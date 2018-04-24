Новое место на карте Алматы: классный секонд-хенд Asaý Júrek

Новые джинсы Vivienne Westwood и одежда из коллаборации H&M x Margiela, базовые вещи COS и сланцы Balenciaga, старые фланелевые рубашки из Америки, тренчи Burberry и винтажные джинсы Levi's 501 – любую из этих вещей, а также еще много чего интересного можно найти в новом алматинском секонд-хенде Asaý Júrek - магазине с качественной и селективной выборкой одежды и аксессуаров.

Asaý Júrek – проект бывшего редактора Buro24/7 Казахстан, SMM-специалиста, эстета и девушки с отличным вкусом Марины Аничкиной. Впервые мысль об открытии в Алматы качественного секонд-хенда ей пришла два года назад. Но появилась новая работа, позже – долгое путешествие по Шри-Ланке, затея делать свой бизнес была приостановлена. Серьезная работа над проектом закрутилась только полгода назад. "Секонд-хендами и винтажными магазинами я интересуюсь давно, со студенческих лет. Но меня всегда смущал и расстраивал наш рынок, в городе не было ни одного большого, продуманного секонд-хенда с хорошей выборкой. Даже на Шри-Ланке есть. По возвращении в Алматы я решила сделать это сама – так и появился Asaý Júrek", – рассказывает Марина.

В качестве примера была взята американская сеть комиссионных и винтажных магазинов Wasteland с качественной выборкой – от Topshop и Tom Ford до винтажа. Asaý Júrek тоже работает по принципу комиссионного магазина, т.е. одежда выкупается у людей. Первую "партию" Марина собрала у друзей и знакомых. Сейчас на полках и рейлах можно найти одежду и аксессуары от COS, Balenciaga, Acne, Dolce & Gabbana, Dior, Kenzo, одежду от скейтерских брендов и даже казахстанских дизайнеров. Цены более чем гуманные: самая дорогая вещь в магазине – новые джинсы Vivienne Westwood за 80 тысяч тенге. "Asaý Júrek – не только магазин, но площадка для тех, кто занимается реализацией винтажной одежды. Мы открыты для различного рода коллабораций, потому что сейчас появилось немало проектов вроде Out of Almaty. Мы не делаем акцент на что-то одно – будь то винтаж, люкс или масс маркет, наша площадка - для всего", – говорит Марина.

Принимать одежду в Asaý Júrek начнут со следующей недели. Выкупать, разумеется, будут не все – у создателей проекта есть свой вкус, и именно он в большей степени определяет –попадет одежда в магазин или нет. Так же, перед сдачей вещей в реализацию, стоит убедиться, что у них нет значительных дефектов. Обувь в Asaý Júrek принимают, но очень ограничено. Если пара обуви новая или надевалась только раз – высока вероятность, что ей найдется место в магазине. "С каждым, кто приносит нам одежду, мы заключаем договор. Человек может забрать обговоренную сумму или отдать деньги на благотворительность. Мы будем работать с конкретными и прозрачными фондами, которые хотим поддерживать, например - детский хоспис", – объясняет Марина Аничкина.

Asaý Júrek откроет свои двери завтра, 25 апреля, по адресу: ул.Валиханова, 43.

Если вы хотите сдать одежду, обращайтесь по телефону: +7 777 338 48 78.