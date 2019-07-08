Музей Алматы: история здания и наследие казахов Жетысу

Посетили музей Алматы в здании архитектора Поля Гурдэ, бывшем Верненском детском приюте

История здания

Музей находится в историческом здании – памятнике зодчества 1892 года, построенном по проекту архитектора Поля Гурдэ. Первоначально здание предназначалось для Верненского детского приюта, здесь жили дети мелких канцелярских служащих, сельских учителей и крестьян. В приюте дети обучались письму, чтению и арифметике. Всего в этом здании образование получили 260 сирот.

С 1929 в здании расположился Алматинский медицинский колледж. А музеем здание стало только в 2016 году, предварительно пройдя масштабную реконструкцию.

Залы

Музей Алматы был основан в 2002 году, сейчас это не только экспозиционный центр, но и научный, специализирующийся на историко-культурном наследии Жетысу. В экспозиции музея – более 35 тысяч экспонатов, которые представлены в 11-ти залах. Каждый зал посвящен отдельной эпохе: от эпохи бронзы и до наших дней. Практически в каждом зале есть проекторы с тематическими видеозаписями, мультимедийные стенды с подробной информацией на трёх языках, также работает аудиогид через приложение izi.Travel.

Первые поселения вблизи современной Алматы появились примерно в XIV-XII веках до нашей эры. О быте племен, живших здесь, можно узнать в первом зале, посвященном эпохе бронзы. В зале стоит макет-диорама – реконструкция археолога Усмановой, где женщина-манекен сидит за ткацким станком. Далее, на витринах представлены археологические находки: орудия труда, котлы и ювелирные украшения жителей поселений Жетысу. Фокус в этом и следующем зале направлен на урбанизацию на территории Алматы – от первых поселений до городов на Шелковом пути и образования Казахского ханства.

Именно в этих, первых трёх залах, посетители смогут увидеть древние монеты – дирхемы XVIII века, реконструкцию трубопровода, оригинал которого был найден во время раскопок в городе Талгар. Удивительно, что это лишь часть 32-х керамических труб, использовавшихся в X-XII веках в целях водоснабжения (общая длина – 12,5 метров).

В зале средневековых городов, находившихся на территории Алматы, выставлена реконструкция интерьера комнаты X-XIV веков, вдохновлённая материалами, найденными в ходе раскопок городищ Илийской долины. Всего в домах этого периода было от 7 до 9 комнат, примерный план одной из них можно увидеть в музеe.

Далее – зал, посвящённый истокам казахской государственности, истории региона в период Казахского ханства. Главное здесь – мультимедийный стенд с генеалогией ханов и карта ханств. Желающие могут узнать о Керей хане, Касым и Тауке ханах, увидеть военную экипировку, боевое оружие, такое как шокпар – дубины, буздыган – булавы, которыми пользовались в военных целях. Кроме этого в зале выставлены некоторые хозяйственные предметы и инструменты, использовавшиеся для охоты с беркутом. Также экспонируются украшения и предметы быта: шашбау с зубочистками, коржыны и кумган для хранения жидкостей.

Экскурсия продолжается в комнате, обставленной в стиле Верненского периода. Некоторые части мебели – подарки от знаменитых горожан: например, рабочий стол, когда-то принадлежавший советскому архитектору Андрею Зенкову, фортепиано Евгения Колокольникова, основателя высотного альпинизма в Казахстане.

В следующем зале – "Алматы в ХХ веке", посвящённом советскому периоду, – выставлены раритетные экспонаты: рельс от Туркестано-Сибирской железной дороги, телевизор КВН-49 1949 года, предметы домашней утвари, коробочки от чая, конфеты и другие экспонаты, многие из которых были изготовлены на алматинских заводах. Здесь же есть уголок быта 1950-1960 годов, с проигрывателем "Концертный", флаконом духов "Красная Москва", пудрой "Фестиваль" и другими предметами домашнего обихода.

Далее, две экспозиции показывают этапы развития профессионального искусства, в частности творчества Ермека Серкебаева – Народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда, певца, композитора. Несомненно, самым интересным для детей будет зал "Альпинизм в Казахстане". Зал маленький, но необычный – в нём всё о развитии альпинизма в Казахстане с 1930 годов и по сей день, о том, как Валиев, Чепчев и другие совершили восхождение на пик Абая, Жамбыла или пик Талгар.

В зале "Желтоксан" собраны оригинальные экспонаты, документы и личные вещи участников событий 1986 года: Сыпатаева Ербола, Асановой Ляззат, Рыскулбекова Кайрата, Мухамеджановой Сабиры. Например, профсоюзный билет Рыскулбекова, заявление его матери, семейное фото, школьная фотография Асановой, платье, домбра девушки. Также в экспозиции представлена шкатулка, изготовленная Кайратом Рыскулбековым во время пребывания в тюрьме.

Последний – зал Ассамблеи народов Казахстана и независимости – посвящен принятию закона "Об Ассамблее народов Казахстана", истории города как культурного, финансового и спортивного центра республики. В этом зале наглядно показана важная роль города на каждом из этапов построения и развития страны.

Помимо постоянных экспозиций, здесь проводятся выставки в двух малых выставочных залах. Также музеем организуется "Школа юного археолога" для детей школьного возраста (от 7 до 17 лет), записаться могут все желающие. В рамках программы дети смогут выехать на настоящие раскопки на территории городища Кастек, посетить лекции, мастер-классы от ведущих археологов – во время школьных каникул.

Музей открыт каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

Билет для взрослых стоит 500 тенге, для студентов – 300, для пенсионеров и школьников – 200 тенге, для детей до 7 лет – вход бесплатный, также как и для инвалидов и ветеранов ВОВ. Для иностранцев стоимость билета составит 1000 тенге.