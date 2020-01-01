Незаметная красота: архитектурные узоры Алматы

В 90-е сохранность жизни заботила людей больше, чем общегородская эстетика, и по вполне понятным причинам. А это значило, что все усилия архитекторов по созданию уникальной городской среды были отодвинуты на второй план. За состоянием объектов архитектуры следить было фактически невозможно, и они начали теряться на фоне новостроек, бессистемности и новой истории. Сейчас многие здания напоминают хорошо сохранившиеся руины другой цивилизации, со своим бытом и культурой. А краеведы и исследователи города похожи на археологов, которые в ходе прогулок пытаются разыскать “реликты” прошлого. Мы присоединились к их рядам – после окон и дверей нас заинтересовали архитектурные узоры Алматы.

Интересно, что узор как элемент сложно назвать характерным для советской архитектуры в целом. Сталинизм и его расточительное “украшательство” в этом смысле скорее исключение, а вот другие советские стили и обычное социальное жилье в этом смысле значительно проще. В 1955 Никита Хрущев даже издает постановление “Об устранении излишеств в проектировании и строительстве”, что лишает архитекторов возможности утяжелять фасады узорами. Это оставило свой отпечаток – после эпохи сталинизма визуальные украшения выполнялись в предельно аскетичном и сдержанном стиле. Но "сдержанность" и "аскетизм" стали определяющими словами для всей стройки времени постсталинизма. Явление достигло таких масштабов, что идентичность зданий стала предметом насмешек советских граждан – например, это отмечено в фильме “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Чтобы избавиться от монотонности, архитекторы начали использовать такие детали, как узоры – это позволяло хоть как-то обогатить внешний вид типового жилища. Причем странам Средней Азии повезло в этом намного больше. Партия была более снисходительной к использованию национальных мотивов в архитектуре, ссылаясь на местный менталитет – “Восток – дело тонкое”. Так, в Алматы на балконы почти каждой типовой “панельки” крепились бетонные плиты с казахскими узорами. Также, помимо эстетики, узоры придавали общей унифицированной архитектуре черты локальности – именно по узору можно было понять, где было построено здание. Мы прошлись по любимым улицам Алматы и постарались отыскать самые интересные примеры.