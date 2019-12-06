Почему стоит встретить новый год в Oi-Qaragai Lesnaya Skazka?

Праздник в горах с Oi-Qaragai Lesnaya Skazka

Новый год наступит быстрее, чем нам кажется, поэтому предлагаем планировать приближающиеся праздники уже сейчас. Отдых в горах станет идеальным выбором - вдалеке от городской суеты и шума. Для тех, кто хочет не только подышать свежим воздухом, но и покататься на лыжах, расслабиться в спа, устроиться в эко-отеле или встретить Новый год в юрте - мы советуем горный курорт-отель Oi-Qaragai Lesnaya Skazka.

Прелесть этого места в том, что на территории 100 гектаров можно найти развлечения и качественный досуг для любой компании. Неважно, будет это семья, друзья, возлюбленные, коллеги или дети любого возраста.

Планы на праздник

В Oi-Qaragai Lesnaya Skazka находится ресторанный комплекс "Ак-Аул", который в 2015 году был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая юрта в мире и оставалась таковой до 2018 года. В новогоднюю ночь там без проблем уместятся все родственники и друзья. Не менее удачным станет выбор грузинского ресторана "Чашнагири", где еду готовят шеф-повары из Грузии. Какой ресторан бы вы не выбрали для празднования новогодней ночи, вас будут ждать развлечения, танцы, живая музыка и конкурсы с призами. При этом, если вы планируете семейный отдых, вы можете не беспокоиться о развлечениях для детей - весь предновогодний вечер будет работать команда аниматоров.

А утром первого января вы сможете прокатиться по живописным склонам вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сфотографироваться на смотровой площадке вместе с новогодней елкой. В этот период будет действовать специальная акция. Если вы уже были на курорте, спешим порадовать вас тем, что на территории горного курорта открылось новое место - горный паб Aport-Alatau в шаговой доступности от канатной дороги и смотровой площадки, на высоте 1820 метров над уровнем моря.

Домики на деревьях и отдых в юрте

Проживание в горном курорте можно найти на любой бюджет. Всего есть шесть варинтов: отель "Ак-Тас" из 18 номеров с камином и живописным видом на горы, деревянные дома в "Деревушке на деревьях", или юрты премиум-класса этно-отеля "Орман Ауылы". Также у гостей есть возможность остановиться в домике туриста из натурального дерева, который находится на небольшом удалении от основных зданий - прямо на опушке леса и на берегу горной реки. Для любителей особенно комфортных условий предоставляются номера в двухэтажном шале класса люкс с камином, сауной, террасами и отдельными балконами в каждом номере. Помимо этого, с первого декабря на территории курорта откроется хостел для тех, кто ищет более бюджетный отдых. Номера будут разделены на три категории: стандарт, стандарт улучшенный и люкс с максимальной стоимостью 10 000 тенге за ночь.

Еда от местных фермеров и паб на склоне горы

На территории курорта Oi-Qaragai Lesnaya Skazka есть пять ресторанов и кафе: "Ак-Аул", "Чашнагири", "Семейное кафе", уютное кафе "Mountain Spring", "Бистро" и горный паб "Aport-Alatau". Есть варианты на любой вкус: это и грузинская кухня, и десерты ручной работы, уличная еда по демократичным ценам, а также продукты от местных фермеров. Также вам смогут организовать романтический ужин на террасе с видом на склоны.

Этно-SPA

Для тех, кто хочет релаксации есть этно-спа Umai. Здесь можно заказать ритуал с лечебной водой на основе морских водорослей, молочную ванну с лепестками роз или устроить себе романтический вечер с любимым человеком. Также можно выбрать подходящую процедуру в зависимости от целей и желаний - для расслабления, омоложения и восстановления сил. Помимо программ для взрослых в Umai доступны и детские спа-программы "Веселые пузырьки" и "Сладкий сюрприз" для укрепления иммунитета ребенка.

Виды активного отдыха

На горном курорте каждый найдет развлечение для себя. Новичок вы или нет, в Oi-Qaragai Lesnaya Skazka на ваш выбор будут представлены 18 трасс, подходящие под любую степень подготовки лыжников и сноубордистов. Эти трассы были разработаны австрийскими специалистами не только с учетом активностей, но и видов, чтобы гости курорта могли одновременно любоваться заснеженным предгорьем Заилийского Алатау. Если вы новичок без экипировки и хотели бы начать кататься в этом сезоне, вы сможете арендовать все, что нужно для безопасного и комфортного катания в пунктах проката. Недавно в арсенал магазина экипировок добавились новые бренды одежды. Также на территории курорта действует горнолыжная школа, где дипломированные инструкторы помогут вам освоить лыжи или сноуборд по европейской системе - за два часа. Для тех, кто не хочет кататься, есть возможность попробовать сноутюбинг - катание на"ватрушках".

Для тех, кто хочет чего-то экстремального - вам в веревочный "Парк приключений". Здесь вы сможете испытать свой уровень физической подготовки, ловкость и координацию. Парк подарит вам уйму эмоций в полной безопасности, благодаря строгому контролю исправности всех составляющих. Сам парк расставлен на деревьях и имеет несколько уровней сложности, поэтому место подходит для отдыха всей семьей, а также для турниров, тренингов и тимбилдингов.

Вдобавок в Oi-Qaragai Lesnaya Skazka есть и "воздушный аттракцион" - троллейный парк "Дух Тянь-Шаня". Это вариант для тех, кто ищет острые ощущения. "Дух Тянь-Шаня" - один из самых больших троллейных парков в Азии, который состоит из шести маршрутов. Тарзанки растянуты над ущельем Ой-Карагай, парк - третий в мире по суммарной протяженности маршрутов, имеет семь обзорных площадок. Самая протяженная в парке тарзанка длиной 560 метров находится на высоте 120 метров над землей.

Расслабиться и провести время вместе с животными, покататься на лошадях можно в спортивно-оздоровительном конном центре. В центре вас научат уверенно кататься на лошадях или устроят обзорный маршрут в окрестностях курорта. На базе конного центра также доступны программы иппотерапии для детей.

Если вы хотите почувствовать себя истинным путешественником, на ваш выбор также будут предложены несколько пеших туров, куда можно отправиться с инструктором. Маршруты туров пролегают в ущелье Ой-Карагай и плато Ак-Тас. Существует пять разных туров: вдоль горной речки, озера, мимо пурпурной горы "Красная яра", мимо панорамной смотровой площадки и мистического "Сада камней".