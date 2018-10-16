Новое место в Алматы: коворкинг центр Level 8

Работать в кофейнях не всегда удобно – те, кто уже давно занимаются фрилансом, это понимают. Дома сосредоточиться тоже бывает трудно – если нет шумных родственников, всегда есть соблазн вернуться в кровать и включить сериал или лишний раз сходить к холодильнику. Коворкинг-центры - оптимальный вариант для тех, кто работает сам на себя, но не хочет (или пока не может) снимать отдельный офис, пусть и небольшой. Полностью оборудованное пространство с принтером, канцтоварами, высокоскоростным интернетом, зоной отдыха и бодрящим кофе открылось недавно в Esentai Tower на восьмом этаже.

В Level 8 арендовать место могут не только одинокие фрилансеры, но и компании, которым необходима временная аренда офисных помещений или компании с небольшим штатом сотрудников. Всего зона пространства делится на три блока - офисы для небольших компаний, закрытые кабинеты с выделенным рабочим местом - своеобразный микс open space и отдельного кабинета, когда вы на месяц арендуете закрепленное место, и свободный коворкинг. Плюсов много - круглосуточный доступ и система безопасности, 14 полностью меблированных и оборудованных приватных офисов, кабинет с восемью закрепленными рабочими местами, услуги ресепшена, пять малых и один большой конференц-зал, кабинеты для конфиденциальных телефонных переговоров, полностью оборудованная кухня, принтерная зона и зона с канцелярскими товарами, гардеробная, локеры и уютное кафе. Но самая главная фишка заключается в капсуле сна. Обещают, что за 26 минут можно выспаться как за 8 часов. Пока не проверяли, но выглядит убедительно. Все услуги будет объединять приложение, с помощью которого можно будет забронировать конференц-зал или ту же самую капсулу.

Правда, пользоваться пространством можно будет только при наличии месячного абонемента. Доступ в коворкинг-зону будет стоить 125 тысяч тенге в месяц, одно место в закрытом кабинете - $500. Фантастический вид на горы прилагается.