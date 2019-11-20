Недорогие подарки коллегам и друзьям, которые вы еще успеете заказать

Декабрь всегда характеризуется многочисленными покупками и полным истощением кошелька - неожиданные траты сваливаются, буквально, как снег на голову. Мы не можем уберечь вас от платежей, срок которых наступает обычно в конце года, но насчет подарков рекомендуем задуматься уже сейчас. Во-первых, это поможет вашему бюджету - если начать готовить подарки в ноябре, можно растянуть этот процесс хотя бы на две зарплаты, что существенно облегчит финансовую нагрузку. Во-вторых, декабрь - очень занятой месяц, когда подготовка к празднованиям перемежается с закрытием всех проектов и подготовкой отчетов. High season - итак довольно стрессовое время, когдаа любые лишние хлопоты могут стать критичными. В третьих - предварительное планирование позволит выбрать действительно недорогие и интересные подарки, которые вы сможете заказать с зарубежных сайтов. Плюс, у вас будет больше времени на доставку. Обычно почтовые сервисы испытывают сильную нагрузку в период праздников, поэтому очень вероятно, что важная посылка придет с большим опозданием.

В этой подборке мы собрали приятные и интересные мелочи, которые можно заказать уже сейчас. Они идеально подойдут в качестве подарков на Secret Santa, а также станут отличным вариантом для знакомых или не близких родственников. Носки, оригинальные игрушки, светильники, свечи и кремы для рук в красивых рождественских упаковках - универсальный сюрприз, который будет приятен каждому, а удобная цена не больше 35 евро не ударит по карману.