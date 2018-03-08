4 новых места в Алматы: рестобар GATO, индийская кухня в Thali и 10 баров в одном

Thali

Thali назван в честь традиционного и основного блюда индийской кухни – тали. Это ассорти из нескольких блюд (в среднем 5–6), которое подается на одной большой тарелке. Но индийская кухня в Thali не главенствующая, в ресторане также подают блюда ливанской кухни. Еда – традиционная, но переосмысленная и адаптированная под вкусы и ритм жизни космополита. Специи – визитная карточка Thali. Даже в такие классические позиции вроде бургера или лосося готовят с добавлением специй (например, булочка из куркумы). Из топовых позиций в ресторане – салат табуле с киноа и овощными чипсами, карри, хумус, самоса. Коктейли и мороженое (разработанное Umami) приготовлены на основе куркумы, кардамона, имбиря и других специй. Эти же специи можно приобрести в самом ресторане, а в будущем появятся полноценные наборы для приготовления карри в домашних условиях.

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Средний чек: 7000–8000 тенге

Адрес: ул. Желтоксан, 160

GATO

GATO – аббревиатура фразы get a taste of (дословно – ощути вкус). В будние дни GATO функционирует как традиционный ресторан, а к выходным приглашается диджей, и место преображается в бар. В первую очередь это обусловлено локацией – GATO находится на территории обновленного ТЦ "Рамстор", витражные окна выходят на проспект Назарбаева, и с наступлением теплых дней здесь появится большая летняя терраса. Меню заведения можно описать модным словом "фьюжн" – здесь смешаны азиатская, средиземноморская и перуанская кухня. То есть мясо маринуется в азиатском соусе, обжаривается на гриле и подается со средиземноморским гарниром. Техническое открытие состоится 9 марта.

Средний чек: 10 000–14 000 тенге

Адрес: пр. Назарбаева, 226

ROKT

ROKT – новый проект от основателей скандинавского гастробара Barstol & KOK. ROKT позиционируют как ресторан быстрой кухни. Не McDonald's, а правильный европейский fast food, который готовится из простых базовых продуктов. ROKT со шведского языка переводится как "копченый". На территории ресторана находится коптильня, сейчас она работает преимущественно на Barstol, но со временем в меню нового ресторана появятся позиции с копчеными блюдами.

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Средний чек: 2 000 - 3 000 тенге

Адрес: пр. Абылай хана, 83

Bla Bla Bar Столичный

Первое знакомство с Bla Bla Bar может ввести в заблуждение. Место нового формата включает в себя десять разных баров. Каждый их них отличается уникальной подачей, концепцией и философией. Например, в баре "Винишко" подается исключительно вино, в Chivas – крепкие напитки, а в Oyster Bar – устрицы и шампанское. При этом на весь "Столичный" работает две кухни от "Кран и Фарш" и "Ziyafet".

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Средний чек: 7000–10 000 тенге

Адрес: ул. Кабанбай батыра, ЖК "Столичный центр"