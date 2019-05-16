Незаметная красота: старые двери Алматы

Что придаёт городу неповторимость, проявляет его уникальный характер? В глаза бросаются очевидные доминанты – такие, как небоскребы в Нью-Йорке или фасады старинных зданий в Европе. Но настоящая красота скрыта в мелких деталях. Это могут быть фактурные вывески магазинов Ливерпуля, метлахская плитка в отделке Санкт-Петербурга или неброские детали алматинской архитектуры. И в силу её общей утилитарности, именно локальные узоры и причудливые формы создают контраст и непередаваемое ощущение "душевности". А окна и двери придают безликим домам визуальный объем. Мы уже как-то снимали окна Алматы, в этот раз сконцентрировались на дверях. К сожалению, красивых, старых и резных – почти не осталось. В 90-е их начали менять на тяжелые металлические двери с домофонами. Но если приглядеться – за кустами, на фоне старых стен и плит можно увидеть красоту.