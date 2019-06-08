4 новых места Алматы: мини-кофейня Petite, жемчужный чай в Teadot и испанская кухня в La Rioja

Petite Chocolate & Coffee

Адрес: Кабанбай батыра, 89

Средний чек: 800 – 1500 тг.

Как концепт Petite появился около года назад на улице Назарбаева. Но чуть больше месяца переехал на улицу Кабанбай батыра, напротив "Столичного". Petite - крошечное место, но несмотря на небольшую квадратуру нового пространства (раньше здесь находилась обувная мастерская), здесь мило и уютно. И помимо кофе, здесь можно приобрести шоколад местного производства Plitka. В заведении действует 10% скидка для тех, кто приходит с собственным тумблером.

Chick&Go

Адрес: Панфилова, 92

Средний чек: 1200 тг.

Chick&Go открылся на месте BurritoGo. Мексиканская кухня сменилась на китайскую, ценник стал ниже. Все меню построено на качественной локальной продукции, без добавления усилителей вкуса. Заведение следует местному тренду на курицу в китайском стиле (вслед за Hawker Chan и Пекинчиком). Рецептура курицы Chick&Go была привезена из Гонконга. Главной целью основатели Chick&Go ставят развитие культуры еды в стране. Поэтому в дальнейшем планируется проработка новых концептов (фудкорт, фургончик и т.д.). А вслед за этим и открытие новых точек в разных уголках Казахстана.

Teadot

Адрес: Абылай хана, 122

Средний чек: 1000-1500 тг.

Teadot открылся по китайской франшизе. Это монозаведение, которое специализируется на необычном продукте - жемчужном чае, известный как "чай с шариками" и bubble tea (из-за черных шариков тапиоки на дне стакана). Традиционно такой чай смешивается с фруктовыми соками, молоком, что дарит жемчужному чаю уникальный вкус. В Teadot вы найдете оригинальную китайскую рецептуру, которая скрупулезно соблюдается баристами, вплоть до температуры заварки отдельных чайных листьев.

La Rioja

Адрес: Гоголя, 15

Средний чек: 10000-12000 тг.

La Rioja представитель редкой для Алматы испанской кухни. Более того, под крышей одного заведения функционирует три смежных концепта: сам ресторан, галерея искусств и винотека. Аутентичность кухни обеспечивает шеф-повар Аймушева Жанар. Она проходила стажировку в лучших ресторанах Испании, многие из них были награждены мишленовскими звездами.