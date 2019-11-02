Новое место: магазин винтажной мебели Asay Jurek Home

Полтора года назад у алматинцев появился первый винтажный магазин, который может составить серьезную конкуренцию своим аналогам из Барселоны, Москвы и Тбилиси. Основательница Asay Jurek Марина Аничкина собирает самые редкие и интересные вещи со всего мира и привозит все это в Алматы. Но теперь подборка магазина не будет ограничиваться одеждой и аксессуарами - уже в это воскресенье запускается Asay Jurek Home.

Новый проект Марина запускает с дизайнером интерьера Гаухар Мурзагалиевой. Идея собирать редкие винтажные предметы со всего мира уже давно преследовала девушек, и после поездки в Тбилиси они решили объединить силы. Именно из Тбилиси они привезли свою первую подборку предметов, запавших им в душу. Это и румынский бар с подсветкой 60-х годов, ротанговый стул из Нидерландов, архивные постеры, зеркала в раме в форме советской ракетки. Каждый предмет имеет свою историю, которую девушки любовно записали на открытках - прочитать их может каждый, кто придет в магазин. Подборка хаотична - это и медная раковина, и ручки от дверей, светильники, зеркала. "Мы решили сконцентрироваться на временном отрезке 60-х - 80-х годов. Нам не хотелось бы уходить совсем в антиквариат и превращаться в то, что мы называем "лавка старьевщика". Также мы не хотим делать акцент на прям советских вещах - еще слишком свежа память. В целом нам хотелось бы ориентироваться больше на Европу" - рассказывают Марина и Гаухар. За следующим закупом девушки планируют отправиться в Финляндию.

Само пространство магазина оформлено так, чтобы туда мог прийти любой желающий - не только за покупкой, но выпить кофе и почитать. В пространстве Asay Jurek работает небольшая кофейня, внутри самого магазина есть журналы и книги. "Нам нравится, как в этом плане устроен Тбилиси. Границы там стираются. Например, ты можешь прийти в роскошный отел Stamba просто позавтракать, если не можешь остановиться там - и всем будет окей. Нам хотелось добиться такой расслабленности и здесь" - рассказывают девушки.

В будущем они планируют принимать мебель на реставрацию, а также работать по формату комиссионного магазина. Правда, принимать на реализацию получится только те вещи, которые действительно подходят по формату эстетика магазина.

Адрес: ул. Валиханова, 43