Новое место на карте Алматы: научный магазин Gylymi Duken

В конце августа в Алматы открылся первый научный магазин – Gylymi Duken. Научный, потому что начинающие (и не очень) астрономы, биологи, инженеры и физики смогут приобрести там свое первое оборудование – телескопы, микроскопы, бинокли и другую технику. Основатели магазина на торговле останавливаться не собираются. В будущем ребята планируют всячески поддерживать юных научных энтузиастов – проводить лекции и устраивать вылазки в обсерватории. Кто знает, возможно когда-нибудь алматинская обсерватория снова заработает в полную силу, и там снова будут совершаться открытия.

Сейчас в магазине можно приобрести телескопы всех трёх типов – это рефракторные, рефлекторные и катадиоптрики (они подходят для астрофотографии) американской компании Meade. Здесь можно найти базовые телескопы по цене 50-60 тысяч тенге и профессиональные (от двух миллионов тенге). Есть микроскопы от компании Levenhuk. Также на полках магазина можно найти бинокли Swarovski – с 90-х годов компания специализируется на выпуске линз для оптических устройств, и они отлично подходят для орнитологии или наблюдения за соседями.

Скоро там появятся и роботы. Пока что это будут двуногие и четвероногие машины, которые можно запрограммировать на преодоление определённого пути. Из-за простоты использования они подойдут даже детям. Помимо них появится микроэлектроника на основе Arduino. Это платформа, которая позволяет самостоятельно конструировать, проектировать и программировать различные системы. Например, можно создать собственную систему "умного дома". Она будет реагировать на присутствие человека, открывать двери, закрывать жалюзи от солнца и выполнять любые технические задачи. И это самый базовый пример использования этой платформы.