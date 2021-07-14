На какие курсы и секции можно записаться в Алматы

Учиться никогда не поздно. Если вы долго отговаривали себя от идеи записаться на танцы, научиться рисовать или стать экспертом в вине – это знак. Отбросьте лень, страхи и предрассудки. А мы подскажем на какие курсы и секции, можно записаться.

Танцевальная академия Blockbuster

В танцевальной академии Blockbuster обучают почти всем видам танца: афроденс, зумба, брейкданс, джаз-фанк, контемп, хип-хоп, сальса, вакинг, танцам в стиле K-pop и Vogue. Есть занятия по гимнастике и стретчингу. Можно записаться как на групповые, так и на персональные тренировки, неважно, новичок вы или нет – для этого предусмотрены программы по уровням.

Йога-дом

В Йога-доме проводятся занятия по аэро-йоге, йогалатесу, йоге с TRX-петлями. Проходят различные тренинги, музыкальные джемы, регулярные выездные тренировки, йога-завтраки. Йога – не только про физическую подготовку, но и про улучшение морального состояния. В условиях будничной суеты, подобная разрядка – отличный вариант.

Клуб боевых искусств (кендо, кали, вин чун)

Клуб боевых искусств объединяет разные воинские дисциплины: кендо, йаидо, пекити тирсия кали, вин чун. Кендо – боевое искусство японского фехтования на бамбуковых мечах. Йаидо – искусство внезапной атаки с помощью катаны. Пекити тирсия кали – филиппинское боевое искусство, сочетающее в себе технику владения оружия с рукопашным боем. Вин чун – китайское боевое искусство, основанное на принципах ушу. Все эти виды боевых искусств тесно связаны с духовностью и направлены на расслабление тела, работу с контролем мыслей и внимания.

Factory education

В Factory education вы сможете получить все необходимые знания для создания одежды. В рамках базового курса проводится обучение по материаловедению, техническому рисунку, конструированию и пошиву. Есть курс по fashion-иллюстрации. Также ребята запустили “Летний интенсив”, который позволит обучиться пошиву одежды с нуля за 1,5 месяца.

Squash.kz

Сквош – ракеточная игра в закрытом корте, в которой один или два игрока бьют резиновым мячом о стену. Это отличная кардионагрузка в сочетании с игровыми элементами. Есть детские группы, индивидуальные тренировки и возможность арендовать зал для самостоятельных занятий.

IKIGAI STUDIO ALMATY

Студия йоги и творчества IKIGAI проводит обучение живописи, керамической лепке и гончарному мастерству для взрослых и детей. Есть занятия по йоге в нескольких направлениях (хатха йога, йога в гамаках, кундалини йога, flow-йога, йога для беременных). В IKIGAI STUDIO проводятся тренинги по психологии, арт-терапия, творческие мероприятия.

О вино!

Специализированная школа сомелье “О вино!” проводит образовательные курсы о вине: для "чайников", для любителей вина, экспресс-курсы, однодневные семинары и дегустации. Также есть специальный курс для тех, кто планирует стать профессиональным сомелье.