровая зона состоит из лазательного холма с тремя горками и канатами; зона с песочницей и специальным интерактивным модулем; большой комплекс из бревен; деревянный ксилофон и металлические переговорные трубки; батуты и комплекс для паркура. Все они выглядят максимально ненавязчиво с целью дать детям простор фантазии и самовыражения, снимая ограничения.

Детская площадка – это всегда боль для проектировщиков, ведь если ненароком один из элементов будет опасен для жизни ребенка – запреты, штрафы, суд. Здесь же все существует в рамках концепции “разумного риска”. Это значит, что однозначно риска избежать нельзя, но можно минимизировать. Так, например каучуковое покрытие пола вместо привычных одного-двух сантиметров, увеличено до шести. Поэтому если ребенок случайно упадет с качели, можно быть уверенным, что ничего себе не сломает. Все оборудование было закуплено в Германии, а проектировкой занималась компания “Александр Фронтов и Архитекторы” совместно с детскими психологами. Также на уровне проекта, было решено не выравнивать ландшафт, а наоборот использовать его функционально – поэтому и появился лазательный холм и горки.

Архитектура и озеленение

Площадь уникальна не столько своим расположением, сколько технической особенностью. Фактически – это крыша. Очевидно, что чрезмерно тяжелые конструкции вкупе с большими массами людей могут быть потенциально опасны. Открытие ТРЦ было отложено именно из-за инженерных работ по усилению. Другая особенность – технические помещения, пожарные выходы и вентиляционные шахты. Если в случае с классической архитектурой коммуникации выходят на крышу, в случае Алмалы крыша – это фасад, лицо торгового центра. Оставлять их “голыми” нельзя, поэтому перед архитекторами стояла задача спрятать или хотя бы сделать коммуникации визуально ненавязчивыми. С точки зрения архитектуры, форму Алмалы диктует функция. Поэтому перголы, выполненные из легковесного материала, соединяют вход в ТРЦ и главный заезд с улицы Сатпаева. Так в дождь гости могут оставаться сухими, а в знойный день будет сохраняться тень. Также в них расположены специальные датчики температуры, которые понимают, когда нужно распылять воду, создавая эффект тумана. В помещении с верандой разместится кофейня Paul, помимо этого, на территории уже работает кофейня Bul-Bul.

Архитектуру площади красит зелень и деревья. Опять же, стоит учитывать технические особенности объекта. Крыша не позволяет воссоздать достаточно плотный почвенный покров для комфортной жизни растений. Поэтому усиление было критически необходимым. Теперь почти по всей территории стоят зеленые насаждения. Были высажены цветы и деревья. Пока деревья совсем небольшие, но через пять-шесть лет они вытянутся и будут давать необходимую тень. Например, на детской площадке было решено посадить магнолию, поскольку она рано цветет и приятно пахнет. Циклы цветения были рассчитаны так, чтобы цветники не стояли пустыми весь год. В разное время года будут цвести разные растения. Чтобы не оставлять обычный грунт, его посыпали опилками из-под семян кофе. После легкого дождя они также дают сладкий запах. Газон - еще одна “фишка” новой площади. В Алматы давно существует страх ходьбы по свежему газону. От такой установки было решено отказаться, поэтому прогулки по газону разрешены, поощряются даже пикники.

Культурная программа и муралы

Современные общественные архитектурные объекты нельзя оставлять без дополнительной функции. По этой причине в Алмалы была разработана полноценная культурная программа, которая максимально использует пространство площади. Программу можно разбить на три направления – слушай, делай и смотри. Первая – это различные лекции, паблик-токи, выступления, акустические и поэтические вечера; Второе – спортивные события, вроде йоги и массовых тренировок; Третье – кинопоказы, которые уже проводятся. Все мероприятия абсолютно бесплатны и нацелены на коммуникацию между людьми. Амфитеатр позволяет посадить несколько десятков человек, плюс на лестнице выкладываются подушки и бинбэги.

Продолжает культурную основу нового пространства – муралы и скульптуры. Муралы, расположенные в центральной части площади курировала команда центра современного искусства “Целинный”. Росписью занимались художники коллектива “Рамамурти”, стоит отметить, что работа полностью выполнена кистями. Упор шел не просто на красивый рисунок, художники и кураторы старались заложить туда актуальные смыслы. Так яблоки и листья очевидно отсылают к символам города, как и горная вода – отражение ирригационной системы Алматы. Камни и звезды – были для кочевников важными инструментами ориентации. Поскольку мурал расположен на исторический площади, было необходимо показать историчность этого места. В телевизорах можно наблюдать образы, кадры и символы напрямую связанные с площадью независимости, например – воздвижение Стеллы. Также в самом центре плазы можно наблюдать скульптуру “Тан”, выполненную Жанной Нугербек. Она представляет собой переплетение двух элементов – архар и усеченная пирамида, которые вместе образуют солнце. Дополняют художественный образ Алматы “Асыки Удачи” скульптора и архитектора Сакена Нарынова.